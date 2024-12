Majiteľ rodinného domu v Malackách strieľal na votrelca zo svojej legálne držanej zbrane

Poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Malackách obvinil 41-ročného Branislava M. z Malaciek z trestného činu porušovania domovej slobody. Ako informovala Jana Šimunková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave, Branislav M. mal vniknúť do dvora rodinného domu na ulici Martina Benku v Malackách, a to krátko pred 02:30 hodinou 20. decembra 2024. „Podľa zistení sa následne dostal do prístavby dielne na pozemku. Po chvíli však počul výstrel, čo ho prinútilo dať sa na útek. Majiteľ pozemku po ňom vystrelil zo svojej legálne držanej zbrane. Aj napriek tomu Branislav M. pokračoval v úniku,“ uviedla Šimunková.