Ak je v rodine hnev, nemôže sa stať nič lepšie, ako sa na Vianoce dobre pohádať, hovorí psychológ

Dôvodom vianočných hádok je, že sa ľudia naučili nehovoriť si, čo v skutočnosti prežívajú. Pritom ak je v rodine dlhodobo nevypovedaný hnev, nemôže sa stať nič lepšie, ako sa na na Vianoce dobre pohádať, hovorí psychológ Viktor Križo. Cieľom koncoročných sviatkov by podľa neho nemala byť dokonalosť. Ak ju totiž nedosiahneme, prinesie nám to sklamanie.

Ako sa naladiť, aby Vianoce neboli sklamaním? Psychológ: Kopírujme skutočné potreby všetkých a nečakajme na 10 minút slávy, na Štedrý deň môže vzniknúť aj nové zvyky Video Zdroj: TV Pravda

Psychológ v rozhovore hovorí:

či sa z Vianoc stala ilúzia z reklám,

či je lepšie sa pohádať alebo mlčať,

prečo je hádka ozdravujúca,

prečo sa neupínať na obraz dokonalých Vianoc,

prečo sa cítime sami, aj keď sme obklopení rodinou,

aké riešenia má pre čitateľov, ktorí nám napísali.

Reklamy, až na výnimky, ilustrujú Vianoce ako dokonalé obdobie, všade hrajú koledy, ľudia si vinšujú, usmievajú sa, sú k sebe milí, pomáhajú si podať misu so šalátom, obdarujú človeka bez domova. Sú Vianoce dnes už ilúziou z reklám?

Je to už desaťročia ilúzia. Zabudli sme na skutočné posolstvo Vianoc, ktoré sú oveľa viac o autentickosti ako o ideáli. Nie je to vrchol, kam máme smerovať, ale cesta, na ktorej sa aj zašpiníme. Je hrozné, ak človek celý rok žije inak a na Vianoce sa pretvaruje. Pre rodiny je viac uzdravujúce, ak by sa členovia zastavili a viac prežívali to, čo je celý rok pod kobercom. Poviem to pejoratívne, ale ak je v rodine dlhodobo nevypovedaný hnev, nemôže sa stať nič lepšie ako sa na Vianoce dobre pohádať. Znie to, akoby som šiel proti posolstvu Vianoc, no všetci poznáme, že konflikty nie sú až také zlé. I keď to môže spočiatku bolieť, neskôr uvidíme, že priniesli uvoľnenie, môžeme viac dýchať, menej byť voči sebe falošní. Ak je konflikt celoročne potlačený, nič lepšie sa nemôže stať, ak cez Vianoce vybuble.

Priznám sa, že keď počujem frázu „Vianoce sú sviatkami pokoja a radosti“ znie mi to už ako prázdna fráza, lebo viem, že u mnohých ľudí to nezodpovedá realite. Nie je to neúprimné voči nám samým, ak krátkodobou štylizovanou radosťou prekrývame realitu? Nedoplatíme na to vo vzťahoch?

Je taká pesnička, ktorej text hovorí, že každý deň budú vraj Vianoce. Ak majú byť Vianoce skutočné, mali by odrážať realitu. Ak nám rozohrejú niečo v srdci, malo by to byť trvalo udržateľné. Nemá to byť o tom, že v jeden deň pôjdeme na návštevu domova dôchodcov a potom viac nie. Má to byť niečo, čím žijeme celoročne. Inak je to potom falošné, pretože ukazujeme deťom len to, ako sa veci patrí robiť, ale nehovoríme o tom, že ak sú dobré, máme tým žiť stále.

Ako zvládnuť Vianoce? Psychológ V. Križo: Najviac napätia vyvoláme, ak máme prehnané očakávania. Radí, ako sa im vyhnúť Video Zdroj: TV Pravda

Čo býva spúšťačom vianočných hádok?

Dôvodom je, že sa ľudia naučili nehovoriť si, čo v skutočnosti prežívajú. Napríklad, keď sú deti staršie a robia veci, ktoré sa rodičom nepáčia tak, aby to nevedeli. Rodičia sa potom nad tým rozčúlia, lebo to zistia. Nasleduje dlhodobo tichá domácnosť. Aj 15-ročný tínedžer môže povedať, že mu prekáža falošnosť. Záujem rodičov je zase vyjadriť, že majú o dieťa strach. Tínedžer to vníma tak, že sa k nemu správajú ako malému dieťaťu a chcel by, aby ho viac rešpektovali. Na začiatku to môže byť o zvýšení hlasu, no v ďalšej fáze dospejú k tomu, že obe strany potrebujú rešpekt. Rodičia si uvedomia, že dieťa im nechce povedať, že sú zlými rodičmi, ale že potrebuje, aby ho viac počúvali.

Vlani ste v rozhovore pre Pravdu povedali, že logistika Vianoc sa stala komplikovanejšou a je to skoro, ako zorganizovať hudobný festival. Prečo túžime po dokonalým Vianociach?

Pridáva tomu veľa marketingový obraz o Vianociach. Ak chceme, aby ľudia viac nakupovali, musíme im vytvoriť predstavu, ako majú Vianoce vyzerať. Pochopiteľne, to je úloha marketingu. No dôležité je, aby si človek povedal, aké tie Vianoce chce. Ľudia sa na ten marketing rýchlo chytia práve preto, lebo ich skutočný svet je chabý a nedostatočný. Prefarbujú si svet, pretože sa im nechce riešiť reálny život a problémy. Nemyslím si však, že takto to je všade. Je stále viac a viac ľudí, ktorí hovoria, že je dôležité ukázať deťom niečo viac ako len pozlátka, dokonca je viac ľudí, ktorí už nevenujú množstvo času príprave.

Mení sa teda pohľad na Vianoce?

Vidím zmenu. Sú rodičia, ktorí si povedia, že nebudú všetko vyzdobovať, ale idú napríklad na chatu, kde si urobia Vianoce. Investujú čas, ktorí by dali do príprav do toho, aby počúvali deti a vnímali medziľudské vzťahy. Sú ľudia, ktorí si povedia, že príprave venujú toľko času, že sa napokon pohádajú, pretože je každý nervózni z toho, čo sa nestihlo. Mnohí si začínajú uvedomovať, že cena za idylu je väčšia ako keby sme si časť z tých bežne pripravovaných vecí na Vianoce kúpili, pretože chceme náš čas venovať skutočnej pozornosti deťom a rodinnému kruhu.

Ako sa teda naladiť na Vianoce, aby pre nás neboli sklamaním?

Stratégií na to, ako dosiahnuť dobrú atmosféru, je nekonečne veľa. Musíme si ujasniť či je jedinou stratégiou to, že budeme mať 15 druhov zákuskov, všetky druhy mäsa a šunky a vyzdobený dom zlatými, zelenými, červenými reťazami. Sú ľudia, ktorí s tým už skončili. Moja kolegyňa 20 rokov pripravovala každý rok na Mikuláša červenú výzdobu a na Vianoce zelenú. Minulý rok sa rozhodla, že celé sviatky budú už len v zelenej výzdobe. Zistila, že čas a kapacitu, ktoré venovala dvojitému zdobeniu, má teraz na to, aby mohla byť viac v pohode. Vníma, že je teraz menej sklamaná, lebo ani deti si nevšimli, že nemajú dvojitú výzdobu. Sklamanie býva v rodinách, kde sú napríklad mamy sklamané z toho, koľko energie venovali prípravám a nikto im za to nepoďakuje, hoci veľmi túžia po vďačnosti. Namiesto toho, aby boli pri rodine sú nastavené počuť, čo im kto povie kritické a potom to ťažko znášajú a dochádzajú ku konfliktom.

Foto: Pravda, Robert Huttner psychológ Viktor Križo, Inklucentrum Špeciálny pedagóg a psychológ z Inklucentra Viktor Križo.

Máte pochopenie pre ľudí, ktorí Vianoce radi nemajú?

Absolútne. Práve preto, že často je to priestor pre nerešpekt, neúctu, formalizmus. Ako dieťa som zažíval krásne Vianoce a aj teraz, keď robíme s deťmi predvianočné aktivity. Keď sa zameriame nie na výsledok, ale na proces, zážitok zažijete dvakrát. Rovnako to robíme aj u nás v rodine, že investujeme viac do pokoja ako do toho, aby bolo všetko tip-top. Prajem všetkým ľuďom, aby tento pocit zažili. Nemusia byť dva extrémy – buď všetko, alebo nič. Pre ľudí, ktorí nemajú radi Vianoce je to priestor, aby hľadali, že sa to dá robiť aj inak, ktorý povedie k naplneniu potrieb.

Ďalší pohľad na Vianoce je ten, že hoci sme obklopení rodinou, často sa cítime osamelí. Ako vzniká tento fenomén?

Osamelosť vyplýva z toho, že sa sústredíme na ideál a nie na to, aby sme boli tu a teraz takí akí sme. Nielen deti sa cítia prehliadnuté rodičmi, ktorí veľmi chcú, aby bolo všetko pekné, ale aj samotní rodičia. Ak rodič vychováva dieťa štýlom, že ja pre teba robím maximum a očakávam, aby si mi to vrátil v podobe vďaky, je to manipulácia. Oveľa lepšie by bolo nerobiť neustály obchod s deťmi. Takúto vďačnosť potrebujeme vtedy, ak sme frustrovaní. Ak sme v pohode, tak sme schopní sami seba podporiť a nečakáme neustále od druhých, že nám majú byť vďační. Vďačnosť, ktorú chceme niekedy cez Vianoce od detí, je znásilňovanie situácie, aby bola dobrá atmosféra. Deti sa potom cítia osamelo, lebo majú pocit, že sú len nástrojom na to, aby niečo nejako vyzeralo a vytvorilo šťastnú rodinu. Vieme, že to tak nefunguje a deti nie sú schopné to hrať. Samota pramení z toho, že dieťa túži, aby sa mama vykašľala na dokonalosť koláče a radšej si spolu užijú celé to pečenie aj za cenu, že koláčiky nebudú vyzerať dobre. Mnoho rodičov deti nepustí k pečeniu, aby koláče neboli škaredé, no je oveľa krajšie zažiť s dieťaťom, že sa koláče pokašľali.

Ak sa pozrieme na ľudí s psychickými problémami, čo majú robiť, aby cez Vianoce neskĺzli do úzkosti?

Klientov, ktorí prichádzajú s témou osamelosti počas sviatkov máme teraz viac. Už len to, že sa majú s kým o tom porozprávať je pre nich cenné. Niekedy ich poteší, že aj my psychológovia, ukážeme ľudskosť. Za seba poviem, že cez víkend budem piecť so synovcami a neterami pre klientov, o ktorých viem, že budú cez Vianoce sami. Namiesto obchodov si 23. decembra nájdem čas na to, aby som ich navštívil a priniesol im tie koláčiky. Užijem si pečenie s deťmi, oni budú mať z toho zážitok a radosť, že sme niekomu na Vianoce urobili radosť. Vnímam to ako priestor urobiť niečo viac ako len to, že som klientovi ponúkol sedenie. Povedať si, že keď ja som dostal v živote viac radosti, môžem sa o ňu podeliť. Dáva mi to väčší zmysel ako len vysloviť super psychologické rady. Môže to urobiť ktokoľvek iný. Aj lekár, ktorý cíti, že má viac a podeliť sa na Vianoce s tým, ktorí sú sami a smutní.

Ako veľmi si škodíme vianočným prejedaním? Obezitologička A. Penesová: Najhoršie je najesť sa, ostať ležať na gauči a nehýbať sa Video Zdroj: TV Pravda