Rokovania s lekármi sú na bode mrazu. Vyhlásia mimoriadnu situáciu? Analytik vidí tri scenáre, jedným je rošáda

K. Šaško o plnení požiadaviek odborárov: Z 19 opatrení je dohoda k deviatim bodom, s ďalšími piatimi súhlasím, ale nesmú biť šité horúcou ihlou Video Zdroj: TV Pravda

Odpočet plnenia požiadaviek LOZ predstavil Šaško v stredu dopoludnia pred zástupcami sektora a pred médiami, z ministerstva zamieril na rokovanie vlády. „Chcem vyhlásiť, že vyhláseniu mimoriadnej situácie sa vláda vôbec nevenovala. To, čomu sa však venovala, boli ďalšie tri požiadavky lekárskych odborov, a tieto boli aj prijaté či schválené,“ vyjadril sa minister. Ako prvé pozmenili v stredu vo vláde už schválené nariadenie, ktoré sa venuje vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov počas materskej alebo otcovskej dovolenky.

„Tento text je presne taký, ako sme si ho odsúhlasili aj s predstaviteľmi lekárskych odborov. Považujem to za správny krok a som rád, že k tomu prišlo,“ zhodnotil Šaško. Druhým bodom bola oprava uznesenia vlády o transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, ktoré po dohode s odborármi rozšírili aj o pôsobnosť ministerstiev vnútra a obrany.

„Toto je tá zásadná červená čiara, ktorá je týmto pádom úplne definitívne zhodená zo stola a deklarujeme to dnešným schváleným uznesením vlády,“ pokračoval. Tretím bodom bolo schválené uznesenie, ktorým sa mení rokovací poriadok spoločnej komisie pre dohľad nad výkonom memoranda.

Schválené body sú podľa šéfa rezortu odzrkadlené aj v požiadavkách LOZ a sú podľa neho definitívne splnené, čím sa opäť priblížili k dosiahnutiu dohody. Štátny tajomník ministerstva Michal Štofko povedal, že z 19 požiadaviek odborárov je s pripomienkami, ale naplnených, 14 bodov.

„Pri štyroch bodoch rokujeme s odborármi v princípe len o tom, kedy majú byť tieto body naplnené. Máme za to, že diskusia musí prebehnúť širšia aj so zástupcami sektora a nielen so zástupcami odborárov. Jeden bod zatiaľ vyjednaný ešte nemáme,“ podotkol. Nevyriešené zostali platy, úprava Zákonníka práce, zmena pracovného času lekárov na úroveň zdravotných sestier, definícia trestnej zodpovednosti a uzatvorenie zmluvy o plnení memoránd.

Šaško zdôraznil, že všetkých kolegov z vlády vrátane premiéra Roberta Fica (Smer) požiadal, aby ostali vo svojich vyhláseniach zdržanliví, pretože pre neho je dôležité rokovať ďalej. „Vzhľadom na čas a stav rokovaní aj ja budem veľmi zdržanlivý a nebudem ďalej vysielať akékoľvek verejné odkazy,“ vyhlásil minister.

S vyhlásením mimoriadnej situácie, ktorú upravuje minulý týždeň schválená novela, Šaško neráta. Verí, že vyše 3 300 nemocničných lekárov naprieč krajinou svoje výpovede stiahne. Výpovede sú lekári ochotní stiahnuť, ak vláda začne plniť najmä ich požiadavky z memoranda z roku 2022. Šaško chce dohodu do 20. decembra. Predseda LOZ nereagoval na opakované prosby Pravdy o vyjadrenie.

Visolajský: Je to kríza, k výpovediam lekárov sa pridávajú aj zdravotné sestry Video Zdroj: tasr

Na odborárov apelujú nemocnice

Celkom otvorene prehovárali do duší odborárov v utorok zástupcovia asociácie nemocníc, ktorí boli v posledných dňoch tiež súčasťou rokovaní odvetvovej tripartity. „Z nášho pohľadu si myslíme, že ponuky ministra zdravotníctva sú korektné pre LOZ,“ uviedol prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko. Pripomenul, že pri viacerých bodoch minister už deklaroval, že sa začne ich legislatíva riešiť už v prvom kvartáli 2025.

Spoločne sa zhodujú na požiadavkách vzdelávania lekárov a sestier, rezidentskom programe aj na deklarácii vlády, že nie je priestor na to, aby sa štátne príspevkové nemocnice transformovali na akciové spoločnosti. Zhodu vidia aj v tom, aby bolo financovanie zdravotníctva transparentné. Potom je niekoľko bodov, s ktorými asociácia zásadne nesúhlasí.

Čítajte viac Stihne padnúť dohoda? Čas sa kráti, výpovedí pribúda. Utorkové rokovanie nečakane nebolo, podľa odborárov ho zrušil Šaško

„V prvom rade je to trestná zodpovednosť riaditeľov, to je pre nás červená čiara. Po ďalšie nesúhlasíme s tým, aby personálny normatív z roku 2008 vydaný ministerstvom zdravotníctva ako nižšia právna norma bol zakomponovaný do zákona tak, ako je,“ priblížil Petko. Pýta sa, ako môže riaditeľ byť trestne zodpovedný za to, že na Slovensku je nedostatok lekárov.

Petko vzhľadom na zhodu po pondelkovom rokovaní vyzýva LOZ, aby apelovalo na lekárov, nech stiahnu výpovede. „Aby prestali traumatizovať spoločnosť, lebo toto sa môže skončiť veľkým nešťastím, tobôž, keď situácia eskaluje možnosťou výpovedí zo služieb,“ vyhlásil. Šéfovia nemocníc majú podľa neho skoro nulové možnosti, ako zabezpečiť náhradu za lekárov, ktorí dali výpovede zo služieb. „V dobrom ich prosíme, aby ostali pri pacientovi, lebo ak dôjde, nedajbože, k prvému úmrtiu pacienta, potom už môžu nastúpiť iné orgány, ktoré budú skúmať, kto to spôsobil a kto to zavinil,“ vyhlásil.

Predstavitelia asociácie zároveň podotýkajú, že niektoré body by musela počas Vianoc prerokovať Národná rada, čo si nevedia predstaviť. Napríklad požiadavku odborárov, ktorá pribudla nedávno – zrušenie novely zákona, ktorú v piatok schválil prezident. Lekárom vo výpovediach by podľa nej pod hrozbou väzenia hrozilo, že budú musieť naďalej pracovať. Na to by však bolo treba mimoriadnu situáciu najskôr vyhlásiť. Opozičné KDH už vyjadrilo pripravenosť podporiť zvolanie mimoriadnej schôdze aj počas sviatkov.

Minister zdravotníctva K. Šaško o tom, či by podal demisiu, a kde sú jeho červené čiary Video Zdroj: TV Pravda

Počet výpovedí pribúda Okrem „klasických“ výpovedí, pri ktorých platí dvojmesačná výpovedná lehota, lekári od pondelka začali odovzdávať riaditeľom nemocníc aj odvolania súhlasu s prácou nadčas vo večerných a víkendových službách. Zjednodušene sa to nazýva výpoveď z nadčasov, pričom tie začínajú platiť okamžite po tom, čo lekár odpracuje 400 hodín nadčasov v priebehu jedného roka. Tento limit väčšina lekárov vyčerpá ešte počas prvého polroka. V praxi to znamená, že dôsledky výpovedí lekárov z nadčasov pacienti pocítia ešte do konca roka. Ak by tieto výpovede platili, zhruba po 15.30 a cez víkendy by v nemocniciach takmer dvetisíc lekárov prestalo pracovať. Nemocnice by tak skolabovali. Výpovede zo služieb podalo 1 800 lekárov UN Bratislava – 341 lekárov

UNLP Košice – 340 lekárov

FNsP J. A. Reimana v Prešove – 267 lekárov

FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici – 216 lekárov

NÚDCH – 138 lekárov

FNsP Nové Zámky – 111 lekárov

FN Trenčín – 99 lekárov

NÚSCH v Bratislave – 92 lekárov

Detská FN Košice – 83 lekárov

FN Nitra – 80 lekárov

NsP Stará Ľubovňa – 36 lekárov

Do pekla na bielom koni

Jednou z požiadaviek LOZ je aj to, aby sa do rokovaní zapojil predseda vlády Robert Fico (Smer). Ten sa však od krízy v zdravotníctve dištancuje už od jej vypuknutia. Ešte na jeseň oznámil, že hromadné výpovede lekárov nie sú premiérskou témou a situáciu by mal riešiť šéf príslušného rezortu. Pred pár dňami k tomu dodal, že je v hlbokom konflikte záujmov, pokiaľ ide o zdravotníctvo. „Nerád by som sa dostal do rozhovorov s ľuďmi, ktorí mi zachránili život,“ povedal s tým, že je príliš subjektívny a emotívny, aby viedol akýkoľvek konflikt.

Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Štofko však pripomína, že to bude práve on, kto bude podpisovať dohodu za vládu. „V prípade, že dôjde k podpisu dohody a premiér s ňou bude súhlasiť, tak pravdepodobne bude podpísaná na úrovni vlády,“ vysvetlil.

Podľa riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušana Zachara by zapojenie premiéra do riešenia krízy mohlo definitívne prispieť k odvráteniu hroziaceho kolapsu nemocníc. „Možno sa aj interne, na vláde zapája, a chce, aby si najviac negatívnych politických bodov pozbieral koaličný partner. Lenže politické náklady bude v tomto znášať aj on sám a jeho strana, lebo sa ukáže, že nemá dobré riešenia a nie je schopný aktívne konať v krízových situáciách,“ hodnotí odborník.

Súčasný stav rokovaní LOZ a ministerstva zdravotníctva je v podstate patový. Minister Šaško zdôraznil, že 14 z 19 požiadaviek lekárskych odborárov bolo splnených, no štyri nie je možné schváliť do konca roka, pretože si vyžadujú širokú diskusiu naprieč sektorom a riadny legislatívny proces. Poslednou z požiadaviek je otázka valorizácie platov lekárov o 10 %, nie o necelých sedem. LOZ zastáva názor, že by mal mimoriadne zasadať parlament a schváliť potrebné návrhy ešte do konca roka, vrátane valorizácie platov.

Ako vzájomný nátlak nakoniec dopadne, si netrúfajú odhadnúť ani analytici. „Za predošlých vlád vrátane tých Ficových by som pokladal za najpravdepodobnejší scenár, že k dohode príde ešte do konca tohto roka. Ale momentálna politická situácia je veľmi nepredvídateľná a vieme, že premiér tejto republiky vyhlásil, že je pripravený ísť do pekla ‚na veľkom bielom koni‘. Čítam to tak, že sa strácajú zábrany, a teda aj určitá zaužívaná logika a predvídateľnosť krokov,“ uviedol pre Pravdu Zachar z INEKO.

K. Šaško o kritických okresoch, kde by mohla byť vyhlásená mimoriadna situácia Video Zdroj: TV Pravda

Ako to bude v januári?

Výrazný pohyb smerom k dohode zvonka nie je vidieť, súhlasí analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský. Podľa neho existujú tri scenáre, podľa ktorých by sa spor vlády s lekárskymi odborármi mohol vyvíjať.

„Buď sa na poslednú chvíľu dohodnú, a to pravdepodobne vrátane dohody o plošnom akceptovaní späťvzatia výpovedí zo strany nemocníc, alebo sa nedohodnú, no na výpovede sa aplikuje schválená novela, vybraní zdravotníci budú zákonom nútení nastúpiť do práce a rokovania budú pokračovať. Tretia možnosť je, že výpovede vstúpia do platnosti a začnú sa veľké rošády v systéme, keď sa budú presúvať zdravotníci aj pacienti,“ predpokladá analytik.

Zachar sa prikláňa k názoru, že k dohode nakoniec dôjde ešte v decembri: „Hoci možno nebude ešte úplne definitívna, môže to byť akési dočasné ‚prímerie‘, pretože by bolo aj technicky a časovo veľmi obtiažne prijať všetky požiadavky lekárskych odborárov aj v parlamente do konca roka,“ myslí si.

Ak by konflikt zdravotníkov s vládou pokračoval, mohlo by to byť veľmi nebezpečné pre pacientov, zdôrazňuje odborník. „Avšak je aj alternatíva, že k začiatku nového roka k dohode nepríde a bude potom ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ani vyhlásenie mimoriadnej situácie tomu podľa mňa nezabráni,“ myslí si.

Najmä pacienti sa javia ako strana konfliktu, ktorá sa nevyhne negatívnym dôsledkom. Ak sa vláda a LOZ nedohodnú na stiahnutí výpovedí, Slováci by sa podľa Zachara mali pripraviť na odkladanie operácií, dlhšie čakanie, nižšiu dostupnosť, kvalitu a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Na prvom mieste príde k odsunu plánovanej starostlivosti. Predpokladám, že urgentná starostlivosť ostane zachovaná, avšak bude treba za ňou dlhšie cestovať,“ dodáva Vlachynský z INESS.

„Ak by sa lekári nevrátili do nemocníc a trvalo by to viac ako len pár úvodných dní roka, tak sa niektorým pacientom môže v dôsledku ochromenia činnosti nemocníc pohoršiť zdravotný stav a nie je vylúčený ani nárast úmrtí, ktoré by inak zdravotná starostlivosť dokázala odvrátiť,“ opisuje riaditeľ INEKO najhorší možný scenár.

Teoreticky by slovenskí pacienti mohli čerpať zdravotnú starostlivosť v zahraničí, zhodujú sa obaja experti oslovení Pravdou. Zachar však pripomína, že pacienti takúto možnosť majú aj teraz, ale sú tam značné obmedzenia a naša zdravotná poisťovňa im nemusí zaplatiť celé náklady.

„V prípade akútnej starostlivosti sa v rámci EÚ stačí preukázať európskym preukazom zdravotného poistenia, v prípade neakútnej existujú dva režimy: v niektorých prípadoch je potrebný súhlas zdravotnej poisťovne vopred. Treba sa však pripraviť na to, že si to vyžaduje značnú administratívu,“ poznamenal Vlachynský.