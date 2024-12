Šutaj Eštok: Úradnícka vláda? Nezmysel. Koalícia sa pomaly rozkladá, tvrdí Majerský

Dodal, že ak ju koaličný partner nerešpektuje, dáva tak návod aj ostatným poslancom koalície. K stabilite prispeje aj zvolenie predsedu parlamentu, stojí to podľa neho na šéfovi SNS Andrejovi Dankovi, chce sa dohodnúť do konca roka. Šutaj Eštok nechce byť predsedom Národnej rady (NR) SR, v tejto funkcii naďalej navrhuje podpredsedu Hlasu-SD Richarda Rašiho. Šéf KDH Milan Majerský hovorí, že vládna koalícia podlieha pomalému rozkladu. Šutaj Eštok označil tému úradníckej vlády za nezmysel.

Šutaj Eštok o koalícii aj o návšteve pretekov F1 Video

„Bez rešpektovania koaličnej zmluvy nečakajme stabilitu,“ vyhlásil šéf Hlasu-SD s tým, že na zmluve stojí a padá koalícia. Aj poslanci Hlasu-SD musia mať podľa neho garanciu od koaličných partnerov, že táto vláda nemá alternatívu, a nie sa správať, ako keby ju mala. „Vládna koalícia podlieha pomalému rozkladu, každý s každým sa háda,“ reagoval Majerský s tým, že KDH je alternatívou, ktorá by mohla prísť po tejto vláde.

Šutajovi Eštokovi sa nepáči, ak poslanci Hlasu nerešpektujú koaličnú zmluvu, no Danko im dáva návod tým, že ju takisto nerešpektuje, napríklad pri voľbe predsedu NR SR. Ak vyriešia šéfa parlamentu, všetci poslanci si podľa neho uvedomia, že koaličnú dohodu musia rešpektovať. „Ak má koalícia vydržať ďalšie tri roky, potrebuje mať 79 poslancov,“ zdôraznil. Šutaj Eštok ostáva na pozícii predsedu Hlasu-SD a ministra vnútra. Odôvodňuje to potrebou riešenia množstva bezpečnostných rizík. Majerský si nevie predstaviť, že by KDH podporilo Rašiho. „Naše veci si vyrozprávame v rámci našej strany a aj koalície,“ odpovedal Šutaj Eštok na otázku, či by mohol poslanec Hlasu-SD Samuel Migaľ byť šéfom strany. Danko sa podľa Šutaja Eštoka nechal zlákať hrami opozície. „Sú to absolútne nezmysly,“ povedal k slovám šéfa SNS k úradníckej vláde.

Pellegrini: 76 poslancov NRSR je tak tesná väčšina, ktorá je dlhodobo neudržateľná Video

Majerský je prekvapený, že Danko si spomenie na KDH a pýta si jeho podporu vtedy, keď koalícia nemá väčšinu. „Nech mi neposiela odkazy cez médiá o tom, že nechceme podporiť šport,“ skonštatoval. Deklaroval, že KDH nebude podporovať vládu, ak by nemala väčšinu v parlamente.