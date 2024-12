Progresívci pre stav v zdravotníctve kritizujú Fica za nečinnosť, podľa SaS sa iba vyhovára. KDH podporí mimoriadnu schôdzu

Predstavitelia opozičného hnutia PS upozorňujú na vážnu situáciu v zdravotníctve spojenú s výpoveďami lekárov. Kritizujú premiéra Roberta Fica (Smer) za nečinnosť. Odmietajú jeho argument, že sa nechce dostať do rozhovorov so zdravotníkmi, keďže je v konflikte záujmov, pretože mu zachránili život. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii.

Visolajský: Je to kríza, k výpovediam lekárov sa pridávajú aj zdravotné sestry Video

„Predseda vlády má slúžiť každý deň ľuďom na Slovensku a v tejto chvíli pacientom, ktorí žijú v neistote z toho, či dostanú zdravotnú starostlivosť. A keď premiér Fico 14 rokov svojej vlády alebo svojich vlád zanedbával zdravotníctvo, tak aspoň v tomto krízovom momente mohol zabrať. Ako som povedal, považujem za nehorázne, ak v tomto momente necháva celé ťažké vyjednávania na ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas), ktorý, povedzme si pravdu, je neskúsený a je tam slabé dva mesiace,“ poznamenal poslanec Národnej rady (NR) SR a líder hnutia Michal Šimečka.

Skritizoval argument premiéra, pre ktorý sa nechce zapájať do rokovaní. Poukázal na to, že lekári zachraňujú životy denne tisíckam ľudí. Apeloval, aby sa v prípade, že Fico nemá záujem riešiť problémy ľudí, otvorila otázka predčasných parlamentných volieb.

Spolu s poslancom Oskarom Dvořákom (PS) upozornili na to, že situácia v zdravotníctve môže ešte eskalovať. Dvořák hovoril o podávaní výpovedí z nadčasových služieb. „Viaceré nemocnice, veľké nemocnice na Slovensku, tak nevedia zabezpečiť už teraz regulárne fungovanie počas sviatkov alebo počas noci,“ podotkol. Obáva sa, že čím dlhšie sa neuzavrie dohoda, tým budú výpovede z nadčasových služieb pribúdať.

Predstavitelia PS zároveň upozornili aj na situáciu v školstve. Označili ju za kritickú. Vyjadrili podporu školským odborárom, ktorí v utorok vyhlásili štrajkovú pohotovosť. „Už je naozaj čas na hlasnejšie formy protestu a hlavne je čas, aby vláda konečne konala. (…) Hrozí nám, že to dopadne ako v zdravotníctve, že čoskoro už nebude mať kto učiť,“ povedala poslankyňa parlamentu Tina Gažovičová (PS).

SaS: Premiér sa slovami o konflikte záujmov vyhovára, nech si prizná zlyhanie

Premiér Fico si pri vyjadreniach o situácii v súvislosti s výpoveďami lekárov vymýšľa. Tvrdí to predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling s tým, že Fico nemá žiadny konflikt záujmov, ale ide o to, že koalícia nevie vládnuť. Zároveň odkazuje premiérovi, aby prestal hľadať výhovorky, priznal si zlyhanie a odišiel.

Šaško o kritických okresoch, kde by mohla byť vyhlásená mimoriadna situácia Video

„Hádajú sa, nevedia plniť sľuby ľuďom, ani zabezpečiť lepší život na Slovensku. Prvá reforma zdravotníctva, ktorú Ficove vlády po 13 rokoch vymysleli, je poslať doktorov do basy,“ uviedol na sociálnej sieti Gröhling. Fico si podľa neho našiel novú výhovorku. „Vraj nejde riešiť výpovede lekárov, lebo by bol ‚v konflikte záujmov‘, Nedávno ešte tvrdil, že to nerieši, lebo zdravotníctvo nie je premiérska téma,“ doplnil.

Šéf SaS sa pýta, či nemal premiér konflikt záujmov, keď koalícia znižovala tresty „zločincom“ a ľudia blízki Smeru vyviazli bez trestu, alebo vtedy, keď vláda schválila „posielanie lekárov do basy“ či zrušila memorandum o raste platov v zdravotníctve.

Premiér v utorok povedal, že riešenie situácie v zdravotníctve v súvislosti s výpoveďami lekárov je na ministrovi zdravotníctva Šaškovi, ktorý vie presne, čo má robiť. Zdôraznil, že je v téme zdravotníkov v „hlbokom“ konflikte záujmov, pretože mu zachránili život. Minister má Ficovu plnú podporu.

KDH je pripravené podporiť zvolanie mimoriadnej schôdze NRSR aj počas sviatkov

Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) je pripravené podporiť zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR aj počas vianočných sviatkov, aby sa podarilo vyriešiť situáciu v slovenskom zdravotníctve. Na tlačovom brífingu pred popradskou nemocnicou to v utorok oznámil predseda hnutia Milan Majerský spolu s poslancom a členom zdravotníckeho výboru Františkom Majerským. Obaja deklarovali, že strana je zároveň pripravená podporiť takú legislatívu, ktorá dekriminalizuje lekárov a zabezpečí zdravotnú starostlivosť pacientom aj po novom roku.

Šaško: Zdravie občanov musí byť nadradené právam lekárov na pracovné spory Video

„Sme symbolicky pred popradskou nemocnicou, v ktorej taktiež polovica lekárov dala výpovede. Sme zásadne proti tomu, aby pacienti ostali bez lekára. To, že ministerstvo kriminalizuje lekárov cez zákon, ktorý ‚narýchlo upečený‘ schválili v národnej rade ešte v tomto roku, je nehorázne,“ skonštatoval Milan Majerský. Podotkol, že za zlú situáciu v zdravotníctve môžu aj predchodcovia Šaška, pretože podľa neho dlhé roky predtým nepripravili nič, čo by systematicky riešilo problémy.

František Majerský upozornil, že situácia je najhoršia od vzniku samostatnej SR. „Ešte nikdy v histórii nedalo výpoveď 3300 lekárov. Keby len jednu hodinu po novom roku dali výpoveď, bola by ohrozená zdravotná starostlivosť a mohol by zomrieť pacient. Je to kľúčové, aj včera (pondelok 16. 12.) to povedalo Lekárske odborové združenie (LOZ), aby boli prijaté niektoré legislatívne úpravy. Sme za to, aby sa mimoriadna schôdza zvolala, aby tam boli prerokované body, aby sa vláda dohodla s lekármi a do konca roka stiahli svoje výpovede,“ skonštatoval František Majerský a vyzval obe strany, aby našli konštruktívny dialóg. Zdôraznil, že ak lekári v koncových nemocniciach, ako v Košiciach, Banskej Bystrici, Prešove či Bratislave, dajú výpovede z nadčasov, bude zdravotná starostlivosť ohrozená už teraz.

Podotkol, že lekári sú už unavení zo situácie v slovenskom zdravotníctve a chcú docieliť najmä systémové zmeny. LOZ podľa neho v blízkej budúcnosti odprezentuje svoje návrhy, je však dôležité ešte v tomto roku zvolať mimoriadnu schôdzu NR SR. Verí, že ich v tom podporia aj ostatné opozičné strany. Zároveň podotkol, že situácia je vážna a zasiahnuť by mal aj premiér Robert Fico (Smer).

Toho kresťanskí demokrati skritizovali za nečinnosť. Odmietli jeho argument, že sa nechce dostať do rozhovorov so zdravotníkmi, keďže je v konflikte záujmov, pretože mu zachránili život. Nemôže sa na to podľa nich vyhovárať. „Ak premiér verejne hovorí, že sa tejto téme nevie venovať a nie je ochotný podať demisiu (čo by bolo vzhľadom na okolnosti správne riešenie), tak očakávame, že si túto tému naplno osvojí prezident SR Peter Pellegrini a čo najskôr zvolá okrúhly stôl,“ dodali.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári začali podávať už aj výpovede z nadčasov. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Minister zdravotníctva tvrdí, že s Lekárskym odborovým združením po pondelkovom rokovaní identifikovali päť – šesť kľúčových bodov, aby dospeli k dohode. Aj odborári tvrdia, že robia všetko pre to, aby sa dohodli čo najskôr.

