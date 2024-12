Pellegrini označil Dankove vyjadrenia za fantázie: Mám dosť inej roboty, ako organizovať puč

Zdôraznil to dnes v rozhovore pre STVR v reakcii na výrok šéfa SNS Andreja Danka, podľa ktorého niečo také prezident zamýšľa. Ako Pellegrini v tejto súvislosti skonštatoval, akákoľvek je súčasná vládna koalícia, vždy je lepšie mať reálnu vládu ako vládnu krízu.

Pellegrini: 76 poslancov NRSR je tak tesná väčšina, ktorá je dlhodobo neudržateľná Video

„Andrej Danko žije v nejakej predstave, že za nezhodami v koalícii je prezidentský palác. Máme dosť iného na práci, ako organizovať nejaký puč vo vládnej koalícii,“ vyhlásil prezident a dodal, že momentálna situácia na politickom poli sa začína podobať tej z rokov 2020 až 2023, ktorú súčasná koalícia kritizovala a dištancovala sa od nej.

„V žiadnom prípade to (úradnícka vláda) nie je môj cieľ," vyhlásil prezident. Zároveň odkázal Dankovi, že on by mal byť vzorom a prestať rozkladať koalíciu. „Pretože si myslím, že prapôvodcom celej tej nestability (koalície) je to zvláštne správanie pána predsedu Danka," dodal Pellegrini.

Pellegrini sa tiež vyjadril k tvrdeniam Danka, že medzi prezidentom a premiérom Robertom Ficom (Smer) nie je dobrý vzťah. Podľa prezidenta má s premiérom štandardný vzťah a konzultujú spolu viacero vecí. Dankove vyjadrenia označil za fantázie.

Prezident odkázal Dankovi, aby prestal svojimi slovami rozkladať vládnu koalíciu, označil ho za prapôvodcu koaličnej krízy. „Odkazujem pánovi Dankovi, že by mal byť prvý, ktorý by mal ísť vzorom k stabilite,“ skonštatoval.

Sleduje aj dianie vo svojej domovskej strane Hlas. Mrzia ho názorové nezhody, ktoré oslabujú pozíciu strany ako jednotného a stabilného partnera v koalícii. „Verím, že vianočné sviatky a čas do februárovej schôdze využijú v Hlase na to, aby sa upravili vzťahy a prekonali názorové nezhody,“ povedal.