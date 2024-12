Šutaj Eštok v Ide o pravdu: Verím, že koalícia opäť bude mať 79 poslancov. Rašiho zvolíme za šéfa parlamentu

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Matúša Šutaja Eštoka v relácii Ide o pravdu Video

Som presvedčený o tom, že nový rok so sebou prinesie návrat k dodržiavaniu dohôd. To bude znamenať stabilitu pre koalíciu, uviedol Šutaj Eštok. Chce, aby sa jeho strana opäť stala stabilizujúcim prvkom koalície. Garantujem, že poslanecký klub Hlasu-SD bude súčasťou vládnej koalície, povedal Šutaj Eštok. Vylúčil, že by poslancom okolo Samuela Migaľa ponúkal nejaké funkcie. Dôležité je vrátiť sa k rešpektovaniu koaličnej zmluvy, dodal.

V rozhovore sa dozviete: