Vojaci dostanú repasované vrtuľníky Black Hawk namiesto nových Viperov. Kaliňák obhajuje nákup aj tým, že nebudú slúžiť len pre armádu

K deviatim vrtuľníkom Black Hawk UH-60M, ktoré slovenské ministerstvo obrany obstaralo v roku 2018, zrejme pribudne 12 strojov Black Hawk UH-60L. Oproti tým lietadlám, ktoré už majú slovenské Ozbrojené sily (OS) SR, ide o lietadlá staršej generácie, ktorých výhodou je väčšia nosnosť, odolnejšia prevodovka a vylepšený systém riadenia letu.

Vrtuľníky, ktoré ministerstvo obrany plánuje nakúpiť, nebudú nové. Model UH-60L sa totiž prestal vyrábať pred 17 rokmi a americká armáda teraz tieto vrtuľníky predáva súkromným firmám ako vylietané. Tie ich po nákupe modernizujú a ponúkajú na predaj za rádovo nižšie ceny v porovnaní s novými strojmi. Takúto ponuku v lete dostalo aj slovenské ministerstvo obrany od americkej spoločnosti Ace Aeronautics, jedným zo spoločníkov ktorej je český obchodník so zbraňami Jaroslav Strnad. Za cenu 150 miliónov eur ponúkli 12 zmodernizovaných vrtuľníkov.

Vybrali lacnejšiu ponuku

Kaliňák už dlhšie má na stole aj inú ponuku na vrtuľníky, tá pochádza priamo od amerického ministerstva obrany. Ide o 12 bojových vrtuľníkov Viper s výzbrojou. Vyrobené boli pred ôsmimi rokmi a doteraz neboli nasadené do služby. Pôvodne stroje mali smerovať do Pakistanu, ktorý si ich objednal v roku 2015. Nákup však narazil na odpor v americkom Kongrese a helikoptéry zostali zakonzervované u výrobcu, americkej spoločnosti Bell Textron.

Foto: ČTK / Pavlíček Luboš vrtulnik AH-1Z Viper v Cesku Helikoptéra AH-1Z Viper

Pentagon doteraz hľadá pre ne nového majiteľa, a preto ich ponúkol aj Slovensku. K vrtuľníkom tiež pribalil 26 motorov, 1 680 riadených striel krátkeho dosahu APKWS a 14 navigačných systémov Honeywell. Balíček v hodnote 554 miliónov eur tiež zahŕňa odpaľovacie zariadenia, raketomety, výbušné hlavice, impulzné kazety či systém varovania pred raketami.

Podľa Kaliňáka je však ponuka na Vipery nevýhodná. Argumentoval, že 12 zmodernizovaných Black Hawkov bude aj spolu s nákupom výzbroje a munície stáť o tristo miliónov eur menej. „Aj keď nabalíme všetky zbraňové systémy, ktoré tam pôjdu, aj pre všetky ostatné vrtuľníky, aj keby sme ešte dokúpili aktívnu ochranu, ktorá sama osebe stojí v miliónoch, tak sa dostaneme do nejakej polovičnej ceny, ktorá je pri Viperoch,“ vyhlásil.

Garanciu majú ako nové

Aj keď minister nepriblížil, o aké zbraňové systémy ide, naznačil, že vidí ako súčasť výzbroje Black Hawkov ľahký alebo ťažký guľomet, rakety Hellfire či neriadené strely s inteligentnou hlavicou. Okrem bojových akcií by tieto vrtuľníky mohli byť nasadené pri záchranných prácach či pri hasení požiarov, povedal Kaliňák. Doplnil, že rezort sa pri výbere medzi dvoma ponukami riadil nielen cenou, ale aj požiadavkami vojakov, ktorí preferovali nákup takých vrtuľníkov, aké sa už v armáde používajú.

Aktuálne sa podľa Kaliňáka s predajcom rokuje o konfigurácii vrtuľníkov, pretože vzdušné sily OS SR majú na stroje vlastné požiadavky. Minister čelil otázkam aj o tom, či vylietané a obnovené stroje o niekoľko rokov neprestanú lietať pre vysoký vek. „My nevieme, koľko majú rokov, pretože ich životnosť sa posudzuje podľa nalietaných hodín a podľa modernizácie. Áno, sú to staré vylietané vrtuľníky americkej armády. Ale prídu zmodernizované a s garanciou osemtisíc letových hodín,“ zdôraznil minister.

Doplnil, že slovenské UH-60 za šesť rokov nalietali v priemere 800 hodín a garantovaná životnosť 8 000 letových hodín v podstate znamená desiatky rokov používania týchto vrtuľníkov. Minister Kaliňák tiež povedal, že ministerstvo obrany uvažuje o nákupe aj 13. vrtuľníka Black Hawk, aby v perspektíve slovenské vzdušné sily disponovali dvoma plnohodnotnými letkami týchto strojov.

V roku 2015 slovenské ministerstvo obrany zaobstaralo deväť vrtuľníkov UH-60M za 261 miliónov dolárov. Kontrakt zahŕňal aj súvisiaci výcvik pozemného personálu a servis samotných strojov. Ďalšie dva stroje sa vláda rozhodla nakúpiť v roku 2021 za cenu 111 miliónov dolárov, takmer polovicu tejto sumy poskytli Spojené štáty.

Opozícia nákup kritizuje

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje Kaliňákov nákup preto, že vrtuľníky Black Hawk nie sú stavané na podporu pozemného boja. „Žiadna iná členská krajina Severoatlantickej aliancie nepoužíva vrtuľníky Black Hawk na podporu pozemných ozbrojených síl v operáciách. Rakúsko a Portugalsko ich nemajú ani len vyzbrojené. Jediné vyzbrojené Black Hawky, ktoré sme našli v aliancii, sú tie americké, a to len na podporu špeciálnych síl, len v situácii, že neletia do hustej nepriateľom osídlenej oblasti, kde ich sleduje neviem koľko radarov,“ tvrdí poslanec Národnej rady za PS Tomáš Valášek.

„Argumenty Kaliňáka, prečo sú Black Hawky pre nás výhodnejšie ako vrtuľníky Viper, jednoducho nesedia. Spomenul, že oba modely majú rovnakú životnosť 8 000 letových hodín. Avšak nespomenul, že pri 20 rokov starých, modernizovaných Black Hawkoch tento čas predĺžiť nevieme. Pri nepoužívaných a zakonzervovaných Viperoch to možné je,“ zdôraznil.

Podľa exministra obrany a lídra mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslava Naďa, repasované Black Hawky budú potrebovať značné investície. Za zverejnenú cenu 150 miliónov eur podľa neho ponúkajú stroje len v „holej výbave“. Pokiaľ by ministerstvo obrany chcelo každý z nich vyzbrojiť, podľa Naďa by to stálo ďalších približne 330 miliónov.

Opozičné hnutie Slovensko vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer), aby zastavil biznisy ministra obrany a začal riešiť rozpadajúce sa zdravotníctvo a školstvo. „Je nemysliteľné, aby v čase, kedy sa rozpadajú základné zložky štátu, nakupoval Kaliňák nepotrebné a navyše staré vrtuľníky za stovky miliónov eur,“ povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš.