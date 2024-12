Betlehemské svetlo si bude môcť verejnosť odpáliť i v centrách IPčka

Riaditeľ IPčka vyzdvihol, že sa poradni podarila uzatvoriť spolupráca so SLSK práve v období pred Vianocami. „Oni prinášajú do rodín svetlo ako symbol pokoja, nádeje a mieru. A práve my, ktorí prinášame svetlo psychické, môžeme pomôcť ľuďom, aby svetlo nezostalo len symbolom, ale aby vďaka psychologickej pomoci a podpore zažili to svetlo aj vo svojej duši aj počas týchto sviatkov,“ priblížil.

Betlehemské svetlo prišlo na Slovensko už po 35. raz, pripomenula Budzáková, od dieťaťa svetla si ho podľa nej odpálila najlepšia skautská družina v tomto roku. „Vďaka nej je teraz svetielko nádeje v IPčku. Som veľmi rada, že máme spoluprácu a že tento symbol svetla môže mať hlbšiu hodnotu, aj do našich sŕdc a do našej duše môže prichádzať pokoj,“ skonštatovala Budzáková.

Do každej domácnosti, kde príde betlehemské svetlo, IPčko spolu so skautmi odovzdajú i leták. Madro priblížil, že na jednej strane sú informácie o svetle, na druhej odporúčania a rady, ako priniesť pokoj do duše, zvládnuť sviatky v rodinách a prežiť podstatu, ktorú symbolizuje tento plamienok. „Vo štvrtok od 14.00 h sú otvorené všetky naše kontaktné centrá po celom Slovensku. V každom krajskom meste v centre mesta je naše krízové centrum, kde si ľudia môžu odpáliť betlehemské svetlo a navyše sa môžu porozprávať s našimi psychológmi, ak by potrebovali pomoc. Psychológovia tam budú do 20.00 h, ľudia môžu prísť aj v piatok (20. 12.) od 15.00 h do našich štyroch klubov,“ doplnil Madro. Práve pokoj je podľa neho to, čo IPčko chce cez túto spoluprácu a celú symboliku svetla priniesť do domácností.

IPčko zároveň pripravilo Vianočný plán pomoci – 13 odporúčaní, ako do domácností priniesť pokoj, nádej a lásku. Na všetkých svojich krízových linkách zároveň posilnilo služby psychológov, navyše budú k dispozícii každý deň na sociálnych sieťach. Poradňa zároveň pripravuje i štedrú večeru pre mladých ľudí. Jedna bude 27. decembra v Prešove a druhá 28. decembra v Bratislave.