Ministerstvo vnútra spustilo pilotnú inštaláciu kamier, ktoré budú implementované v školách

„Inštalovaný kamerový systém na SOŠ v Pezinku pozostáva z deviatich kamier, ktoré monitorujú päť kľúčových bodov v rámci areálu školy,“ uviedol. Riešenie ostatných škôl je podľa Šutaja Eštoka plánované v priemere na päť kamier. Všetky budú pritom smerovať do okolia školy, a to na vchod a do perimetru školy.

Ako podotkol, obraz z bezpečnostných kamier bude v reálnom čase prenášaný do operačného centra Policajného zboru prostredníctvom zabezpečenej linky MV. „Prístup k týmto dátam bude mať len poverený personál školy, čiže nedôjde k žiadnemu zneužitiu dát,“ doplnil Šutaj Eštok.

Cieľom projektu kamerového systému je podľa ministra vytvorenie bezpečného prostredia pre deti, pedagógov a ďalších zamestnancov škôl. Taktiež aj bezpečného pocitu rodičov detí. Ide pritom o jedno z opatrení na zvyšovanie bezpečnosti v školách.