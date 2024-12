Šimkovičová pod paľbou Hlasu: Malatinec nesúhlasí s viacerými krokmi rezortu kultúry, Migaľ uštipačne reagoval na Danka

Malatinec nesúhlasí s údajnými zmenami na PÚ. Namietal možnú redukciu počtu kultúrnych národných pamiatok či rušenie pamiatkových zón. „V oblasti pamiatkovej ochrany plánuje ministerstvo kultúry redukovať počet národných kultúrnych pamiatok z 10-tisíc na 2000 a zrušiť údajne pamiatkové zóny,“ poznamenal. Menovanie nového riaditeľa ho znepokojilo. „Je známy nedodržaním zákona v niektorých aférach, ktoré mal,“ povedal.

Za alarmujúcu poslanec označil aj situáciu v SNG. „Máme tam už tretieho riaditeľa, ktorí robili audity, dodnes nevieme aké a aké majú výsledky, dostali za to aj zaplatené,“ skonštatoval. Upozornil na údajné zastrašovanie a vyhrážky zamestnancom či účelové organizačné zmeny.

Malatinec zároveň namietal viaceré kroky ministerstva týkajúce sa Fondu na podporu umenia (FPU). Ministerke zmenu fungovania fondu nezazlieva, nepovažuje však za rozumné, aby sa zmeny konali v priebehu roka, keď už kultúrne organizácie počítajú s rozpočtami. Žiada aj o prehodnotenie zrušenia podpory pre veľké festivaly. Poukázal na to, že o peniaze prídu aj folklórne festivaly, ktoré do tejto kategórie spadajú.

Avizoval, že ak FPU nebude mať do ďalšej riadnej schôdze NR SR, ktorá by sa mala začať vo februári, zabezpečené riadne fungovanie, skupina poslancov Hlasu-SD je pripravená predložiť novelu zákona.

Poslanec mieni, že by Šimkovičová mala zvážiť odvolanie Machalu. „Nie ona, ale práve on spôsobuje zásadné zmeny v kultúre, ktoré my nepovažujeme za správne,“ deklaroval. Hovoril o „časovaných bombách“. Vyzval tiež ministerku na komunikáciu so všetkými zástupcami umenia na Slovensku. „Aby sa priniesol pokoj medzi ľudí,“ podotkol. Apeluje na začatie dialógu naprieč kultúrnou obcou. „Ak to takto nebude fungovať do ďalších rokov, môže sa stať, že pani ministerke sa na týždeň vypne celý kultúrny svet. (…) Obávam sa, že takýmito neuváženými krokmi k tomu smerujeme,“ dodal.

Podpredseda NR SR a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko si vytvoril svoj vianočný príbeh, a podľa neho si ide, myslí si poslanec Samuel Migaľ (Hlas). Reagoval tak na tlačovej besede na novinárske otázky týkajúce sa toho, že podľa Danka Migaľ aj ďalší poslanci Hlasu – Roman Malatinec, Ján Ferenčák a Radomír Šalitroš, robia vo vnútri strany vlastnú politiku a prípadne majú ambíciu oddeliť sa. „Mám taký pocit, že zrážka so semaforom mu nenarušila len chrup, ale možno aj niečo iné,“ poznamenal Migaľ narážajúc na Dankovu autonehodu zo začiatku tohto roka, pri ktorej narazil do semaforu. Migaľ zdôraznil, že sa nechce púšťať do verejnej vojny s Andrejom Dankom, hoci je toho názoru, že je to práve šéf národniarov, kto neprestáva útočiť.

„V prvom rade je to Andrej Danko, ktorý si musí upratať vo svojom klube. Sú to jeho traja poslanci, ktorí odišli z jeho klubu a začali blokovať veci,“ vraví Migaľ. Dodal, že pokiaľ ide o Hlas, sú oni (Migaľ a poslanci okolo neho) tí, ktorí chcú diskutovať a chcú dialóg. „Situácia sa dostala do takého štádia,“ vyjadril sa. „Som veľmi rád, že tu dnes môžeme stáť štyria, a nie sme len štyria. Sú aj ďalší poslanci, ktorí s nami sympatizujú, a verím, že čoskoro ich mená budú známe,“ poznamenal. S dialógom, aj v rámci Hlasu je podľa neho potrebné začať, pretože je mnoho problémov, ktoré nie sú vyriešené a myslí si, že takto to ďalej nemôže fungovať.