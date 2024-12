Hlas chce podať trestné oznámenie na Pročka pre incident s Puškárovou

Poslanci Národnej rady (NR) SR za Hlas podajú trestné oznámenie na poslanca Jozefa Pročka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pre incident spojený s Paulou Puškárovou (Hlas). Avizoval to líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Pročko zrejme skončí pred disciplinárkou za incident s poslankyňou Puškárovou. Počas výmeny názorov padali výrazy ako psychopat, zmyslov zbavený pavián alebo debili. Pozrite si debatu k tomuto incidentu. Video

„Budem trvať na dôkladnom prešetrení celej situácie a na vyvodení disciplinárnej zodpovednosti na pôde NR SR voči správaniu tejto osoby. Nie je to prvýkrát, čo tento poslanec prekročil všetky medze a hranice slušného správania. Dlhodobo premieňa parlament na vulgárne divadlo svojimi činmi, ohrozuje jeho vážnosť a dôstojnosť,“ skonštatoval.

Matoviča vykázali zo sály, nakrútil si o tom video Video

Verí, že orgány činné v trestnom konaní sa budú incidentom zaoberať. Poukázal na to, že k dispozícii sú svedkovia aj záznamy z kamery.

Čítajte viac Gašpar vykázal Matoviča zo sály. Pročka zrejme čaká disciplinárka pre incident s poslankyňou Puškárovou

Poslanec Pročko sa mal na začiatku decembra hrubo správať voči poslankyni Puškárovej. Incident sa mal odohrať v garážach parlamentu v prítomnosti maloletých detí poslankyne. Pročko to dementoval. Hovoril o tom, že Puškárová mu autom vošla do protismeru. Mal ju podľa vlastných slov len upozorniť na to, že sa mohlo niečo stať jej deťom, ktoré mala mať v aute.