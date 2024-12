Kríza v zdravotníctve naberá na obrátkach: Šaško a Visolajský sa zatiaľ nedohodli, vyše tisíc lekárov podalo výpovede z nadčasov

Visolajský: Je to kríza, k výpovediam lekárov sa pridávajú aj zdravotné sestry Video Zdroj: TASR

Okrem klasických výpovedí začali odvolávať aj súhlas s prácou cez víkendy a vo večerných službách nad rámec toho, čo im stanovuje zákon. Kolaps niektorých oddelení a kliník tak môže nastať už tento týždeň.

Rokovania budú pokračovať aj v utorok

Otázka valorizácie platov lekárov sa javí ako najväčšia prekážka dohody medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ). Po pondelkovom niekoľkohodinovom mimoriadnom zasadnutí sektorovej tripartity sa na tom zhodli predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) Anton Szalay a prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko. V rámci tripartity je podľa nich zhoda na viac ako polovici požiadaviek LOZ, vyriešenie ostatných je ešte predmetom ďalších rokovaní.

„Minimálne desať bodov je v podstate dohodnutých, v niektorých je to naťahovanie, či sa to dá vyriešiť do konca roka novelou zákona. Podľa mňa by sa nedalo, ale v prvom-druhom kvartáli nového roka by sa dalo a my s tým nemáme problém,“ uviedol Petko. ANS podľa jeho slov zásadne nesúhlasí najmä s požiadavkou zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť riaditeľom nemocníc v prípade nedostatku lekárov či sestier v nemocnici. Riaditelia podľa Petka za to nemôžu niesť zodpovednosť, ak samotný štát priznáva, že lekárov a sestier na Slovensku je málo.

K dohode podľa neho naďalej nedošlo v otázke platov. Zdôraznil, že vláda urobila chybu, keď jednostranne porušila memorandum, ktoré v roku 2022 podpísal s LOZ vtedajší vládny kabinet. Ide podľa neho kľúčový bod v rokovaniach. „Ak má dôjsť k upokojeniu, bude sa treba zaoberať čo so zákonom 578 a koeficientmi. Nevidím momentálne iné riešenie. Ale to je politické rozhodnutie vlády,“ dodal.

Jeho slová potvrdil aj predseda SOZZaSS. „Potvrdzujem slová prezidenta ANS. Momentálne sa javí ako nedohoda najmä nedodržanie memoranda, najmä v dodržaní zákona 578, ktorý sa týka platov,“ povedal.

Obaja vnímajú situáciu skepticky. „Slovenský pacient je v ohrození. Situácia je veľmi nedobrá,“ skonštatoval Szalay. Petko nevie deklarovať, čo nastane, ak lekári vo výpovediach po 1. januári nenastúpia do nemocníc. Dodal, že obe strany vyzvali, aby k situácii pristupovali zodpovedne a hľadali kompromis.

Rokovanie na pôde Ministerstva zdravotníctva SR naďalej pokračuje, avšak už len medzi LOZ a vedením rezortu. Podľa Szalaya majú diskutovať o otázkach, ktoré zostali otvorené.

Šaško chce odpoveď k platom

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) trvá na tom, že 16 požiadaviek Lekárskeho odborového združenia (LOZ) z 18 je splnených alebo existuje jasný plán ich plnenia v najbližšom čase. Odpočet splnených bodov adresoval listom nielen odborárom, ale aj riaditeľom zdravotníckych zariadení po celom Slovensku a lekárom.

K dohode s LOZ by mohli podľa Šaška dospieť najneskôr 20. decembra, teda do konca tohto týždňa. Potom prídu sviatočné prázdniny a rokovania pravdepodobne budú zastavené. Ak sa odborári a vláda nedohodnú, už o dva týždne hrozí, že zo slovenských nemocníc odíde každý druhý lekár.

Druhou možnosťou je, že vláda použije v praxi nedávno schválenú novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva a pre najviac ohrozené nemocnice alebo okresy vyhlási stav „mimoriadnej udalosti“. Počas nej by lekári, aj napriek podanej výpovedi, museli nastúpiť do práce a poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom. Ak by to odmietli, hrozilo by im odňatie slobody na jeden rok.

Minister predstavil v liste adresovanom nemocniciam plán splnenia požiadaviek v prvom štvrťroku 2025. „V skutočnosti ide o 18 bodov, keďže 19. bodom je textácia Dohody o plnení memoranda, ktorá závisí od dohody na 18 požiadavkách,“ uviedli z rezortu zdravotníctva. Šaško tiež žiada od LOZ jasné verejné vyhlásenie, či im ide o zvýšenie platov lekárov alebo nie, a ak áno, v akej forme a čo presne požadujú.

„V tomto momente je loptička na strane LOZ. Urobili sme skutočne všetko pre to, aby požiadavky LOZ, ktoré boli prednesené pred menej ako týždňom, boli vypočuté a v rekordne krátkom čase sa nám podarilo legislatívne presadiť mnohé zmeny. V tejto chvíli, ak o platy nejde, tak na podanie výpovedí neexistuje žiadny ďalší dôvod,“ vyhlásil Šaško.

Na pondelok minister zdravotníctva zvolal mimoriadne zasadnutie odvetvovej tripartity. Okrem zástupcov rezortu a lekárskych odborárov sa na ňom mali zúčastniť napríklad aj predstavitelia súkromných nemocníc. Predsedovi LOZ Petrovi Visolajskému však takáto zostava nepripadá ako dobré riešenie. „Zopakujem, že je to kríza, ktorá sa dá vyriešiť len tu, za rokovacím stolom. Na dohodu potrebujete dvoch. A preto nechápem, prečo minister robí takéto široké stretnutia s deviatimi, desiatimi účastníkmi,“ povedal šéf lekárskych odborárov pred rokovaním tripartity.

Odmieta vyjadrenia ministra, ktorý tvrdí, že väčšina podmienok lekárskych odborárov je splnená. „To, že pán minister nám povie, že on to pokladá za splnené, lebo sľúbil, že na budúci rok sa to bude plniť, to nie je splnená požiadavka,“ vysvetlil. Nevyhnutné podľa neho bude, aby do konca mesiaca zasadol parlament.

Zvolanie tripartity sa nepozdáva ani Odborovému združeniu sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA). „V čase, kedy eskaluje spor medzi 3 300 lekármi, ktorých záujmy zastupuje LOZ, a vládou SR, považujeme takéto široké stretnutia skôr za imitáciu snahy riešiť problémy slovenského zdravotníctva, a nie za úprimný záujem krízovú situáciu vyriešiť,“ uviedli predstavitelia OZ SaPA v stanovisku. Pripojili sa k výzve ministrovi, aby s LOZ rokoval v úzkom kruhu s cieľom čo najskôr sa dohodnúť.

Nemá kto slúžiť

LOZ ešte pred začiatkom rokovaní tripartity oznámilo, že lekári začínajú podávať okrem hromadných výpovedí aj výpovede z víkendových a večerných služieb. V praxi to znamená, že doktori nenastúpia do pohotovosti, ak už odslúžili viac nadčasov, než im prikazuje zákon. Ide o 400 hodín za rok, viacerí lekári však tento limit prekročia ešte v prvom polroku. Výpovede z nadčasov začínajú platiť okamžite, čo znamená, že už dnes by mnohé zdravotnícke zariadenia mali problém zabezpečiť pohotovostné služby.

V pondelok večer nemocnice potvrdili, že celkovo podalo výpovede z nadčasov vyše 1 200 lekárov po celom Slovensku. Najviac výpovedí zaznamenala Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB). Vedenie má na stole 341 výpovedí lekárov z nočných a víkendových služieb. Služby v nemocnici sú zabezpečené len do utorka (17. 12.), informovala nemocnica.

„Situáciu s výpoveďami analyzujeme a všetky ďalšie kroky koordinujeme s naším zriaďovateľom. Našou prioritou je zabezpečiť prevádzku nemocnice tak, aby pacient nepocítil žiadne obmedzenia a bola mu poskytnutá plnohodnotná zdravotná starostlivosť. O ďalšom postupe s výpoveďami zo služieb komunikujeme aj so zástupcami LOZ v našej nemocnici,“ uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Šaško: Zdravie občanov musí byť nadradené právam lekárov na pracovné spory Video Zdroj: TV Pravda

V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach podalo výpovede zo služieb 340 lekárov. Ich počet sa pritom môže ku koncu zmeny ešte zvýšiť, informovala nemocnica. Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici odvolalo súhlas s prácou nadčas spolu 216 lekárov. „Ide o lekárov, ktorí dali výpoveď z pracovného pomeru. Momentálne riešime s prednostami a primármi zabezpečenie plynulosti poskytovania zdravotnej starostlivosti," konštatovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

V niektorých nemocniciach výpovede z nadčasovej práce lekári začali podávať ešte koncom minulého týždňa. Vo Fakultnej nemocnici Trnava v piatok (13. 12.) výpovede zo služieb podalo 200 lekárov. K nim sa pridali aj lekári z Trenčína, kde výpovede podalo 101 zdravotníkov. Visolajský tiež tvrdí, že k iniciatíve lekárov sa pridávajú aj zdravotné sestry.