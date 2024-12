Slovensko v záujme Kremľa: Tlak na armádu, likvidačné misie, sabotáže, otázky o Ukrajine

Vyplýva to zo správy o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2023, ktorú v uplynulom týždni zobrali na vedomie poslanci Národnej rady. V roku 2023 pokračoval záujem Ruska o získavanie informácií z prostredia našich ozbrojených síl, ministerstva obrany a NATO týkajúcich sa poskytovania pomoci Ukrajine. SIS zaznamenala napríklad aj aktívny záujem čínskej strany o spoluprácu v akademickom sektore, najmä v oblasti prírodných a technických vied.

„Napriek výraznému počiatočnému efektu opatrení prijatých SR po ruskej invázii na Ukrajinu sa ruské spravodajské služby pôsobiace na našom území novej situácii prispôsobili a postupne obnovovali svoje špionážne aktivity. SIS preto zintenzívnila informačnú činnosť aj preventívne pôsobenie,“ píše sa v správe. Ruské spravodajské aktivity sa naďalej týkali najmä snáh získať chránené a citlivé informácie z politickej, ekonomickej, hospodárskej a bezpečnostnej oblasti. „V jednom prípade zistenia SIS vyústili do vyhostenia spravodajského dôstojníka ruskej rozviedky SVR. Okrem toho SIS navrhla zamedziť vstup na územie SR občanovi Ruskej federácie, ktorému boli v SR udelené víza aj napriek uloženému zákazu vstupu do schengenského priestoru,“ uvádza materiál.

SIS na Slovensku v roku 2023 nezaznamenala zo strany ruských služieb realizáciu agresívnych špeciálnych operácií, ako napríklad likvidačné misie či sabotáže.

Motivovanie peniazmi

Čínska strana na šírenie svojho vplyvu na Slovensku využívala rôzne nástroje. „Medzi ne patrili napríklad lobingové aktivity významnej telekomunikačnej spoločnosti, ktorá postupovala skryto, bez účasti na oficiálnych rokovaniach s príslušnými štátnymi organizáciami,“ uviedla tajná služba. Čínska strana naďalej oslovovala slovenské vzdelávacie a výskumné inštitúcie s ponukami na spoluprácu, pričom motiváciou bolo najmä získavanie finančných alebo technických prostriedkov ponúkaných Čínou.

Vo výročnej správe SIS sa hovorí aj o hybridných hrozbách. Rusko sa v roku 2023 zameriavalo na území Slovenska najmä na zber informácií o rôznych aspektoch pomoci Ukrajine a o účinnosti opatrení, ktoré Rusko prijalo v súvislosti s uvalením západných sankcií. „Ruská federácia paralelne pokračovala v šírení oficiálnych naratívov zameraných na udržiavanie sympatií verejnosti k Ruskej federácii, jej kultúre a politike,“ píše sa v správe.

Pozitívny obraz krajiny

Čínski aktéri v obmedzenej miere šírili obsahy konzistentné s naratívmi Ruska a zaujímali sa o niektoré aspekty vojenskej pomoci Ukrajine. Predstavitelia Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v SR sa aj naďalej snažili nadväzovať a kultivovať nové kontakty a spoluprácu so zameraním na ekonomickú, hospodársku kultúrnu oblasť a školstvo. Čínske veľvyslanectvo sa podľa SIS sústreďovalo najmä na budovanie pozitívneho obrazu krajiny.

V súvislosti s predčasnými voľbami do NR SR, ktoré sa konali v septembri 2023, SIS nezaznamenala výskyt fenoménov alebo udalostí, ktoré by potvrdzovali systematický a cielený pokus cudzej moci zasiahnuť do volebných procesov.