Vyzerať môže najskôr ako chrípka, potom pacient zmení farbu. Ako prebieha žltačka? Sabaka: Človek sa môže nakaziť aj dvoma typmi hepatitídy naraz

Ako sa šíri žltačka? Infektológ P. Sabaka: Hepatitída A je veľmi nákazlivá a prenáša sa najmä neumytými rukami, takzvane fekálne-orálne Video Zdroj: TV Pravda

Sabaka v rozhovore hovorí:

ktorá žltačka je najnebezpečnejšia,

či sa môže podobať na iné ochorenia,

ako sa vírus šíri,

či existujú na žltačku lieky, a ako sa chrániť,

či sa možno nakaziť dvoma typmi žltačky naraz.

Začiatkom decembra zaznamenali na UK v BA prípad žltačky typu A. Ako často sa s diagnózou stretávate v praxi?

V praxi sa s ňou stretávame len sporadicky, pretože na Slovensku je výskyt hepatitídy A obyčajne mimo epidémií veľmi malý. Väčšinou sa vyskytuje ako importovaná nákaza, keď si ju privezú dovolenkári, prinesú z krajín s vyššou incidenciou. Potom sa s ňou zriedkavo stretávame u ľudí z vylúčených komunít alebo marginalizovaných skupín. Aj v rozvinutých krajinách sa môžu objaviť epidémie, ktoré väčšinou vznikajú vo vylúčených skupinách, ako sú napríklad ľudia žijúci bez domova alebo užívatelia drog. Hepatitída A je veľmi nákazlivá a prenáša sa najmä neumytými rukami, takzvane fekálne-orálne. Pacient vylučuje vírus v stolici a môžu sa mu kontaminovať ruky, kontaminuje potom rôzne predmety ako kľučky a iné povrchy.

Vírus vie na povrchoch prežiť veľmi dlho, je veľmi odolný voči faktorom vonkajšieho prostredia. Keď sa toho chytí niekto druhý, a potom je alebo pije a zanesie si vírus do úst, tak sa môže nakaziť. Takto sa epidémie dostanú do ostatnej populácie. Najprv epidémia vzplanie v rámci tých vylúčených komunít, ako sú najčastejšie ľudia žijúci bez domova alebo v rámci marginalizovaných skupín. Takto sa potom epidémia môže dostať aj do väčšinovej populácie, kde sa šíri fekálne-orálnou cestou a neumytými rukami ďalej a môžu byť aj stovky nakazených. Takáto epidémia momentálne prebiehala na východe Slovenska, ale teraz už prebieha aj v Bratislave, kde sa začala najprv, najmä užívateľov drog, ale zrejme sa už teraz „preliala“ aj do tej väčšinovej populácie.

Typov hepatitídy máme viacero, označujú sa od A až po E. Ktorá je najnebezpečnejšia?

Hepatitída A je najmenej nebezpečná de facto alebo jedna z najmenej nebezpečných spolu s hepatitídou E. Nevyvoláva chronickú infekciu, lebo hepatitída B, C a D vyvoláva aj chronickú infekciu. Pri hepatitíde A je spomedzi týchto hepatitíd relatívne malé riziko zlyhania pečene. Veľmi ťažký smrteľný priebeh sa vyskytuje v dospelej populácii asi v jednom percente prípadov.

Ako sa pri jednotlivých typoch líši prenos vírusu?

Hepatitída A sa prenáša fekálne-orálnou cestou, lebo sa vylučuje z čreva stolicou. Hepatitída B sa prenáša najmä krvou alebo z matky na dieťa, alebo pri operáciách, alebo podaním transfúzie, alebo pri nejakých invazívnych výkonoch, ale to je v rozvinutých krajinách zriedkavé, alebo sa prenáša ešte aj sexuálne. Hepatitída C sa tiež prenáša krvou a najčastejšie sa prenáša medzi užívateľmi intravenóznych drog. Hepatitída C je tam veľmi častá. Prechádza do chronickej infekcie u viac ako polovice nakazených a potom môže za desať alebo 20 rokov vyvolať cirhózu pečene alebo rakovinu pečene. Hepatitída D je vírus, ktorý sa tiež prenáša krvou podobne ako hepatitída B. Vie vyvolať infekciu iba spolu s vírusom hepatitídy B. Na Slovensku sa vyskytuje veľmi zriedkavo. Hepatitída D v našich podmienkach ani nestojí za reč. Hepatitída E sa prenáša buď ako hepatitída A, ale častejšie sa prenáša tak, že človek zje nedostatočne tepelne upravené mäso zo zvierat, ktoré boli nakazené vírusom hepatitídy E, čo je najmä zverina. Trpia ňou najmä poľovníci alebo ľudia, ktorí jedia klobásky z diviny a podobne.

Akým spôsobom sa potvrdzuje prítomnosť vírusu u človeka?

Keď máme pacientov s podozrením na hepatitídu A, tak im odoberáme krv a testujeme prítomnosť protilátok. Keď majú pozitívne protilátky proti vírusu hepatitídy A v triede IgM, a zároveň majú klinický a laboratórny obraz akútnej hepatitídy, tak vtedy môžeme povedať, že majú akútnu hepatitídu typu A.

Aký nábeh má žltačka? Môže pripomínať iné ochorenie?

Môže. Hepatitída A má dlhú inkubačnú dobu, je to 15 až 50 dní, čiže 15 až 50 dní od nakazenia človek nemá žiadne príznaky. Potom to väčšinou začína ako chrípke podobné príznaky ako malátnosť, únava, horúčka alebo teplota medzi 37 a 38. Môže sa objaviť nechutenstvo, zvracanie. Za niekoľko dní sa potom môže objaviť žltačka. Človeku najprv ožltnú očné bielka, voláme to subikterus, a neskôr zožltne celý, to voláme ikterus, alebo žltačka. Títo ľudia majú tiež neprimerane tmavý moč a neprimerane bledú stolicu, čo je príznak ikterického štádia typu A.

Ako dlho trvá kým sa človek vylieči z hepatitídy? Existujú na to lieky?

Liečba je len symptomatická, žiadne špecifické lieky neexistujú. Spravidla sa takíto pacienti hospitalizujú aj kvôli tomu, že sú veľmi infekční a aj kvôli tomu, že potrebujú podpornú liečbu a špeciálnu diétu. Liečba väčšinou trvá sedem až 14 dní, ale kým sa človek cíti opäť dobre, nemusí držať diétu, tak rekonvalescencia trvá potom ešte ďalšie týždne.

Dá sa proti žltačke očkovať?

Áno, proti hepatitíde A aj B. Očkovanie proti hepatitíde A je veľmi účinné, ale nepatrí medzi povinné očkovanie, je voliteľné. Očkovanie proti hepatitíde B patrí medzi povinné.

Veľa ľudí dnes odmieta vakcíny. Akú skúsenosť máte s očkovaním proti žltačke? Odmietajú aj tú ľudia? Aké máme údaje o zaočkovanosti?

Ľudia väčšinou ani nevedia, že sa môžu zaočkovať proti hepatitíde typu A, pretože hepatitída typu A je na Slovensku vzácna a nekladie sa na to veľký dôraz. Napríklad sa proti nej očkujú ľudia pred cestou do krajín, kde je viacej hepatitídy, najmä tropické a rozvojové krajiny. Pred návštevou týchto krajín sa ľudia očkujú veľmi ochotne. Zdravotnícki pracovníci, ktorí pracujú s pacientmi s hepatitídou A, sú tiež očkovaní proti hepatitíde typu A. Napríklad aj ja som očkovaný proti hepatitíde typu A a moji kolegovia. Ďalej sa odporúča očkovať proti hepatitíde A všetkým, ktorí sú v riziku. Odporúča sa zaočkovať proti hepatitíde A tým, ktorí boli vystavení riziku infekcie, čiže napríklad, keď sa vyskytla na ich pracovisku, v kolektíve alebo domácnosti. Vtedy sa to rozhodne odporúča aj keď človek už môže byť v inkubačnej dobe, ale napriek tomu časti infekcii sa zabráni.

Podáva ako jedna vakcína alebo je viacero dávok?

Sú to dve dávky.

Aj pri type A aj B?

Nie, pri B je iná vakcinačná látka, tam sú tri.

V akých prípadoch o odporúčate preočkovanie?

Preočkovať sa neodporúča, ochrana je trvalá, čiže preočkovávať netreba.

Ako dlho nám teda pretrvávajú protilátky?

Väčšinou pretrvávajú dlhodobo, čiže človek by mal byť chránený nastálo.

Ako inak sa chrániť okrem vakcinácie pred žltačkou?

V prvom rade je to dôsledné umývanie rúk. Keď človek chodí do priestorov, kde by sa teoreticky mohli vyskytovať nakazení, tak je dobré ruky si umyť ruky poriadne a prípade ešte aj vydezinfikovať alkoholom. Neprenáša sa to vzduchom, prenáša sa to najmä rukami, kontaminovanými povrchmi.

Žijeme v 21. storočí, hygiena už je na celkom vysokej úrovni. Prečo sa stále stretávame s takýmito ochoreniami?

Vďaka tomu, že tá hygiena je na vysokej úrovni. Pred 100 rokmi alebo aj pred menej, pred 70 rokmi, bola hepatitída typu A bežné detské ochorenie. Vtedy to väčšina ľudí prekonala v detskom veku. Práve preto, že hygiena bola horšia a bolo viac infikovaných v populácii. Zlepšením hygienických štandardov sa podarilo hepatitídu v podstate takmer úplne z nášho územia vytlačiť. Avšak stále môžu existovať epidémie v komunitách, kde je tá hygiena horšia, ako sú napríklad ľudia žijúci bez domova a podobne.

Ak už teda sa stane, že človek ochorie na žltačku, aké to môže mať do budúcna dôsledky na jeho organizmus?

Hepatitída A väčšinou prebehne bez následkov, pri nej nejaké dlhodobé následky na jeho zdravotný stav nie sú. Pokiaľ sa človek lieči a dodržiava liečebný režim, tak je len veľmi malé riziko, že by sa u neho vyvinulo zlyhanie pečene a následky z toho vyplývajúce. Pri najhoršom môže hepatitída A, asi u jedného percenta nakazených dospelých, prerásť do zlyhania pečene a teoreticky je potom treba napríklad transplantáciu pečene, čo, samozrejme, má svoje následky. Ale to sú extrémne prípady. Väčšinou keď sa človek lieči, tak následky nie sú. Akurát potom získa doživotnú imunitu. Je to nepríjemné ochorenie, trvá dlho. Ľudia sú slabí, musia držať diétu a nie je to ako chrípka, ktorá prejde do týždňa. Človek sa lieči niekoľko týždňov. Čo sa týka hepatitídy B a C, tie môžu prerásť aj do chronického štádia, ktoré môže vyústiť cirhózy pečene a rakoviny pečene.

Môžeme sa nakaziť rôznymi typmi hepatitídy naraz?

Áno, samozrejme, môžeme. Aj niektorí naši pacienti majú trebárs chronickú hepatitídu B alebo chronickú hepatitídu C, do toho dostanú hepatitídu A, čo stav komplikuje.