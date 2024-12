Kde budú biele Vianoce? Snehu sa nedočkajú všetci. Na Štedrý deň treba rátať s kalamitou a neskôr aj s víchricou

Aké bude počasie cez Vianoce? Odpovedal meteorológ SHMÚ Andrej Kozák Video Zdroj: TV Pravda

S obdobím Vianoc sa v meteorológii spája takzvaný fenomén vianočného oteplenia. Podľa meteorológa ho už zrejme tento rok nezažijeme. „Vyzerá to tak, že ho po dlhej dobe nepocítime, a že vianočné oteplenie už máme za sebou. V počasí sme mali tento predvianočný týždeň naozaj mimoriadne teplú periódu. Ak hovoríme o piatku 20. decembra, už teraz sa nám ochladilo za studeným frontom. Vyzerá to tak, že nám už výraznejšie oteplenie do Vianoc nepríde,“ uviedol pre Pravdu Kozák.

Naopak, počas posledného adventného víkendu, najmä v nedeľu, by malo skôr snežiť aj keď nie výrazne. Kozák očakáva, že na väčšine nášho územia spadne v priebehu nedeľňajšieho popoludnia najmä na strednom a východnom Slovensku do päť až desať centimetrov nového snehu. Snežiť by malo aj v noci z nedele na pondelok, kedy očakáva vlnu výraznejšieho sneženia. Potom zrážky ustanú.

Aké bude počasie cez víkend a čo po ňom? Video

Ako bude na Štedrý deň?

Teplotné maximá na Štedrý deň Kozák odhaduje pre juhozápad územia na úrovni mínus dvoch až plus troch stupňov. „Keď hovoríme o Bratislave, Záhorí, Podunajskej nížine, tak v tých lokalitách bude miestami trošku teplejšie až do plus piatich stupňov,“ priblížil.

„Ďalšie snehové zrážky sa potom budú vyskytovať z pondelka na utorok, teda už skoro na Vianoce, najmä na severe a východe nášho územia. Vyzerá to tak, že počas Štedrého dňa na severe – Kysuce, Orava, Liptov, Horný Spiš – by malo snežiť v podstate celý deň. S veľmi vysokou mierou pravdepodobnosti budú Vianoce biele tento rok na väčšine nášho územia,“ vysvetlil odborník SHMÚ.

Čítajte viac Vianoce na vojenskej základni. Ako ich prežijú naši vojaci? Niektorí neboli doma na sviatky už tri roky

Sklamaní budú z Vianoc bez snehu zrejme len obyvatelia územia krajného juhozápadu – Bratislava, Záhorie, Podunajská nížina, kde zrážky budú v drvivej väčšine v kvapalnom skupenstve.

Foto: Pravda, Lubos Pilc meteorológ Andrej Kozák Meteorológ SHMÚ Andrej Kozák.

Na východe hrozí kalamita

Kozák upozornil, že na horách to vyzerá počas sviatkov skôr na veterné počasie. „Najmä 24. a 25. decembra, pretože nad našou oblasťou bude celkom výrazný tlakový gradient, budeme medzi dvoma tlakovými útvarmi,“ povedal. Sneženie počas Štedrého dňa bude mať počas na svedomí tlaková níž, ktorá sa k nám bude zasahovať od juhovýchodu, a zároveň sa k nám bude natláčať výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

„Tlakový gradient bude výrazný. Očakávame, že bude fúkať celkom citeľný severozápadný až severný vietor. Môže sa tvoriť aj snehové jazyky. Zatiaľ to vyzerá tak, že také východné Slovensko môže mať počas Štedrého dňa možno aj niekde trošku aj kalamitu,“ povedal. Na Štedrý deň a spočiatku aj na prvý sviatok vianočný dokonca nad pásmom lesa na horách očakáva, že bude až víchrica.

Čítajte viac Otestovali sme nové prepojenie D1 a D4. Vyhli sme sa zápche v Ivanke, cestou z Trnavy sme museli zájsť až do Rače

Ako bude na Štefana?

Na prvý a druhý sviatok vianočný, teda 25. a 26. decembra, sa teploty budú pomaly mierne zvyšovať. „Ešte ten prvý sviatok vianočný na severe územia je možnosť celodenného mrazu, okolo mínus jedného stupňa, ale teplotné maximám naprieč celé územie budú na úrovni mínus jedna až päť stupňov. Na krajnom juhu, najmä západného Slovenska to môže byť až do šiestich stupňov. Na druhý sviatok vianočný možno až do siedmich stupňov,“ vysvetlil.

Počasie medzi sviatkami, od 27. do 31. decembra, by podľa dlhodobých prognóz SHMÚ malo byť ustálené. „Mal by sa sem rozšíriť rozsiahly pás vyššieho tlaku vzduchu, ale bude to v trošku teplejšom vzduchu, čiže naozaj sa nám bude už po 25. decembri mierne otepľovať aj vo výške, aj pri zemi. Malo by byť ustálené, prevažne polooblačné počasie, aj slniečko bude. Zrážok veľa nebude. Vyzerá to tak, že takmer žiadne. Od 26. do 30. decembra to zatiaľ vyzerá na takmer bezzrážkovú periódu v počasí,“ povedal ďalej.

Prvá skúšobná jazda petržalskej električky Video Zdroj: TV Pravda

Boli Vianoce vždy biele?

Vianočné oteplenie meteorológovia označujú za takzvanú singularitu v počasí, čiže niečo čo sa vyskytuje prakticky pravidelne každý rok. „Niečo ako babie leto,“ podotkol.

Oteplenie počas Vianoc nastávalo podľa neho prakticky vždy aj po dlhé minulé desaťročia, čo dokazujú aj dlhodobé teplotné priemery. „To oteplenie tu vždy bývalo, len nebolo až v takej veľkej miere ako ho máme teraz, lebo naozaj teraz už v nížinatých častiach západného aj východného Slovenska je sneh počas vianočných sviatkov raritou. Ak si pozrieme štatistiky zo 70., 80., 90. rokov, tak vtedy to ešte až takou raritou nebolo,“ dodal.