KDH: Zdroje na platy učiteľov možno nájsť v balíku na dotovanie cien energií

Zvýšenie platov v budúcom roku o desať percent a zavedenie platového automatu žiadajú učitelia právom. Zdroje na sľubované, ale nesplnené zvýšenie platov mohla vláda nájsť v balíku na plošné dotovanie cien energií. Ak by bola pomoc na energie adresná, ostali by peniaze na lepšie mzdy pre učiteľov. Opozičné KDH to uviedlo v reakcii na vyhlásenú štrajkovú pohotovosť školských odborárov.