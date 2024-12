Fico: Ukrajina nedostane pozvánku do NATO a príde o časť územia. Európske média prirovnal k ruskej propagande

Ukrajina nedostane pozvánku do NATO a príde o časť územia, povedal premiér Robert Fico k vojne na Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii. V prejave pred poslancami európskeho výboru slovenského parlamentu tiež prirovnal prácu európskych médií k ruskej propagande a spochybňoval európsku solidaritu ohľadom dodávok zemného plynu. Podľa premiéra má Bratislava záujem na zachovaní tranzitu plynu cez Ukrajinu, hoci by prepravovaná surovina nebola ruská.

Zelenskyj Ficovi: Podporujte Kyjev, lebo Putin sa na Ukrajine nezastaví Video (Archívne video) Bolo to prvé stretnutie slovenského premiéra Roberta Fica s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským od začiatku veľkej ruskej invázie vo februári 2022. / Zdroj: TV Pravda/NATO

„Ukrajina nedostane pozvánku do NATO. Rusko nikdy neodíde ani z Krymu, ani z územia, ktoré kontroluje. Kto nepozná ruskú dušu, tak nech zabudne, že ju dokáže poraziť,“ tvrdil Fico o ambíciách Kyjeva na vstup do Severoatlantickej aliancie a o možnom výsledku vojny na Ukrajine.

Fico: Podporujeme ambíciu EÚ, aby bola Ukrajina členským štátom Video Archívne video, 16. apríl 2024. / Zdroj: TASR

Fico prirovnal prácu európskych médií k ruskej propagande, keď tvrdil, že tupej propagande z Ruska venuje rovnakú pozornosť ako tupej propagande zo západu. Spochybňoval napríklad správy o vysokom počte úmrtí ruských vojakov na Ukrajine a skorší spôsob informovania médií o priebehu vojny.

Fico opäť obhajoval snahu o zachovanie tranzitu plynu cez Ukrajinu, ktorá po skončení platnosti existujúceho kontraktu s Ruskom na konci tohto roka už nemieni ďalej prepravovať ruský plyn.

Ficova vláda podobne ako Orbán v Maďarsku na rozdiel od iných krajín Európskej únie kritizuje napríklad dodávky západných zbraní na Ukrajinu a protiruské sankcie. Ficov kabinet po vlaňajšom nástupe do úradu zastavil vojenskú pomoc Ukrajine zo štátnych zásob, umožnil ale pokračovanie komerčných dodávok vojenského materiálu.

„Ukrajina má záujem, aby boli zachované tranzitné trasy. Oni hovoria, že nechcú prepravovať ruský plyn. Nebude to ruský plyn, bude to iné,“ vyhlásil Fico. Dodávky plynu zo západu na Slovensko by boli drahšie, a to aj pre tranzitné poplatky, dodal. Pripomenul, že na tranzite plynu smerom z Ukrajiny ďalej do západnej Európy jeho krajina zarábala.

Vlády Slovenska a Ukrajiny sa stretli pri Užhorode Video Slovensko bezpodmienečne podporuje vstup Ukrajiny do EÚ. Pri jej integračnom procese jej nebude klásť žiadne prekážky. V príhovore pred začatím rokovania spoločnej ukrajinsko-slovenskej vlády pri Užhorode to uviedol slovenský premiér Robert Fico (Smer). Predseda ukrajinskej vlády Denys Šmyhaľ si váži podporu a pripravenosť Slovenska poskytovať Ukrajine pomoc a poskytovanie skúseností pri vstupe do Únie. / Zdroj: ta3

Vláda už skôr odštartovala sériu rokovaní v záujme dosiahnutia pokračovania tranzitu plynu cez Ukrajinu na Slovensko aj v budúcom roku.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal v pondelok vyhlásil, že ak sa Európska komisia obráti na Kyjev ohľadom tranzitu iného plynu ako ruského, ukrajinskí činitelia o tom budú diskutovať a sú pripravení dosiahnuť príslušnú dohodu.