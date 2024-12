Ficova návšteva u Putina: Taraba ju kvituje, Migaľ hovorí o facke. Kto o nej vedel? Diplomati: Klesneme v očiach Ukrajiny aj NATO

Slovensko zaplavili v nedeľu večer reakcie na cestu premiéra Roberta Fica (Smer) do Moskvy, kde sa stretol s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom, aby rokovali o dodávkach plynu. Hoci sa Fico po stretnutí vyjadril, že vzťahy Slovenska s Ruskom mieni štandardizovať, jeho cesta sa naprieč politickým spektrom s pochopením nestretla. Kým šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nom. SNS) mu za cestu „tľapkal“, poslanec Hlasu Samuel Migaľ označil let do Moskvy za facku slovenskej diplomacii. Ako vnímajú rokovanie u ruského agresora slovenskí diplomati, a ako poradca prezidenta pre zahraničné otázky?

Fico u Putina v Kremli Video

Správu o stretnutí Fica s Putinom priniesli v nedeľu po 17. hodine nášho času ruské médiá, ktoré odvysielali zábery, ako si potriasli pravicami. Od kedy Rusko vo februári 2022 vojensky napadlo Ukrajinu európski lídri ruského prezidenta obchádzajú. Výnimkou sú len maďarský premiér Viktor Orbán, rakúsky kancelár Karl Nehammer a srbský prezident Aleksander Vučić, ktorý sa s Putinom stretol mimo územia Ruska v rámci širších formátov. Po novom sa Orbánovi, Nehammerovi a Vučićovi pridal aj Fico.

Čítajte viac Fico v Moskve rokoval s Putinom, hovorili o plyne aj vojne na Ukrajine. Opozícia stretnutie ostro kritizuje

Prezradil ho Vučić

O Ficovej ceste sa pritom začalo intenzívne hovoriť po vyjadreniach Vučića, s ktorým zdieľajú rovnaké názory na viaceré zahranično-politické témy vrátane migrácie. Z Belehradu cez víkend zaznelo, že Fico sa chystá s Putinom diskutovať o tom, že Ukrajina má v úmysle od nového roka upustiť od tranzitu plynu do Európy.

„Pokiaľ viem neoficiálne, a keď poviem „neoficiálne“… tak je to isté – v pondelok pôjde Fico za Putinom ako vodca krajiny EÚ, čo spôsobí, to vám nemusím hovoriť, akú reakciu budú mať iní európski lídri,“ povedal Vučič. Predvianočnú cestu Fica nechceli nepotvrdiť ani Úrad vlády (ÚV), ani ministerstvo zahraničných vecí. Rezort diplomacie odpísal len opatrne s tým, aby sme sa v súvislosti s pracovným programom premiéra obrátili priamo na Úrad vlády.

Denník Pravda zisťoval, či šéf Smeru do Moskvy neodletel do Moskvy ešte skôr v nedeľu popoludní. Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo zistiť, sa však všetky štyri vládne lietadlá – oba vládne Airbusy aj obe lietadlá Fokker – nachádzali na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave.

Fico o debate so Zelenským na samite EÚ Video Zdroj: FB/Smer

Fico: O mojej ceste sa vedelo

S fotografiou z bielo-zlatého moskovského salóna sa napokon v nedeľu večer pochválil sám Fico a potvrdil, že za s Putinom pracovne stretol. Jeho kabinet od nástupu k moci vyhlasuje, že chce presadzovať suverénnu zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. Inak tomu nemalo byť ani teraz.

„Najvyšší predstavitelia EÚ boli o mojej ceste a jej účele informovaní už v piatok. Moje dnešné stretnutie bolo reakciou na ukrajinského prezidenta V. Zelenského, ktorý mi vo štvrtok na moju osobnú otázku odpovedal, že je proti akémukoľvek tranzitu plynu cez Ukrajinu na naše územie,“ informoval po stretnutí premiér.

Vysokopostavený zdroj z Bruselu pre Pravdu potvrdil, že šéf Európskej rady António Costa o Ficovej ceste do Moskvy vedel vopred.

Fico uviedol, že Zelenskyj je rovnako za sankcie proti ruského jadrovému programu, čím podľa neho finančne poškodzuje Slovensko a ohrozuje výrobu elektriny v atómových elektrárňach na Slovensku. Fico to považuje za neakceptovateľné. Putin podľa neho potvrdil pripravenosť Ruska dodávať plyn aj naďalej na západ a na Slovensko, čo je podľa Fica vzhľadom na postoj Zelenského po novom roku prakticky nemožné.

Šéf Smeru tlmočil Putinovi aj svoj postoj k vojne na Ukrajine, kde dlhodobo presadzuje jeho slovami mierovú cestu a odmieta nekomerčné dodávky zbraní vojnou zasiahnutému susedovi, čo je v kontraste s postojom predchádzajúcich vlád. „V dlhom rozhovore sme si s V. Putinom vymenili názory na vojenskú situáciu na Ukrajine, možnosti skorého mierového ukončenia vojny a na vzájomné vzťahy medzi SR a RF, ktoré mienim štandardizovať,“ informoval ďalej Fico. Čo však Putin na jeho názory o mieri uviedol, nenapísal.

Foto: SITA/AP, Gavriil Grigorov Russia Slovakia Premiér Robert Fico (vľavo) a ruský prezident Vladimir Putin v Moskve 22.12.2024

Do Ruska najskôr neplánoval ísť

Keď sa novinári pýtali Fica ešte minulý rok krátko po nástupe k moci, či sa chystá do Moskvy, odmietol to. „V tomto okamihu určite neplánujeme žiadnu návštevu bilaterálneho charakteru. Ja som povedal priority. Priorita je Praha, Berlín. Pokiaľ ide o zahraničné obchodné cesty, tak ma zaujíma Vietnam, Čína, Stredná Amerika a Latinská Amerika. To sú moje priority, na ktoré sa budem v tomto okamihu sústreďovať,“ vyhlásil po prvom summite v Bruseli koncom októbra 2023.

Názory neskôr zmenil. V novembri oznámil, že sa na budúci rok v máji chystá do Moskvy na oslavy výročia konca druhej svetovej vojny, kam ho pozval Putin. Štandardizovať vzťahy Slovenska a Ruska chce teda aj v rámci aktivít súvisiacich s 80. výročím víťazstva nad fašizmom, kde podľa jeho slov rozhodujúcu úlohu zohrali Rusi, Bielorusi, Ukrajinci a ďalšie národy bývalého Sovietskeho zväzu.

Kubiš: Prezident by mu túto cestu neodporučil

Hoci najvyšší európski predstavitelia podľa Fica o ceste do Moskvy už od piatka vedeli, poslancov parlamentu o nej neinformoval a nie je jasné, či o jeho výlete vedela hlava štátu. Prezidentský palác sa zatiaľ k ceste premiéra nevyjadril. Na otázky Pravdy reagoval len poradca prezidenta pre zahraničné otázky a medzinárodnú politiku a bývalý minister zahraničných vecí Ján Kubiš.

„Predpokladám, že pán premiér svoju cestu s pánom prezidentom nekonzultoval. Som si istý, že by mu pán prezident túto cestu neodporučil,“ uviedol Kubiš na otázku, ako vníma ako poradca hlavy štátu cestu predsedu vlády do Ruska a či o nej prezident Peter Pellegrini vedel. Podľa exministra Ficovej skoršej vlády premiérova cesta nepridá Slovensku ani v očiach partnerov. „Táto cesta nám v očiach partnerov a spojencov len poškodí,“ skonštatoval Kubiš.

K ceste sa odmietla vyjadriť aj Pellegriniho materská strana, v ktorej dnes pôsobí už len ako čestný predseda. „Nebudeme reagovať,“ napísala TASR hovorkyňa strany Hlas Michaela Eliášová.

I keď sa strana rozhodla oficiálne cestu nekomentovať, za Hlas sa ozval poslanec Samuel Migaľ. Ako uviedol na sociálnej sieti, cestovať do Moskvy v čase, kedy Rusko považuje Slovensko za nepriateľskú krajinu je podľa neho „prinajmenšom nevhodné“.

„Aktuálna cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy je krokom, ktorý si Slovensko nemôže dovoliť. V čase vojny a označenia našej krajiny za nepriateľa zo strany Ruska takáto návšteva pôsobí ako slabosť, nie ako stratégia,“ napísal Migaľ.

Doteraz bola v ruskom Petrohrade rokovať o dodávkach plynu Migaľova stranícka kolegyňa ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas). Migaľ považuje Ficovu cestu v tejto súvislosti za „obídenie vlastnej ministerky“ pri rokovaniach a za prejav nedôvery voči vlastným odborníkom.

„Ak si nevážime vlastné inštitúcie, ako môžeme očakávať, že si nás budú vážiť spojenci?“ pokračoval poslanec, podľa ktorého má Slovensko aj iné možnosti, ako získať plyn a pripomenul, že Saková nedávno rokovala o dodávkach aj v Azerbajdžane. „Občania navyše cenu plynu nepocítia, keďže máme kompenzačné mechanizmy,“ uviedol ďalej Migaľ.

V kontraste s Migaľom reagoval podpredseda vlády a minister životného prostredia Taraba. Návšteva Fica v Moskve a rokovania s Putinom nie sú podľa neho žiadnou zradou spojencov. „Je to riešenie základného problému Slovenska, aby bolo čím kúriť za normálne ceny,“ napísal. „Je až komické ako opozícia vykrikuje, aby vláda zabránila zvyšovaniu cien plynu, ale keď vláda ide rokovať o lacnom zdroji plynu, považujú to za zradu spojencov. V skutočnosti ich prístup je zradou Slovákov,“ pokračoval.

Ukrajina má podľa Tarabu povinnosť prepravovať pre nás plyn cez svoje územie, ktorý si dohodneme z akejkoľvek krajiny. „Ak to Ukrajina odmietne, bude to určite nová kapitola našich vzťahov,“ dodal Taraba.

Fico cvičí, žehlí, čistí. Deň politika v Bruseli Video Zdroj: FB/Robert Fico

Slovensko v očiach partnerov z EÚ

Pravda sa v súvislosti s Ficovou návštevou obrátila na bývalých ministrov zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Wlachovského, Rastislava Káčera a Pavla Demeša. Bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Wlachovský vníma Ficovu cestu ako mimoriadne neštandardnú z hľadiska prípravy i realizácie, tiež ako netransparentnú a poškodzujúci Slovenskú republiku i kolektívny Západ, ktorého sme súčasťou.

Jeho predchodca na pozícii šéfa diplomacie Rastislav Káčer vníma z pozície diplomata návštevu Fica a rokovanie s Putinom ako „absolútnu zradu záujmov štátu“, „najhoršiu kolenačkovú politiku“ od vzniku Slovenska, a tiež ako „zosmiešňovanie celej krajiny v očiach slobodného sveta“. Podotkol, že predseda vlády musí mať na takúto cestu mandát vlády. „Nie je samovládca a vláda je kolektívny orgán. Je v nej len „primus inter parens“ (z lat. prvý medzi rovnými, poz. red). Hanba a zrada, nie len hanba agenta Fica, ale kolektívna hanba vlády a koalície,“ uviedol pre Pravdu Káčer.

Wlachovský aj Káčer sa zhodujú, že po Ficovom rokovaní s Putinom povesť Slovenska v očiach partnerov v únii klesne. Otázky, o ktorých Fico s Putinom rokoval, mali byť podľa Wlachovského v prvom rade dávno vyriešené diverzifikáciou prísunu energonosičov na Slovensko.

„Zodpovednosť za to nesú Ficove vlády a o weaponizacii energetiky Ruskom vie minimálne od roku 2008 – čo za to obdobie urobil pre energetickú bezpečnosť SR. Výsledky sú slabučké a v porovnaní s našimi susedmi Poľskom a Českom žalostné. Nestaral sa o SR a jej občanov, ale o seba. V EÚ to všetci vedia a vidia. Teraz kvôli svojej neschopnosti stráca spojencov i životné záujmy SR,“ konštatoval diplomat Wlachovský.

Paradoxom podľa Káčera je, že ak by aj premiér vyrokoval plynu a ropu za euro, cena pre občanov je určovaná cenou produktov na komoditnej kurze. „Nebudeme mať lacnejší ani benzín, ani plyn na kúrenie. Robí zo seba hlupáka pred každým, kto má elementárne hodnoty, slušnosť a zdravý rozum. Je zradca krajiny a evidentne mu je to jedno,“ komentoval.

Čítajte viac Rebelov v Hlase je viac, v strane prebieha debata. Má to koalícia nahnuté? Politológ: Ich odchod by bol veľký problém

Klesneme aj v očiach Ukrajiny a NATO

Slovensko-ukrajinské vzťahy ovplyvní Ficova cesta do Moskvy podľa Wlachovského „nepochybne mimoriadne negatívne“, podľa Káčera katastrofálne. „Vzhľadom na tvrdenia, že sa návšteva pripravovala niekoľko dní dopredu, tak o tom, že pôjde do Moskvy na Summite EÚ vedel. Naschvál vyprovokoval hádku s UA prezidentom Zelenským, obvinil ho z kadečoho a intenzívne sa snaží vo verejnosti zacementovať predstavu, že „Ukrajina je vždy problém“. Je to dosť perfídne voči nášmu susedovi, ktorý sa už tretí rok bráni ruskej agresii! Byť Ukrajincami tak mám problém mu veriť čokoľvek!“ hodnotí Wlachovský.

V priebehu niekoľkých mesiacov Ficova vláda, ktorú Káčer nazval kolaborantskou, podľa neho zničila prácu celej generácie politikov, diplomatov, ekonómov a celej spoločnosti. „Máme vládu národnej tragédie,“ vyjadril sa exminister.

Obraz Slovenska v slušnom, demokratickom a prosperujúcom svete je podľa Káčera na dne. „Po viac, ako roku je jasné, že agent Fico nevie udržať koalíciu. Permanentné napätie kompenzuje aroganciou a agresívnosťou. Sarkasticky by sa dalo povedať, že síce sme na posmech v slušnom svete, ale aspoň máme najnižšie priemerné mzdy v EÚ, ceny potravín rastú najviac v EÚ, infláciu máme najvyššiu,“ myslí si Káčer reagoval Káčer. Podľa exministra je teraz Slovensko v EÚ za krajinu, ktorá si nevie spravovať veci verejné a dobrovoľne smeruje mimo spoločenstvo.

Podľa Wlachovského sa Ficovou návštevou budú zaoberať aj naši partneri z NATO, minimálne v kuloároch sa to už podľa neho určite deje. „A platí tu starý povzdych: „s takýmto ‚spojencom‘ kto potrebuje nepriateľa“? Pretože nejde len o to čo slovenský premiér Robert Fico urobil, ale aj ako to urobil. Dokonca aj Viktor Orbán spojencov o svojej ceste do Moskvy, pod pláštikom “mierovej misie” o nej spojencov informoval. Či tak urobil Robert Fico pochybujem,“ hovorí diplomat. Za absolútnu nehoráznosť tiež považuje, že slovenská verejnosť sa o Ficovom pláne dozvedela v prvom momente od srbského prezidenta. Očakáva, že premiér sa z tejto cesty bude musieť spovedať nielen poslancom parlamentu, ale aj na pôde relevantných parlamentných výborov.

Dôveru u spojencov NATO Slovensko stratí aj podľa Káčera, ktorý hovorí, že už teraz nie sme považovaní za štát, ktorá by spojenci bránili. „Nemáme žiadnu dôveru u nikoho, sme trpený vred. Agent Fico je na smiech ešte aj takému predsedovi, akým je Viktor Orbán. Ten aspoň chodí rokovať a predstiera, že je hráč. Bol v Moskve ako predsedajúca krajina EÚ. Nemal na to mandát, ale prejavil kreativitu. Robert Fico sa správa ako handra a nie ako suverénny premiér. Je na smiech a s ním my všetci,“ dodal exminister Káčer.