Krajcer reaguje na Danka: Vyjadrenia si neberiem osobne a ani sa naňho nehnevám

Bývalý minister kultúry Daniel Krajcer neberie vyjadrenia Andreja Danka (predseda Slovenskej národnej strany) osobne a ani sa naňho nehnevá. Politike i mocenským záujmom podľa svojich slov trochu rozumie. Uviedol to pre agentúru SITA v reakcii na Dankove slová o tom, že jeho meno je pre šéfa národniarov problémom pri voľbe členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR).

Michelko o voľbe členov Rady STVR: Krajcer ako najproblematickejšia persóna tam už nebude Video Archívne video.

„Predsa nemôžeme dovoliť, aby bol človek, ktorý bol symbolom rozdeľovania Slovenskej televízie, teraz členom Rady STVR,“ vyjadril sa Danko pred niekoľkými dňami pre agentúru SITA. Rovnako vyjadril aj počudovanie nad tým, že Erik Tomáš (minister práce, Hlas) presadzuje Krajcera za člena Rady STVR. Rada verejnoprávneho rozhlasu momentálne nie je kompletná, parlament by mal zvoliť jej piatich členov. Voľba sa opakovane posúvala, v súčasnosti je naplánovaná na februárovú schôdzu. Bez kompletnej Rady nie je možné napríklad zvoliť generálneho riaditeľa STVR.

Koalícia ukončila schôdzu, dohoda na členoch Rady STVR nebola. Návrh SNS zmietli zo stola Video Archívne video.

„Zaznievajú reálne dva dôvody, prečo som pre SNS neprijateľný. A to, že som tvorcom RTVS, a že som akože z iného politického tábora," vraví Krajcer. Je ale toho názoru, že to nie sú skutočné dôvody pre kritiku jeho osoby. „Vznik RTVS som inicioval ako minister kultúry v roku 2010. STV v tom čase bola pred ekonomickým kolapsom, boli pripravené viaceré exekúcie na jej majetok a programovo bola tiež v úbohom stave," vysvetľuje exminister kultúry vo vláde Ivety Radičovej.

Čítajte viac Michelko o voľbe členov Rady STVR: Krajcer ako najproblematickejšia persóna tam už nebude

Dodáva, že vtedajší šéf rezortu financií Ivan Mikloš odmietol uvoľniť prostriedky na oddlženie takejto „čiernej diery", jedinou cestou bolo, aby prišiel (Krajcer) s nejakým systémovým riešením. „A to sa udialo. Na mojom projekte spojeného média ani súčasná politická garnitúra nič zásadne nezmenila, nerozumiem potom, prečo ma za tento krok Andrej Danko kritizuje," vraví Krajcer.

Čítajte viac Koniec RTVS: O Machajov post je záujem, Šimkovičovej návrh chce napadnúť. Krajcera v ňom vyrušujú zmluvy so štátom

Krajcer tiež priznal, že Andrej Danko ho požiadal o pomoc s nastavením podpornej schémy pre pamiatky, najmä pre hrady, na Ministerstve cestovného ruchu a športu. Dodal, že jeho odpoveď bola kladná, vzhľadom na to, že ide o jeho srdcovú záležitosť. Krajcer s jeho tímom odborníkov teda pripravili kategorizáciu hradov, spolu so súborom infraštruktúrnych projektov, ktoré by mohli zatraktívniť slovenské kultúrne pamiatky pre potreby cestovného ruchu na Slovensku. „Na mieste je teda otázka, prečo ma najskôr požiada o pomoc, a potom som akože neprijateľný kandidát?," spytuje sa Krajcer. „Myslím si, že po uvedení týchto faktov je každému jasné, že skutočné dôvody sú iné, ako tie, ktoré verejne zaznievajú," uzavrel.