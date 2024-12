Fico v pondelok pôjde do Moskvy, tvrdí srbsky prezident. Bude s Putinom rokovať o plyne

Fico o debate so Zelenským na samite EÚ: Absolútne odmieta akékoľvek prímerie Video Zdroj: TV Pravda

V relácii Čirilica srbskej televízie Happy TV 20. decembra Vučič uviedol, že Fico sa chystá s Putinom diskutovať o tom, že Ukrajina má v úmysle od 1. januára upustiť od tranzitu plynu do Európy.

„Pokiaľ viem neoficiálne, a keď poviem „neoficiálne“… tak je to isté – v pondelok pôjde Fico za Putinom ako vodca krajiny EÚ, čo spôsobí, to vám nemusím hovoriť, akú reakciu budú mať iní európski lídri,“ povedal Vučič.

Kremeľ podľa ruskej spravodajskej agentúry RIA Novosti zatiaľ tieto informácie nepotvrdil. Pravda oslovila s prosbou potvrdiť informácie o zahraničnej ceste premiéra Úrad vlády a ministerstvo zahraničných veci. O ich reakciu budeme článok aktualizovať.

Rokoval aj so Zelenským

Fico počas štvrtkového summitu v Bruseli rokoval o plyne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, na téme sa však nezhodli. Za závažný problém považuje Fico situáciu s transportom plynu cez Ukrajinu, ktorý chce Kyjev od budúceho roka úplne zastaviť. „Názorový rozdiel máme, čo sa týka tranzitu plynu cez Ukrajinu. Pýtal som sa ho, či bude ochotný tranzitovať iný ako ruský plyn,“ povedal Fico. Zelenskyj podľa neho vylúčil, že by Ukrajina mohla tranzitovať akýkoľvek plyn. „Pýtal sa, že či si vieme predstaviť platiť za plyn, ktorý financuje vojnu,“ opísal Fico rozhovor.

Na sociálnej sieti Fico neskôr doplnil: „Ak nám Zelenskyj nepustí náš plyn, môže byť z toho vážny konflikt“. Neviem vylúčiť, že za tejto situácie nebudeme musieť rozmýšľať na Slovensku o opatreniach, ktoré budú recipročné, uviedol Fico na tlačovej besede po summite v Bruseli.

V utorok 17. decembra rokovania o dodávkach ruského plynu v Petrohrade už absolvovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas). Ministerka sa v Rusku stretla s predsedom predstavenstva spoločnosti PJSC Gazprom Alexeyom Millerom. Podľa jej slov spolu prediskutovali spoluprácu v oblasti plynárenstva.

Utorkovým rokovaním nadviazali na predchádzajúce stretnutie z uplynulého týždňa. „Tak ako sme avizovali, pokračujeme v rokovaniach o procese dodávok strategických surovín na Slovensko a ich transporte do Európy,“ vyjadrila sa po stretnutí Saková.

Rusko a Ukrajina sa nedohodli

Rusku a Ukrajine sa nepodarilo uzavrieť dohodu o pokračovaní vývozu ruského plynu cez Ukrajinu do Európy. Dohodu sa snažil sprostredkovať Azerbajdžan. Agentúre Reuters to v piatok povedal vysokopostavený zdroj z azerbajdžanskej energetickej spoločnosti SOCAR. Dohoda o tranzite plynu do Európy cez Ukrajinu vyprší na konci tohto roka. Európska únia a Ukrajina požiadali Azerbajdžan, aby sprostredkoval rokovania s Ruskom.

Ruský prezident Vladimir Putin už vo štvrtok vyhlásil, že je jasné, že žiadna nová dohoda s Kyjevom o dodávkach ruského plynu cez Ukrajinu do Európy nebude. Ukrajina, ktorá od februára 2022 čelí širokej ruskej invázii, uviedla, že zmluvu nepredĺži. Vďaka nej prúdilo do Európy ročne takmer 15 miliárd metrov kubických ruského plynu. V roku 2022 prechádzalo cez Ukrajinu potrubiami 150 miliárd kubíkov plynu.

Prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že Kyjev by mohol uvažovať o pokračovaní tranzitu ruského plynu. Zdôraznil však, že iba za podmienky, keď by zaň Rusko dostalo zaplatené až po vojne, čo Moskva podľa Reuters pravdepodobne neprijme.