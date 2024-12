Kolaps nemocníc nebude, vláda a LOZ sa dohodli, lekári stiahnu výpovede. Šaško: Dohoda je kompromisom, vyhral slovenský pacient

Dohoda medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ) je kompromisom, vyhral slovenský pacient. Po podpise zmluvy o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve to vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas).

Vláda na rokovaní v piatok schválila zmluvu „o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve“ s LOZ. Strany sa totiž dohodli, že lekárski odborári ukončia akciu s hromadnými výpoveďami. Vláda sa zaviazala bezodkladne predložiť na rokovanie NR SR v skrátenom legislatívnom procese návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorým sa zrušia konsolidačné opatrenia týkajúce sa valorizácie platov lekárov. LOZ v zmluve tiež prisľúbil, že vyzve lekárov, aby zabezpečili večerné a víkendové služby do konca roka 2024.

Vláda však trvá na tom, že platy neporastú tým lekárom, ktorí pracujú v nemocniciach na menej ako polovičný pracovný úväzok a zároveň majú ďalšie pracovné úväzky.

Dohodli sa tiež, že vláda umožni prijatia všetkých lekárov, ktorí podali výpoveď, späť do štátnych nemocníc.

Dohodli sa tiež, že vláda umožni prijatia všetkých lekárov, ktorí podali výpoveď, späť do štátnych nemocníc. „Vláda príjme v rámci svojej pôsobnosti opatrenia tak, aby všetci lekári v štátnych nemocniciach, ktorí boli preradení, odvolaní zo svojej riadiacej či inej pozície z dôvodu, že podali výpoveď boli opätovne uvedení do svojich funkcií a na svoje pracovné pozície a aby sa voči nim pre ich konanie nevyvodzovali žiadne negatívne dôsledky a sankcie,“ uvádza sa v texte dohody LOZ s vládou.

Ďalším bodom schváleného dokumentu je to, že hospodárenie, predovšetkým štátnych nemocníc, sa musí optimalizovať, a to na základe produkčného a personálneho auditu štátnych nemocníc. „Vláda vykoná personálny audit pre potreby naplnenia efektívneho dopytu po zdravotníckych pracovníkoch vo všetkých ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti,“ píše sa v zmluve. Audit by mal prebehnúť v roku 2025.

To, že ministerstvo zdravotníctva sa už zrejme dohodlo s lekárskymi odborármi, ešte pred rokovaním vlády naznačil minister vnútra a šéf strany Hlas Matúš Šutaj Eštok. Ešte pred 11. hodinou oznámil, že piatkové rokovanie vlády bolo zvolané za účelom dotiahnutia dohody s lekármi. „Nechcem predbiehať, ale verím, že po rokovaní vlády vám prinesieme pozitívne správy,“ povedal Šutaj Eštok.

Ešte včera dohoda nebola

Podľa informácii Pravdy, ešte večer vo štvrtok dohoda medzi LOZ a vládou nebola istá. Uvažovalo sa o tom, že rokovania pokračujú aj v piatok a kabinet ministrov by mal k ich výsledku zasadnúť počas soboty.

Rokovania sa tento týždeň zintenzívnili, otázne však bolo, či sa stranám podarí dohodnúť. V stredu (18.12) minister zdravotníctva predstavil odpočet plnenia požiadaviek LOZ. Podľa rezortu bolo z 19 požiadaviek odborárov naplnených 14 bodov. V stredu vláda zmenila nariadenie o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňuje vykonávanie praxe aj počas rodičovskej dovolenky. Tiež schválila uznesenie na úpravu rokovacieho poriadku komisie, ktorá dohliada na plnenie memoranda z roku 2022, a zastavila transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti.

„Pri štyroch bodoch rokujeme s odborármi v princípe len o tom, kedy majú byť tieto body naplnené. Máme za to, že diskusia musí prebehnúť širšia aj so zástupcami sektora a nielen so zástupcami odborárov. Jeden bod zatiaľ vyjednaný ešte nemáme,“ informoval štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko.

Nevyriešené zostávali platy, úprava Zákonníka práce, zmena pracovného času lekárov na úroveň zdravotných sestier, definícia trestnej zodpovednosti a uzatvorenie zmluvy o plnení memoránd. Minister Šaško v stredu hovoril, že na všetkých nedoriešených bodoch sa chce dohodnúť do 20. decembra.

Tlak na vládu sa stupňoval

Od pondelka ku „klasickým“ 3 300 výpovediam lekárov, pri ktorých platí dvojmesačná výpovedná lehota, začali pribúdať aj výpovede z nadčasov. Lekári totiž začali odovzdávať riaditeľom nemocníc aj odvolania súhlasu s prácou nadčas vo večerných a víkendových službách. Zjednodušene sa to nazýva výpovede z nadčasov, pričom tie začínajú platiť okamžite po tom, čo lekár odpracuje 400 hodín nadčasov v priebehu jedného roka. Tento limit väčšina lekárov vyčerpala ešte počas prvého polroka.

V praxi to znamená, že dôsledky výpovedí lekárov z nadčasov by pacienti pocítili ešte do konca roka. Ak by tieto výpovede platili, zhruba po 15.30 hod a cez víkendy by v nemocniciach takmer dvetisíc lekárov prestalo pracovať. Nemocnice by tak skolabovali.