Vyrieši Drucker platy učiteľov? Odborári veria v dohodu: Sme ako na trhu, pomohol by platový automat. V hre sú protesty aj štrajk

V tieni zápasu lekárov bojujú o lepšie ohodnotenie aj učitelia. Práve oni sú spolu s ďalšími pedagogickými zamestnancami tí, ktorí vychovávajú budúce generácie. Školskí odborári trvajú na svojich požiadavkách – platy chcú zvýšiť o 10 percent, aj keď sa to od 1. januára už nepodarí. Minister školstvo Tomáš Drucker (Hlas) však prisľúbil, že v budúcom roku k zvýšeniu dôjde. Odborári dúfajú v dohodu do Vianoc. Ak sa to však v najbližších týždňoch nepodarí, nevylučujú štrajk a ani to, že pôjdu do ulíc. Otvorená je aj debata o zavedení platového automatu, aby sa každý rok nedohadovali „ako na trhu“.

Napriek tomu, že školstvo je na začiatku prioritou pre každú vládu, postupom času záujem politikov opadá. V pondelok sa majú odborári stretnúť s Druckerom.

Zvýšenie od januára je nereálne

Zvýšenie platov sa síce nerovná zvýšeniu kvality, ale dokáže byť väčšou motiváciou pre budúcich pedagógov. Práve nízky nástupný plat a žiadna vízia zvyšovania do budúcnosti často mladých učiteľov odrádzajú. Školskí odborári majú za sebou niekoľko rokovaní a stretli sa aj s prezidentom Petrom Pellegrinim. Táto vláda si síce dala do programového vyhlásenia každoročné zvyšovanie platov aj pre učiteľov, no hrozí, že už druhý rok po sebe sa zvyšovať nebude.

Medziročné nárasty platov doteraz značne kolísali. Vplývala na to pandémia koronavírusu, vysoká inflácia či kríza. Okrem toho, aj keď sa predchádzajúce roky platy zvyšovali, kvôli inflácii ovplyvnenej najmä vojnou na Ukrajine nastal rapídny pokles. V roku 2021 predstavoval podľa dát Centra vzdelávacích analýz (CVA) nárast okolo troch percent, pričom inflácia bola rovnaká.

Rok na to vzrástli platy len o necelé dve percentá, pričom inflácia bola na úrovni takmer 13 percent. To znamená, že platy reálne klesli o 11 percent. Je to vysoký prepad, na ktorý štát adekvátne nezareagoval. V roku 2023 platy narástli pri 10,5-percentnej inflácii o 12,5 percenta, reálne si tak pedagogickí zamestnanci prilepšili o zhruba dve percentá.

Čo sa týka tohto roka, CVA zatiaľ pri inflácii okolo troch percent vypočítalo nárast platov na úrovni okolo 11 percent. Možné to bude najmä vďaka zvýšeniu tarifných platov o 7,7 percenta od septembra 2023, ale aj regionálnemu alebo tzv. kompenzačnému príspevku (3,4 percenta). „Ponúkol som partnerom odborárom, že nebudeme kompenzovať všetky regióny, ale len tie najväčšie rozdiely, to sa bude týkať Bratislavy, Trnavy, Košíc. To je značná úspora peňazí, ktoré by sa presunuli na zvýšenie miezd," povedal.

Rezort musí hľadať plán B

Dnes je priemerný plat pedagogického zamestnanca zhruba 1 744 eur. V tejto sume je však tarifný, teda tabuľkový plat, ale aj všetky odmeny či príplatky a priemer zahŕňa platy všetkých – od učiteľov cez asistentov, riaditeľov, špeciálnych pedagógov a ďalších. Špeciálne dáta, ktoré sa týkajú len platov učiteľov, neexistujú.

Minister školstva po rokovaní vlády 4. decembra uviedol, že zvyšovanie platov od januára reálne nie je, no rokuje o tom, aby sa platy v priebehu budúceho roka zvýšili. Ak podľa Druckera dôjde v budúcom roku k valorizácii platov, bude sa to hradiť z vnútorných úspor rezortu. Rokovania prebiehajú aj s ministerstvom financií v súvislosti so schváleným rozpočtom na budúci rok.

Ušetriť by sa dalo podľa Druckera okrem kompenzačného príspevku aj na základe revízie financovania škôl, ktorú robili s rezortom financií. „Ukázalo sa, že dávame extra sto miliónov eur na malé školy, aby prežili, ale ukazuje sa, že v nich dosahujú žiaci o 20, 30 percent horšie výsledky,“ skonštatoval s tým, že by sa dalo postupnými krokmi diskutovať v školách a regiónoch o spájaní škôl. Zdôraznil, že prioritou nie je spájať školy, ktoré fungujú ako jediné v malých obciach. Zamerať sa podľa neho treba na veľké mestá, kde sú blízko seba viaceré školy.

Ďalšiu možnosť úspor vidí v tom, že asistentov učiteľov, ktorých nie je dostatok, nahradia učitelia. „Dajme tie ušetrené peniaze učiteľom. Toto je balík peňazí, ktorý sme v roku 2025 identifikovali a vieme ho použiť na valorizáciu,“ uviedol. Zatiaľ je isté len to, že budúci rok dostanú učitelia jednorazovú odmenu 800 eur a pri odhadovanej inflácii na úrovni 5,4 percenta, ktorú predstavil rezort financií, a raste platov o 3,4 percenta si tak pedagogickí zamestnanci prilepšia len o dve percentá.

Platové ohodnotenie učiteľov a učiteliek je potrebné vyriešiť aj podľa Michala Rehúša, analytika CVA. Kompenzačný príspevok ani jednorazová odmena podľa neho situáciu zrejme výrazne nezmenia. „Odmena 800 eur, ktorú rezort avizoval, nepostačí na to, aby pokryla aspoň tú infláciu. Musí dôjsť k dohode na zvyšovaní platov. Myslím si, že je to veľká výzva pre rezort školstva. Ideálne by bolo, aby sa naplnili požiadavky školských odborov, aby sa tarifné platy zvýšili o 10 percent od januára, čo už nebude možné. Plán B podľa mňa teda je, aby to bol čo najskorší možný termín, odkedy by platy mali narásť,“ uviedol pre Pravdu.

Odborári na požiadavkách trvajú

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) Pavel Ondek pre Pravdu uviedol, že na požiadavke zvýšenia platov o 10 percent stále trvajú. „Od 1. septembra sme s ňou neuspeli. Žiaľ, do rozpočtu sa dostali iba finančné prostriedky, ktoré boli dohodnuté v rámci kolektívneho vyjednávania, teda 800 eur pre zamestnanca v rámci štátnej a verejnej správy, čo sa týka všetkých zamestnancov školstva od upratovačky až po rektora,“ povedal.

„My hovoríme, že tieto finančné prostriedky sú jednorazové, a je lepšie, pokiaľ zamestnanci dostávajú finančné prostriedky do tarifných platov,“ hovorí Ondek. Aktuálne školskí odborári rokujú s ministrom školstva, ale aj so zástupcami z rezortu financií. „Vieme aj o tom, že v priebehu roku 2025 je určitý súhlas z najvyšších politických miest vlády, že školstvo dostane navýšenie. Minister Drucker je tomu naklonený,“ skonštatoval s tým, že minister aktuálne nedisponuje prostriedkami, aby vedel splniť požiadavky odborárov na zvyšovanie miezd.

Ondek však predpokladá, že do Vianoc by mohlo dôjsť k dohode na určitom postupe, aby boli spokojní všetci zamestnanci škôl. „Od materských škôl cez základné, stredné až po vysoké školy, čo je necelých 160-tisíc zamestnancov,“ uviedol. „Máme prísľub, že v priebehu roku 2025 dôjde k navýšeniu tarifných platov všetkých zamestnancov v školstve. Bude to závisieť, samozrejme, aj od úsilia pána ministra školstva, ako to dokáže presadiť na vláde,“ ozrejmil.

O konkrétnych požiadavkách školských odborárov Drucker vie a aj on ako minister oboznámil odborárov so svojimi návrhmi. „Stále prebiehajú konzultácie a rokovania, existuje určitý návrh, o ktorom by som sa momentálne nechcel zmieňovať. Najprv to musíme prerokovať v orgánoch zväzu, k čomu bude prizvaný aj minister školstva, aby povedal svoju predstavu. Nejde tu o vedenie zväzu, ale ide o všetkých zamestnancov školstva,“ vysvetľuje Ondek. „Rokovania prebiehajú aj naďalej, pretože zástupcovia odborov v rezorte školstva neboli spokojní s jednorazovou odmenou 800 eur pre všetkých zamestnancov v štátnej a vo verejnej službe v roku 2025,“ uviedol rezort.

Dúfame v dohodu, v hre sú však aj protesty

Drucker a školskí odborári by mali rokovať pondelok 16. decembra. „Bude zasadať mimoriadna Rada zväzu za prítomnosti ministra školstva, kde minister určite povie svoju predstavu, ktorú máme predrokovanú. K tomu sa vyjadria členovia nášho orgánu – Rady zväzu, kde sú zástupcovia od materských po vysoké školy, od Medzilaboriec cez Poprad, Komárno až po Bratislavu, čiže máme tam zastúpenie celého Slovenska. Momentálne nálady na školách, ktoré navštevujeme po jednotlivých okresoch a krajoch, sú zlé. Ľudia nie sú spokojní s tým, čo sa deje, pretože štát by sa mal o školstvo starať oveľa viac, než sa staral doteraz,“ zdôraznil Ondek.

Predseda OZ pripomína programové vyhlásenie vlády a podotýka, že konkrétne percento v ňom chýba. „My chceme, aby sa to stalo realitou. Povedali sme 10 percent a vychádzali sme z toho, že za posledné dva roky nedošlo k navýšeniu tarifných platov v školstve – teda v rokoch 2024 a 2025 plus vychádzame aj z inflácie, ktorú ohlásil aj minister financií, že možno očakávať prekročenie päťpercentnej hranice, čo už bude vyplývať zrejme z konsolidačného balíčka opatrení,“ uviedol.

Pedagogická obec však zvažuje aj druhú alternatívu, ak sa im dohodnúť nepodarí. „Keď nebudeme úspešní, máme v pláne aj protesty. Rada zväzu prijala svoje uznesenie a máme stanovený termín, dokedy môžeme vyjednávať. Pokiaľ nebudeme úspešní, tak môže byť, že budú protesty v uliciach, prípadne môže byť aj štrajk,“ hovorí. Termín majú stanovený interne, Ondek ho zatiaľ bližšie komentovať nechcel s tým, že ide o krajné riešenie. „Keď to bude, čo by sme nechceli, lebo sa chceme dohodnúť, tak to bude v prvých mesiacoch budúceho roka,“ uviedol. Zatiaľ majú učitelia za sebou len tichý protest, keď prišli do škôl v čiernom.

Platový automat by predišiel dohadovaniu „ako na trhu“

Prípadná dohoda by po niekoľkotýždňových rokovaniach zabezpečila zvýšenie len na rok 2025. O niekoľko mesiacov by sa celý kolotoč začal odznova. Podľa ministra je snahou nájsť riešenie, ktoré bude udržateľné pre verejné financie nielen v roku 2025, ale aj v ďalších rokoch. Aj odborári by sa tomu chceli vyhnúť, preto navrhujú zavedenie platového automatu. Za dobré riešenie ho považuje aj Rehúš. Na jeho zavedení je zhoda v širokých odborných kruhoch.

Otázne sú len detaily toho, ako by sa dal nastaviť. „Platový automat je náš návrh. Urobili sme aj analýzu a vypracovali ho. O tomto návrhu vie aj pán minister, poslali sme ho aj na Úrad vlády SR, vie o tom aj Inštitút vzdelávacej politiky ministerstva školstva, dokonca Aliancia sektorových rád,“ povedal. O platovom automate je však potrebné ešte rokovať.

„Pokiaľ by bol prijatý zákon, ktorý by presne definoval navýšenie platov v školstve cez určité koeficienty, čo navrhujeme, tak by to bola určite spokojnosť pre všetkých zamestnancov. To chceme dosiahnuť, ale nehovorím, že sa to zmení zo dňa na deň,“ uviedol Ondek. Predseda OZ však pripomína, že to beh na dlhé trate a pokiaľ to prijmú politické špičky, prešlo by to na koaličnej rade, ešte stále by nasledovalo množstvo práce, aby bola finálna dohoda k spokojnosti všetkých, najmä pedagogických zamestnancov. „Chceme odbúrať kolektívne vyjednávania ohľadom platov, pretože to niekedy vyzerá ako na trhovisku, a to nie je dobré. Jedna vec sú ekonomické možnosti štátu, druhá požiadavky odborového zväzu školstva, ktorý vychádza z požiadaviek na zabezpečenie kvalitného života a zabezpečenia fungovania všetkých zamestnancov školstva,“ uviedol.

Platový automat by fungoval inak a išlo by o nastavenie celkového mechanizmu. „Naša myšlienka bola taká, že pokiaľ by východiskovou alebo tou prvou položkou, od ktorej by sme sa odvíjali, bol priemerný plat národnom hospodárstve, to by bol koeficient 1, ktorý by patril napríklad pedagógom materských škôl a na základe ďalších koeficientov by sa postupne zvyšovali platy až po vysoké školy,“ dodal Ondek s tým, že by sa to týkalo len tarifných platov, nie funkčných, v ktorých sú zahrnuté aj osobné príplatky, príplatok za riadenie, odmeny a ďalšie.

Platový automat aktuálne niektorí politici kritizujú v spojitosti s lekármi. Podľa Rehúša má však viacero výhod a určite sa nedá povedať, že by likvidoval celý sektor. „Jedna z výhod je, že naozaj máme nejaký objektívny ukazovateľ, ku ktorému sa chceme dostať – napríklad sa často poukazuje na podiel na priemernej mzde v národnom hospodárstve. To znamená, že ak by sme sa napríklad zaviazali, že platy učiteľov sa budú začínať na nejakom percente z priemerného platu v národnom hospodárstve, bola by to garancia, že sa tam dostaneme a zároveň tam bude aj nejaká vízia a perspektíva pre mladých učiteľov a učiteľky, že ten plat nebude klesať a bude garantovaná jeho výška a tým pádom sa vyhneme každoročným naťahovania o tom, či platy majú stúpať, alebo nie,“ skonštatoval analytik CVA.

Bolo by to nejakým spôsobom zakotvené v zákone a bola by tam garancia toho, že platy sa budú hýbať podľa nejakého ukazovateľa, na ktorom sa dohodneme, že je optimálny, alebo že bude stačiť na nejaké dôstojné ohodnotenie pedagogickej profesie. Diskusia o tom, na aký ukazovateľ to nadviazať, je samozrejme otvorená. Môže to byť napríklad práve tá priemerná mzda v národnom hospodárstve, môže to byť priemerná mzda vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, ale aj ďalšie ukazovatele,“ hovorí Rehúš. Najmenej ambiciózny ukazovateľ by podľa neho bola inflácia. „Vďaka nadviazaniu na infláciu by sa stalo aspoň to, že reálne platy by neklesali, ale boli by na rovnakej úrovni, čo si myslím, že je relatívne nízka ambícia, takže zmysel by dávalo, aby sa platy nadviazali na nejaký iný ukazovateľ, ktorý dáva lepšiu perspektívu učiteľkám a učiteľom,“ dodal analytik.