Politické predikcie poslancov. Na čo sa máme pripraviť? Rok 2025 bude ťažký, nestrácajte zdravý rozum a držte si peňaženky

Čo odkazujú poslanci v našej ankete čitateľom a divákom Pravdy?

Čo odkazuje koalícia čitateľom do Nového roka? Nestrácajte zdravý rozum, prežili sme horšie veci ako konsolidáciu Video Zdroj: TV Pravda

Dušan Jarjabek (Smer)

„Hlavne aby nestrácali zdravý rozum a aby si úplne jasne uvedomili, že keď im nie je tak štandardne dobre, ako boli zvyknutí, čo sú toho príčiny. Aby nemali krátku politickú pamäť, lebo to, čo dnes žijeme, súvisí len s tým, čo sme prežili minulé mesiace a roky. Jediný príklad – dnes nadávať na zdravotníctvo, to je vytrhnuté z kontextu. Na zdravotníctvo sme mali všetci nadávať vtedy, keď sa začalo privatizovať. To všetko sú dôsledky, s ktorými mal niekto rátať a mal na ne niekto ukázať prstom, že ty si za to zodpovedný. A aby ľudia nestrácali dobrú náladu. Vždy sa všetko vyrieši. Ja sa skôr bojím celosvetovej situácie, ani nie tak tej našej, lebo je hrozivá. Je tu množstvo nezodpovedaných otázok s množstvo problémov, ktoré určite nastanú po novom roku, keď sa vymenia politické garnitúry nielen v Amerike, ale aj v Európe. Európsku úniu čaká veľká reforma, možno rozpad, nevieme. Všetko je možné v tejto chvíli. Toto sú hlavné problémy, ktoré ma ťažia mimo vianočnej atmosféry. Ľudí by som len chcel poprosiť, aby sa tým nedali znechutiť, lebo Slovensko sa ukázalo ako strašne silný štát a prežilo veľmi veľa vecí, tak prežije nejaké konsolidácie.“

Samuel Migaľ (Hlas)

„Je to naozaj veľmi turbulentné. Za seba môžem povedať, že budem robiť všetko preto, aby sa tie turbulencie nejakým spôsobom dali zvládať, aby sa v tom politickom vetre dalo letieť stabilne. Nebude to ľahký rok, bude určite veľmi ťažký a myslím si, že my politici by sme mali začať v prvom rade od seba a dať tak príklad bežným, normálnym ľuďom, na ktorých bude dopadať celá konsolidácia a všetky nepríjemné veci. Musíme to upokojovať obzvlášť z budovy Národnej rady SR, pretože len takto dáme symbol tým ľuďom, že si ich naozaj vážime a že pre nich pracujeme, že robíme všetko pre to, aby Slovensko bolo lepšou, modernejšou a, myslím si, že v dnešnej dobe je obzvlášť dôležité povedať to, hlavne pokojnejšou krajinou. Takže želám krásne Vianoce vašim čitateľom, divákom a hlavne vám želám pevné zdravie.

Aký je odkaz opozície do roka 2025? Bude to ťažký rok, držte si peňaženky a prežite to v zdraví Video Zdroj: TV Pravda

Roman Michelko (SNS)

„Ja verím a dúfam, že sa stabilizuje situácia, že postupne začnú prichádzať nejaké pozitíva konsolidácie. My udržíme určite nejaký sociálny zmier, je to naším cieľom. Sme silné sociálne orientovaná vláda. A teda verím, že aj ekonomika sa chytí a bude sa to uberať tým lepším smerom.“

Beáta Jurík (PS)

„To je veľmi ťažké povedať. My vlastne nevieme ani na čo sa máme pripraviť v konkrétny deň, pretože vidíme, ako táto koalícia vládne skutočne s veľkým chaosom. Ja len chcem zaželať ľuďom určite pokojné sviatky a nech ich strávia v kruhu svojich najbližších a rodiny, lebo to je veľmi dôležité.“

Branislav Gröhling (SaS)

„Vládna koalícia nám ukazuje, že veľmi nestabilná, lebo pár zákonov prejde a potom zablokujú celú Národnú radu SR a nemôžu prinášať zákony, ktoré však reálne poškodzujú ľuďom. Verím, že budúci rok bude rok, kedy táto vládna koalícia naozaj ukáže, že nedokáže vládnuť a že odstúpi a konečne si ľudia budú môcť zvoliť naozaj tých, ktorí prinesú Slovensku nejaký rozvoj.“

Michal Šipoš (hnutie Slovensko)

„Občania Slovenskej republiky by si mali hlavne strážiť a držať poriadne peňaženky, pretože tým, aké zákony prijala táto vláda, pôjde všetko hore. Prichádza Ficova drahota, všetko bude zdražovať, čiže hlavne nech si držia peňaženky a nech to prežijú v zdraví, pretože to, čo tu príde budúci rok všetky zdražovania, zvyšovanie DPH, transakčná daň, zvyšovanie všetkých poplatkov… bude to veľmi nepríjemné a verím, že aspoň, aj keď je to veľmi zlé, ale aspoň na základe toho sa niektorým ľuďom na Slovensku otvoria oči a vládu SNS, Smer a Hlas už nebudú v ďalších voľbách voliť.

Milan Majerský (KDH)

„V prvom rade tým, ktorí sú najviac odkázaní, nech naozaj bojujú aj za svojich blízkych, za svoje rodiny, nech sa snažia prežiť túto ťažkú dobu, lebo rok 2025, ktorý príde, bude veľmi ťažký a naozaj im prajem pokoj, pohodu a hlavne, aby mali stále niekoho blízkeho pri sebe, aby nebol nikto sám ani počas Vianoc, ani počas roka, a aby dokázali nájsť svoje šťastie v živote.“