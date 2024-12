Turbulentné časy striedajú sviatky pokoja. Budú poslanci konsolidovať? Vianoce bez politiky, na lyžiach a s rodinou

Poslanci v ankete pre Pravdu prezradili ako budú tento rok tráviť sviatky a či budú vzhľadom na konsolidáciu šetriť už teraz, alebo si ešte užijú posledné „lacnejšie sviatky“.

Dušan Jarjabek (Smer)

„Určite budú také, aspoň sa o to budem snažiť, ako akékoľvek Vianoce za tých mnoho rokov, čo som prežil. Aby boli bez politiky v prvom rade a absolútne bez akýchkoľvek myšlienok, ktoré by pokrivili túto atmosféru. Zaspievame si koledy, rozdáme si darčeky, bude nám spolu dobre a pôjdeme lyžovať.“

Samuel Migaľ (Hlas)

„Pri tom všetkom, čo sa momentálne deje, vôbec nestíham vnímať to, že sa blížia Vianoce, aj keď sa na to neuveriteľne teším, pretože pre mňa je to v prvom rade o pohode v rodinnom kruhu, že si zapálime oheň v krbe a že si s deťmi vyzdobíme stromček. Už syn sa cez víkend pýtal, že poďme si pustiť rozprávku alebo niečo, bola druhá adventná nedeľa, a že poďme mať vianočného ducha. Tak som sa v rámci toho všetkého, čo sa deje, snažil vypnúť a mať toho vianočného ducha a Vianoce tak ako som bol naučený. Vyrastal som skromne s mamou, nikdy to nebolo o nejakej obrovskej hojnosti, čo sa týka nejakých darov, ale bolo to o láske, ktorú som dostával a ktorú chcem ďalej odovzdávať svojej rodine a svojim deťom.“

Roman Michelko (SNS)

„Je to raz ročne, my nejako extrémne, opulentne Vianoce neriešime, robíme to štandardne roky plus mínus na rovnakej úrovni. Myslím si, že tie základné veci budú. Konsolidačný balíček začne tlačiť až budúci rok, to znamená, že tento rok je taký, ako bol predchádzajúci, takže si nemyslím, že tam nejaké zmeny budú. Vianoce nemajú byť o hmotných veciach, ale o atmosfére v rodine a to naozaj nebude nejakým spôsobom, aspoň dúfam, zmenené. Takže očakávam sviatky pokoja, lásky a teším sa na ne. Troška si oddýchnem, vyčistím si hlavu tak, ako každý rok.“

Beáta Jurík (PS)

„Ja sa v prvom rade teším, že budem tráviť Vianoce s rodinou s mojimi najbližšími, ale podľa mňa nie je na nás poslancoch a poslankyniach sa nejakým spôsobom sťažovať, pretože my sme práve tí privilegovaní. Tieto Vianoce budú skutočne smutné najmä pre ľudí, pretože vláda Roberta Fica im pripravila veľmi smutné Vianoce. Keď stúpnu ceny úplne všetkého od budúceho roka, tak ľudia na Slovensku sa budú mať skutočne veľmi zle.

Branislav Gröhling (SaS)

„Vianoce budú normálne, štandardné. Nikdy to nie sú sviatky, kedy by sa nejakým výrazným spôsobom rozhadzovalo alebo míňalo. Snažíme sa počas celého roka obdarovať sa potrebnými vecami a skôr sú Vianoce o tom, že sa konečne stretneme s rodinou a nebudeme riešiť politiku, ale budeme riešiť naozaj rodinu a nejaké naše zážitky, vzťahy a podobne.“

Michal Šipoš (hnutie Slovensko)

„Budú tradičné, slovenské tak, ako každý rok. U nás nikdy nešlo o to, aby sme mali nejaké drahé darčeky alebo aby sme sviatky oslavovali pompézne, skôr si pripomíname narodenie Ježiša Krista a hlavne čo je podstatné, aby sme boli spolu s rodinou všetci zdraví za jedným stolom.

Milan Majerský (KDH)

„My stále prežívame Vianoce v kruhu najbližších, rodiny, detí s manželkou. Našťastie máme obaja ešte rodičov, tak budeme s nimi. Zaprajeme si, zavinšujeme, samozrejme, každé Vianoce sme aj na polnočnej omši a na bohoslužbách, čiže bude to také duchovné, rodinné a spoločenské prežitie jedných z najkrajších sviatkov v roku.“