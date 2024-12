Rebelov v Hlase je viac, v strane prebieha debata. Má to koalícia nahnuté? Politológ: Ich odchod by bol veľký problém

Rebeli z Hlasu už nie sú len nespokojnými jednotlivcami, ale skupinkou. Jeden z nich, poslanec a člen kultúrneho výboru Roman Malatinec, v stredu skritizoval dianie v niekoľkých kultúrnych inštitúciách. Ministerka Martina Šimkovičová (nom. SNS) by podľa neho mala odvolať až troch ľudí vrátane generálneho tajomníka služobného úradu Lukáša Machalu, čo však odmieta. Nie je to však jediná výhrada skupinky k štvrtej vláde Roberta Fica (Smer). Samuel Migaľ dokonca povedal, že ich je v strane viac a verí, že sa k nim čoskoro verejne pridajú. Čakajú Hlas a koalíciu ešte väčšie otrasy? Ako reaguje líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok?

Líder Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že je zbytočné dávať si červené čiary a je potrebné uvedomiť si, kto dal poslancom návod na to, aby nedodržiavali koaličnú zmluvu.

Narážal tým na lídra SNS Andreja Danka. Aj podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je pôvodcom konfliktov práve Danko. Ak by nespokojní „hlasisti“ nakoniec koalíciu opustili, hovorili by sme o menšinovej vláde.

Rebeli vyzývajú k dialógu

V stredu poobede sa pred novinárov postavila obvyklá zostava z Hlasu, ktorá nie raz prezentovala ich odlišný postoj k niektorým krokom vlády a koalície, v ktorej sa nachádzajú. K Romanovi Malatincovi, Radomírovi Šalitrošovi a Samuelovi Migaľovi sa pár minút po začiatku tlačovky pridal aj Ján Ferenčák. Poslednému menovanému prekážala zmena zákona, ktorú chcel presadiť poslanec Smeru Richard Glück, podľa ktorej by sa Fico nemusel zúčastniť eurovýboru a oboznámiť ich s postojom Slovenska, aký bude prezentovať v zahraničí.

Malatinec sa na tlačovke venoval dianiu v kultúre a jej kľúčových organizáciách a začal problémami vo Fonde na podporu umenia (FPU). „My sme podporili zákon o FPU, ale každé jedno rozhodnutie rady budem dementovať a spochybňovať, pretože táto Rada v zmysle zákona nie je obsadená,“ hovoril Malatinec. U Petra Grutka mu prekážal nedostatok skúseností a ani on, ani Adriana Tomičová a ďalší nemajú na stránke rady zverejnený životopis. „Akékoľvek zmeny, ktoré vykonajú v rámci zmeny štatútu a činnosti fondu budú neopodstatnené, pretože ministerstvo v danom probléme porušuje zákon, ktorí sme schválili a mali by tam byť zastúpení ľudia čisto z profesionálnej obce,“ komentoval poslanec.

Šimkovičovej nezazlieva, že chce meniť fungovanie fondu, no nepovažuje za rozumné, aby sa zmeny udiali v priebehu jedného roka. Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo štvrtok vyjadrili vážne znepokojenie nad nedávnym menovaním ďalšieho člena Rady FPU Slavomíra Lopúcha, ktorý podľa nich v samosprávnych kruhoch nie je známy.

Organizácie v spoločnom stanovisku uviedli, že rezort kultúry neakceptoval ani jednu z nominácií, ktorú mu predložilo SK8. „Je neprijateľné, aby bol do Rady FPU menovaný zástupca samospráv, ktorý nemá podporu ani dôveru samotných samospráv. Tento krok podrýva princípy demokracie, odbornosti a transparentnosti,“ dodali SK8 a ZMOS s tým, že požadujú okamžité vysvetlenie zo strany rezortu kultúry.

Šéfka kultúry by podľa Malatinca mala zvážiť viaceré personálne nominácie. Odvolať by mala generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu (PÚ) Mária Comissa aj šéfa Slovenskej národnej galérie (SNG) Jaroslava Niňaja. Poslanca Hlasu menovanie Comissa znepokojilo. „Je to archeológ, ktorý je známy nedodržaním zákona v niektorých aférach, ktoré mal,“ povedal s tým, že jeho pôsobenie spochybnila aj pamiatková rada.

Za alarmujúcu poslanec označil aj situáciu v SNG. „Máme tam už tretieho riaditeľa. Všetci robili audity, dodnes nevieme aké a aké majú výsledky a dostali za to aj zaplatené,“ skonštatoval. „Ak sa mu otočí chrbtom celý zamestnanecký zbor, o niečom to svedčí,“ povedal. Malatinec hovorí o zastrašovaní a vyhrážkach zamestnancom, ktorí čelia neopodstatneným pokarhaniam. „Sú nútení do konania nezákonnej a možno i trestnej činnosti. V inštitúcii sú robené účelové organizačné zmeny, ktoré sú v rozpore s uznesením rezortu kultúry a financií,“ dodal.

Machala je pre nás neprijateľný

Jednou z hlavných požiadaviek je aj odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu rezortu kultúry Lukáša Machalu. „Nie ona, ale práve on spôsobuje zásadné zmeny v kultúre, ktoré my nepovažujeme za správne,“ povedal. Hovoril o ‚časovaných bombáchʻ, ktoré Machala ministerke pripravil a o ktorých podľa neho často nevie ani samotná Šimkovičová. „Myslím si, že stojí za zásadnými zmenami v kultúre. On pre mňa nie je partnerom, partnerkou je pre mňa ministerka kultúry,“ zhodnotil.

O Machalovi sa hovorí aj ako o možnom predsedovi Rady STVR, čím by sa mohla situácia vyriešiť a z rezortu by odišiel. „Pán Machala nemôže byť členom rady STVR. Pre mňa nie je prijateľný človek v Rade STVR,“ reagoval. Malatinec vyzval na spoločný dialóg celej kultúrnej obce. „Ak to tak v ďalších rokoch nebude fungovať, môže sa stať, že sa pani ministerke na týždeň vypne kultúrny svet. Obávam sa, že takýmito neuváženými krokmi k tomu smerujeme,“ dodal.

Ministerka Šimkovičová však v stanovisku kritiku odmietla s tým, že na stredu, kedy Malatinec tlačovku usporiadal, mali dohodnuté stretnutie. „Tieto dvere sú otvorené, na úrade, môžu kedykoľvek prísť, snažila som sa mu dovolať, mal vypnutý telefón a potom nezdvíhal,“ uviedla ministerka. Zároveň upozornila na pravidelné príspevky z FPU trom občianskym združeniam, ktoré spadali pod jedného žiadateľa. Tvrdí, že tie si za peniaze určené na podporu umenia vyúčtovávali napríklad cesty do New Yorku, Grécka, Estónska, Berlína či Gruzínska.

Ministerka zároveň odmietla, že by voči riaditeľovi PÚ bolo podané trestné oznámenie a označila to za absolútne klamstvo. Čo sa týka FPU, jeho činnosť blokujú nominanti bývalej vlády – spomenula Irinu Čiernikovú či riaditeľa FPU Róberta Špotáka. Zároveň považuje za zvláštne, že sa rieši práve Machala, lebo iní tajomníci na iných rezortoch sa tak podľa nej neriešili.

Už nie sme len štyria

Malatinec dodal, že ide o stanovisko skupiny a nie o stanovisko Hlasu. Líder SNS Andrej Danko v rozhovore pre dezinformačný web Infovojna hovoril o tom, že si robia v rámci koalície svoju politiku a chcú sa oddeliť. „Pán Danko si vytvoril svoj vianočný príbeh a podľa neho si ide. Mám pocit, že zrážka so semaforom mu nenarušila iba chrup, ale možno aj niečo iné,“ reagoval Migaľa s tým, že Danko je ten ktorý pokračuje v útokoch a v prvom rade by si mal upratať vo vlastnom klube, z ktorého v októbri odišli traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka. „Pán Danko nech si v prvom rade pozametá pred vlastným prahom a potom sa môžeme baviť a diskutovať,“ uviedol.

Potom, čo poslanci nehlasovali za zmeny v eurovýbore, zablokovali aj schválenie dvoch športových zákonov ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nom. SNS) a nahnuté to mal aj zdravotnícky zákon z dielne ich vlastného ministra Kamila Šaška, ktorým sa umožní vyhlásenie mimoriadnej situácie kvôli hroziacim výpovediam lekárov, sa situácia vyostrila nielen v koalícii, ale aj v samotnom Hlase. Ferenčák dokonca v rozhovore pre Denník N uviedol, že ak by on a Malatinec nepodporili zdravotnícky zákon (nepodporili ho len Migaľ a Šalitroš), hrozil by rozpad nielen vlády, ale aj Hlasu.

Danko kritizoval aj to, že sa stretli s odborármi „poza chrbát“ vlastného ministra. Migaľ sa na margo situácia v poslaneckom klube vyjadril už po tom, čo sa strhla lavína mediálnych vyjadrení, keď nepodporili športové zákony. Priznal, že atmosféra je napätá a na kluby už dlhšie nechodí. „Prišli sme s návrhom na výmenu predsedu poslaneckého klubu. Rozdiskutovalo sa to, ale žiadne kroky sa neudiali,“ povedal Migaľ v rozhovore pre Denník N s tým, že najväčším problémom pre nich je, že klub nefunguje a chýba diskusia, stretnú sa len pár minút pred hlasovaním, aby sa povedal, ako sa bude hlasovať.

Pôjdu rebeli na koberček?

Zdá sa však, že skupinku netvoria len štyria poslanci. „Nie sme len štyria. Sú aj ďalší poslanci, ktorí s nami sympatizujú a verím, že ich mená budú čoskoro známe. Bol by som rád, keby dialóg začal aj v strane Hlas, pretože je tu veľmi veľa problémov, ktoré nie sú vyriešené a takto to ďalej nemôže fungovať,“ reagoval Migaľ na stredajšej tlačovke. „Opakujem, nerozbíjame vládnu koalíciu, ale tým, že robím v umení vyše 25 až 30 rokov, tak mi táto situácia nie je ľahostajná,“ uviedol na margo kritiky krokov rezortu kultúry Malatinec. Zatiaľ však ani jeden z nich nehovorí o odchode zo strany, aj keď ich SNS obvinila, že majú bližšie k Progresívnemu Slovensku.

Foto: NR SR Radomír Šalitroš, Roman Malatinec, Samuel Migaľ. Trojica poslancov Hlasu, ktorá občas hlasuje inak ako koalície - zľava Radomír Šalitroš, Roman Malatinec a Samuel Migaľ.

Podľa šéfa poslaneckého klubu Hlasu Róberta Puciho sa bude všetko riešiť interne. Do februárovej schôdze Národnej rady SR (NR SR), na ktorej čaká koalíciu viacero odsunutých zákonov, ako aj sporných personálnych volieb (voľba členov Rady STVR, predsedu NR SR, ale aj odvolávanie Huliaka z postu šéfa výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pozn. red.), chcú situáciu podľa Puciho vyriešiť. Postup pri hlasovaní o niektorých legislatívnych úpravách považuje za porušenie dohôd v rámci klubu. „Tak máme veselé kluby v poslednom čase. O niektorých veciach sa dozvedáme až pri hlasovaní, bohužiaľ, ale snažíme sa to riešiť všetko za pochodu,“ hovoril. To, ako chce situáciu riešiť, nekonkretizoval.

„Hlavná debata je o tom, že čo sa vlastne stalo, s čím majú problém a prečo to vlastne robia, to nám budú musieť vysvetliť všetkým,“ ozrejmil. Na koberček si ich má zavolať už v januári tesne po sviatkoch aj líder Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. „Vnímam názory kolegov, ktorý majú problém s určitými témami SNS. Apeloval som na to, aby sme si nedávali odkazy cez médiá a ak sú problémy, aby sa vyriešili či už v rámci koalície, alebo v rámci strany. Máme otvorenú debatu a s kolegami sa normálne bavíme,“ povedal pre Pravdu.

Odlišné postoje považuje za prirodzené, no vyriešiť sa majú za zatvorenými dverami. Kedy by museli rebeli klub opustiť? „Je podstatné uvedomiť si, kde to celé začalo – jeden z koaličných partnerov odmietal akceptovať a dodržiavať koaličnú zmluvu, to dáva návod pre ďalších 78 poslancov v koalícii, že tiež nemusia akceptovať koaličnú zmlúv. Bol by som rád, aby sme sa vrátili k tomu, aby všetci koaliční partneri, predsedovia strán aj radoví poslanci rešpektovali koaličnú zmluvu a potom nemusíme mať žiadne červené čiary,“ povedal.

Na margo slov Ferenčáka uviedol, že sa treba pýtať jeho. „Som rád, že prešla zdravotníckych zákonov pána Šaška. Neviem si predstaviť, že by vládny návrh ministra z Hlasu nepodporili vládni poslanci obzvlášť z tej istej strany. To by bolo, uznajte, trošku absurdné,“ uviedol s tým, že za Šaška sa podľa jeho slov postavil komplet celá vláda. „Preto mi prišlo absurdné, že odrazu ráno pred hlasovaním zrazu začínajú iné hlasy odborníkov, ktorí by situáciu riešili inak,“ dodal.

Príčinou sporov je Danko

Postoj skupinky poslancov považuje politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč za pokračovanie dlhotrvajúce stavu vzájomných nezhôd, konfliktov či koaličnej krízy. „Tá sa postupne prejavuje v nesúlade politik koaličných strán a niektorých poslancov a v otvorenej kritike politických nominácii koaličných strán,“ skonštatoval pre Pravdu. Môže to byť ďalší ťah v boji proti SNS, ale aj ich samostatná činnosť.

Podľa Lenča je však ťažké predpovedať, ako táto situácia nakoniec dopadne. „V každom prípade odchod poslancov z Hlasu bude znamenať veľký problém pre Hlas, vládnu koalíciu i poslancov, ktorí by z Hlasu odišli,“ zhodnotil. Čo sa týka akýchkoľvek zmien vo vláde vrátane rezortu kultúry, tie podľa politológa zatiaľ nie sú v hre. „Kým bude existovať táto koalícia, resp. pokým sa nenájde ministerstvo pre huliakovcov, a to také, ktoré by a priori neznamenalo ďalší konflikt v koalícii, tak k žiadnej výmene nedôjde,“ myslí si.

Ak by nakoniec nespokojní „hlasisti odišli“ dalo by sa hovoriť o menšinovej vláde. „Tá, samozrejme, môže požiadať o opätovnú dôveru, no ak by tak učinila, mohla by sa vystaviť hrozbe, že by dôveru nezískala a do hry by vstúpil prezident,“ uviedol Lenč. Zo sporu by mohli vyťažiť huliakovci, ktorí by vzhľadom na rebelujúcich poslancov Hlasu mohli dostať lepšiu ponuku, aby koalíciu podporovali. Politológ si to však nemyslí. „Nik im ju neponúkne, pretože, ak by oni niečo dostali, tak by to isté mohli požadovať aj iní,“ hovorí Lenč. Zásadnú úlohu v koaličnom spore má podľa politológa práve Danko. „Je príčinou, spúšťačom a jadrom väčšiny súčasných koaličných konfliktov,“ dodal.