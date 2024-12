Stihne padnúť dohoda? Čas sa kráti, výpovedí pribúda. Utorkové rokovanie nečakane nebolo, podľa odborárov ho zrušil Šaško

Ak sa Lekárske odborové združenie (LOZ) a vláda nedohodnú, hrozí, že od januára odíde z nemocníc každý druhý lekár. K štandardným výpovediam pridali výpovede z nadčasov a víkendových služieb, v utorok ich podalo ďalších 80 lekárov. Navyše, utorkové rokovanie medzi rezortom a odborármi nečakane zrušil minister. Okrem toho sa do sporu zapojila Asociácia nemocníc Slovenska (ASN), ktorá „prosí“ lekárov, aby výpovede stiahli. Ruky dal od zdravotníkov znova preč premiér Robert Fico (Smer), ktorý tvrdí, že do rokovaní nevstúpi, keďže je v „hlbokom konflikte záujmov“.

Dva týždne do konca roka, týždeň do Vianoc. Čas sa kráti, no minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) a predseda odborárov Peter Visolajský, respektíve 3 300 nemocničných lekárov naprieč krajinou, stále nenašli zhodu. Rokovania mali pokračovať aj v utorok o 16. hodine. Tie však boli zrušené. Podľa odborárov, ktorí boli podľa ta3 na ceste do Bratislavy, stretnutie nečakane zrušil minister.

„Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško aj počas dnešného dňa komunikoval s predsedom LOZ. Keďže pozícia pána Visolajského je nateraz nemenná a vyžaduje si zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na toto minister nemá mandát. Preto bude najskôr informovať o tejto požiadavke vládu a následne pokračovať v rokovaniach s cieľom nájsť finálny kompromis. Na takomto postupe sa vzájomne dohodli telefonicky a v dostatočnom predstihu ešte pred začiatkom rokovania dnes popoludní,“ uviedlo v stanovisku ministerstvo.

Šaško pritom ešte na úvod týždňa povedal, že s odborármi identifikovali päť-šesť kľúčových bodov, aby dospeli k dohode. LOZ tiež tvrdili, že robia všetko preto, aby sa dohodli čo najskôr. Výpovede sú lekári ochotní stiahnuť, ak vláda začne plniť najmä ich požiadavky z memoranda z roku 2022. Šaško chce dohodu do 20. decembra. Ak dohode nedôjde, vláda bude musieť vyhlásiť v kritických okresoch mimoriadnu situáciu.

Premiér sa znova dištancoval

Dôveru a plnú podporu v ministra má predseda vlády, ktorý verí, že Šaško príde s riešením. Sám sa opäť od zapojenia do rokovaní dištancoval. Prvýkrát povedal, že zdravotníctvo nie je premiérska téma, v utorok zase, že je v téme v konflikte záujmom, pretože mu lekári po handlovskom atentáte v máji tohto roka zachránili život.

„Som príliš subjektívny, pokiaľ ide o túto tému. Asi viete, o čom hovorím. Nerád by som sa dostal teraz do rozhovorov s ľuďmi, ktorí mi zachránili život. Som príliš subjektívny a príliš emotívny,“ vyjadril sa Fico. V porovnaní s predchádzajúcou ministerkou vyjadril verejne Šaškovi oveľa väčšiu dôveru, keď povedal, že ho považuje za kvalifikovaného človeka, ktorý presne vie, čo má robiť.

Červené čiary majú aj nemocnice

V porovnaní s Ficom, celkom otvorene prehovárali do duší odborárov v utorok zástupcovia asociácie nemocníc, ktorí boli v posledné dni tiež súčasťou rokovaní odvetvovej tripartity. „Z nášho pohľadu si myslíme, že včerajšie ponuky ministra zdravotníctva sú korektné pre Lekárske odborové združenie a viac ako na desiatich je zhoda,“ uviedol prezident asociácie Marián Petko. Pripomenul, že pri viacerých bodoch minister už deklaroval, že sa začne ich legislatíva riešiť už v prvom kvartáli 2025.

Spoločne sa zhodujú na požiadavkách vzdelávania lekárov a sestier, rezidentskom programe aj na deklarácii vlády, že nie je priestor momentálne na to, aby sa štátne príspevkové nemocnice transformovali na akciové spoločnosti. Zhodu vidia aj v tom, aby bolo financovanie zdravotníctva transparentné, teda, aby bol systém platieb pre nemocnice formou DRG, a tiež v tom, aby sa definovali pravidlá hry Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Potom je niekoľko bodov, s ktorými asociácia zásadne nesúhlasí. „V prvom rade je to trestná zodpovednosť riaditeľov, to je pre nás červená čiara. Po ďalšie nesúhlasíme s tým, aby personálny normatív z roku 2008 vydaný ministerstvom zdravotníctva ako nižšia právna norma bol zakomponovaný do zákona tak ako je,“ priblížil Petko. Pýta sa, ako môže riaditeľ byť trestne zodpovedný za to, že na Slovensku je nedostatok lekárov.

Môže sa to skončiť nešťastím

Petko hovorí, že vzhľadom na zhodu po pondelkovom rokovaní, vyzýva LOZ, aby apelovalo na lekárov, nech stiahnu výpovede. „Aby prestali traumatizovať spoločnosť, lebo toto môže skončiť veľkým nešťastím, tobôž, keď situácia eskaluje možnosťou výpovedí zo služieb,“ vyhlásil. Šéfovia nemocníc majú podľa neho skoro nulové možnosti, ako zabezpečiť náhradu za lekárov, ktorí dali výpovede zo služieb. „Treba upokojiť situáciu. Minister predstavil svoju víziu, z nášho pohľadu včera veľmi vierohodne,“ podotkol Petko.

Viceprezident asociácie Igor Pramuk povedal, že každý bod z požiadaviek preberali veľmi dlho a doterajšie rokovania boli vecné. Podľa Petka treba hľadať riešenia tak, aby boli odborári presvedčení, že k nápravám v sektore dôjde. „ V dobrom ich prosíme, aby ostali pri pacientovi, lebo ak dôjde, nedajbože, k prvému úmrtiu pacienta, potom už môžu nastúpiť iné orgány, ktoré skúmať, kto to spôsobil, a kto to zavinil,“ vyhlásil.

Petko spomenul aj pacientov, ktorí sú podľa neho vystresovaní pred Vianocami, že ich od nového roka nebude mať kto ošetriť. „Toto je už na úplne tenkom ľade a na hrane, a preto vyzývame obidve strany, aby sa dohodli, a zároveň si myslíme, že ponuka, ktorá včera (v pondelok, poz. red.) zaznela zo strany MZ SR, je z nášho pohľadu veľmi korektná a treba ju právne podchytiť,“ uviedol. Asociácia hovorí, že nikto nie je proti tomu, aby bolo lepšie zdravotníctvo, ale pôjde o beh na dlhé trate. „Nevyrieši sa to tým, že si povieme, že to bude od 1. januára,“ uviedol.

Jablkom sváru sú platy

Body, ktoré treba uzavrieť medzi LOZ a MZ SR sú podľa Petka zákon o valorizácii platov. Návrh, ktorý zaznel, označil za dobrý. Lekárom, ktorí majú úväzok 1.0 v nemocnici, čiže pracujú len na jednom mieste, by podľa návrhu mohol zostať koeficient tak, ako bol navrhovaný, a tí, ktorí majú nižšie úväzky by ho mali mať pomerný. „Z nášho pohľadu je to korektná ponuka,“ vyjadril. Dohoda by podľa neho mohla padnúť na bode, ktorý by upravil pojem „verejné nemocnice“. Štvrtý sporný bod, ktorý označil za kľúčový, súvisí podľa Petka s personálnym zabezpečením.

Predstavitelia asociácie zároveň podotýkajú, že niektoré body by musela počas Vianoc prerokovať národná rada, čo si nevedia predstaviť. Napríklad požiadavku odborárov, ktorá pribudla nedávno – zrušenie novely zákona, ktorú v piatok schválil prezident. Lekárom vo výpovediach by podľa nej pod hrozbou väzenia hrozilo, že budú musia naďalej pracovať. K tomu by však bolo treba mimoriadnu situáciu najskôr vyhlásiť. Opozičné KDH už vyjadrilo pripravenosť podporiť zvolanie mimoriadnej schôdze aj počas sviatkov, aby sa podarilo situáciu vyriešiť.

Ohrozovanie pacientov je cez čiaru

Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar si myslí, že aj v prípade, ak by nedošlo k dohode, niektorí lekári pravdepodobne stiahnu svoje výpovede. Nemyslí si však, že to bude väčšina. „Predpokladám, že vo výpovediach zostane stále taký vysoký počet lekárov, ktorý môže mať za následok výrazné ochromenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uviedol pre tasr.

Po prvom januári sa podľa neho dá v obmedzenej miere situácia vydržať aj s lekármi, ktoré nepodali výpovede, dlhšie však nie a bude musieť prísť k rozuzleniu. Podľa Zachara sa treba pripraviť aj na odkladanie niektorých operácií.

V súvislosti s požiadavkami odborárov vníma ako problém (ne)merateľnosť rôznych požadovaných cieľov a ich odlišný výklad z oboch strán. LOZ má podľa neho legitímne právo kriticky sa vyjadrovať k akýmkoľvek krokom zdravotnej politiky. Zdá sa mu však „cez čiaru“, aby podávaním hromadných výpovedí ohrozovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom.

„Najmä, ak ide o požiadavky, pri ktorých nemajú lekárski odborári z nemocníc demokratickú legitimitu od občanov. Pokojne sa môže stať, že protestujúci lekári nepresadzujú verejný záujem, ale z pozície sily – uvedomenia si ich nepostrádateľnosti, využijú túto pozíciu na vynútenie si požiadaviek, ktoré budú vyhovovať len im,“ ozrejmil.

Riaditeľ INEKO nevie, či je reálne, aby k dohode do konca roka došlo a lekári výpovede stiahli. Schválenú legislatívu, ktorá má zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti po novom roku, vníma ako „dvojsečnú zbraň, ktorá však zostane tupá.“ Vysvetlil, že podľa neho nebude mať taký účinok, aký vláda očakávala a bude len veľmi ťažko vymáhateľná. „Rozumiem ministerstvu a vláde, že sa snaží prijať aj také opatrenia, ktoré majú v krízovej situácii za cieľ garantovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom, avšak robí to ako slon v porceláne,“ dodal Zachar.