Voľby by v polovici decembra vyhralo Progresívne Slovensko, SNS mimo parlamentu

Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici decembra, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom so ziskom 22,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako s.r.o., ktorý zverejnila spravodajská televízia Joj 24. Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnil Smer, ktorý by podporilo 20,3 percenta respondentov. Prvú trojku by uzavrel Hlas so ziskom 13,9 percenta hlasov.