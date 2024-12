Bratislava je hlavné mesto nás všetkých a treba k nemu tak aj pristupovať, vyhlásil Pellegrini

Bratislava by mala mať za výkon funkcie hlavného mesta špeciálny benefit alebo príplatok zo strany centrálnej vlády. Bol by to prejav vďaky za to, že samospráva hlavného mesta plní iné úlohy ako zvyšok Slovenska. K takejto diskusii sa treba vrátiť. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini na stredajšom stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Jurajom Drobom. Pri BSK ocenil okrem iného vízie na niekoľko rokov dopredu.