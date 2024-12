Pôjdu rebeli z Hlasu na koberček? Šutaj Eštok: Červené čiary sú zbytočné, návod na ignorovanie koaličnej zmluvy dal poslancom Danko

Štvorica poslancov naposledy kritizovala rezort kultúry a požadovala odchod generálneho tajomníka služobného úradu rezortu kultúry Lukáša Machalu. Podľa nich však nejde o stanovisko Hlasu, ale ich skupiny.

Aká je situácia v Hlase? Pôjdu rebeli z Hlasu na koberček? Odpovedá Šutaj Eštok

Pôjdu rebeli na koberček?

Rebelov si mal na koberček predvolať už v januári tesne po sviatkoch aj líder Hlasu Šutaj Eštok. „Vnímam názory kolegov, ktorý majú problém s určitými témami SNS. Apeloval som na to, aby sme si nedávali odkazy cez médiá a ak sú problémy, aby sa vyriešili či už v rámci koalície, alebo v rámci strany. Máme otvorenú debatu a s kolegami sa normálne bavíme,“ povedal pre Pravdu.

Odlišné postoje považuje za prirodzené. „Podstatné je, aby sme odlišnými postojmi čo najmenej otravovali ľudí a vyriešili si veci za zatvorenými dverami,“ uviedol. Kedy by museli rebeli klub opustiť? „Je podstatné uvedomiť si, kde to celé začalo – jeden z koaličných partnerov odmietal akceptovať a dodržiavať koaličnú zmluvu, to dáva návod pre ďalších 78 poslancov v koalícii, že tiež nemusia akceptovať koaličnú zmlúv. Bol by som rád, aby sme sa vrátili k tomu, aby všetci koaliční partneri, predsedovia strán aj radoví poslanci rešpektovali koaličnú zmluvu a potom nemusíme mať žiadne červené čiary,“ povedal.

Na margo slov poslanca Jána Ferenčáka, ktorý povedal, že ak by nepodporil zdravotnícky zákon, hrozil rozpad koalície, aj Hlasu uviedol, že sa treba pýtať jeho. „Som rád, že prešla zdravotníckych zákonov pána Šaška. Neviem si predstaviť, že by vládny návrh ministra z Hlasu nepodporili vládni poslanci obzvlášť z tej istej strany. To by bolo, uznajte, trošku absurdné,“ uviedol s tým, že za Šaška sa podľa jeho slov postavil komplet celá vláda. „Preto mi prišlo absurdné, že odrazu ráno pred hlasovaním zrazu začínajú iné hlasy odborníkov, ktorí by situáciu riešili inak,“ dodal.