Pellegrini čaká od Fica vysvetlenie cesty k Putinovi. Diplomat Demeš: Prezident by mal teraz oznámiť, kedy pôjde do Kyjeva

Rokovanie premiéra Roberta Fica (Smer) s ruským prezidentom Vladimirom Putinom má v čase vojny proti Ukrajine silný zahranično-politický rozmer. V reakcii na cestu predsedu vlády to uviedol prezident Peter Pellegrini, ktorý verí, že Fico svoju cestu vysvetlí. Pellegriniho reakcia prišla až na druhý deň, od kedy médiá zaplavila správa, že Fico rokuje v Kremli. Bývalý šéf diplomacie a poradca exprezidenta Michala Kováča pre zahraničnú politiku Pavol Demeš hovorí, že očakávania sú teraz aj od Pellegriniho, ktorý by mal ráznejšie vystúpiť a oznámiť, kedy pôjde na návštevu Kyjeva.

Kancelária prezidenta republiky zaslala médiám stanovisko Pellegriniho v pondelok dopoludnia, hoci sa už v nedeľu vynárali otázky či hlava štátu o Ficovom výjazde vôbec vedela. Pravde sa na sklonku víkendu podarilo získať aspoň vyjadrenie prezidentovho poradcu pre zahraničné otázky Jána Kubiša. Hoci podľa Fica o ceste do Moskvy vedeli najvyšší európski predstavitelia, nebolo jasné, či o pláne rokovať s Putinom vedel prezident SR.

„Predpokladám, že pán premiér svoju cestu s pánom prezidentom nekonzultoval. Som si istý, že by mu pán prezident túto cestu neodporučil,“ uviedol Kubiš pre Pravdu v nedeľu. Podľa exministra Ficovej skoršej vlády premiérova cesta nepridá Slovensku ani v očiach partnerov. „Táto cesta nám v očiach partnerov a spojencov len poškodí,“ skonštatoval Kubiš.

Vysokopostavený zdroj z Bruselu pre Pravdu potvrdil, že šéf Európskej rady António Costa o Ficovej ceste do Moskvy vedel vopred.

Pellegrini očakáva bližšie informácie

Prezident v pondelok pripomenul, že spoločne s Ficom a povereným šéfom parlamentu Petrom Žigom (Hlas) podpísali prvého septembra tohto roka deklaráciu troch najvyšších ústavných činiteľov, v ktorej sa všetci traja zaviazali podporovať naše nespochybniteľné členstvo v EÚ a NATO. „Verím, že táto deklarácia naďalej v plnej miere platí a že ju všetci traja podpísaní predstavitelia budeme presadzovať tak slovami, ako aj skutkami,“ uviedol Pellegrini.

Od Fica preto očakáva, že cestu do Kremľa vysvetlí a bude bližšie informovať o výsledkoch rokovania s Putinom, ktorý vo februári 2022 nariadil vojenskú inváziu na Ukrajinu. Pellegrini rozumie, že povinnosťou premiéra je obhajovať slovenské národné záujmy vrátane dodávok ropy a plynu pre Slovensko a partnerov potrubím cez Ukrajinu, ako aj dodávok jadrového paliva.

„Na druhej strane však má rokovanie s ruským prezidentom v čase vojny, vedenej Ruskom proti Ukrajine pri porušení princípov medzinárodného práva, mimoriadne silný zahranično-politický rozmer, a to predovšetkým vzhľadom na naše členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Preto pevne verím, že návšteva Moskvy nebola len politicky samoúčelným krokom, ktorý môže výrazne poškodiť Slovensko v očiach našich spojencov v EÚ a NATO,“ dodal prezident.

Rusko nás označilo za nepriateľskú krajinu

Podľa bývalého ministra zahraničných vecí, diplomata a exporadcu prezidenta Michala Kováča Pavla Demeša Fico rokovaním s Putinom na zlatú nedeľu nadelil Slovensku mimoriadne nevhodný darček, ktorý vyvolal podľa neho nebývalú a oprávnenú vlnu rozhorčenia a odsúdenia. Očakáva preto, že Slovensko pocíti dôsledky Ficovho výletu do Moskvy.

„Padajú slová ako zrada, vlastizrada, hanba. Jeho utajovaná a nepochopiteľná cesta do Kremľa za medzinárodne izolovaným autokratickým vládcom Vladimírom Putinom, ktorý Slovensko označuje za nepriateľskú krajinu, bude mať ďalekosiahle dôsledky pre našu domácu a zahraničnú politiku,“ uviedol pre Pravdu Demeš.

Foto: SITA/AP, Artyom Geodakyan fico putin Premiér Robert Fico (vľavo) a ruský prezident Vladimir Putin v Moskve 22.12.2024

Exminister vníma, že premiér sa za rok svojho štvrtého mandátu veľmi zmenil – politicky i ľudsky. Kým v minulosti bol Fico podľa Demeša štandardným a čitateľným slovenským a európskych politikom, ktorý vedel, kam Slovensko patrí, a čo mu pomáha pri jeho modernizácii a budovaní ekonomickej a sociálnej prosperity, dnes je iný.

„Vnímal parametre demokratickej európskej a transatlantickej politiky a bol predvídateľný. Dnes sa z neho stal na seba orientovaný politik, ktorý rozdeľuje a rozoštváva spoločnosť a dostáva nás u našich partnerov a spojencov do izolácie,“ uviedol exporadca Kováča. Podotkol, že v spoločnosti podľa neho klesá súdržnosť a dôvera a mnohí mladí ľudia uvažujú o odchode zo Slovenska. „Znižuje tým náš rozvoj, konkurencieschop­nosť a spôsobuje našej krajine vážne reputačné problémy,“ pokračoval.

Po napadnutí nášho suseda to však nie je jediný Ficov krok, ktorým narúša líniu postojov bývalých vlád smerom k Ukrajine. Či už to boli jeho vyjadrenia, že v Kyjeve vojna nie je, vystúpenie v ruskej propagandistickej televízii alebo avizovaná účasť na májových oslavách v Rusku či vyhýbanie sa návšteve ukrajinskej metropoly. Doterajšie rokovania vlád Kyjeva a Bratislavy sa totiž konali buď len v Užhorode, alebo na východe Slovenska.

Pellegrini by mal byť ráznejší

Demeš si myslí, že Fico si svojimi postojmi a „nevyberaným slovníkom“ na adresu Ukrajiny, jej lídrov a občanov, ktorí tri roky bojujú o prežitie svojho štátu, vystavil u nášho suseda účet.

„No vybrať sa pred Vianocami do Moskvy a potriasať si ruku s autokratom nezmyselne vraždiacim ukrajinských občanov a ničiacim ich krajinu, mužom ktorý je zodpovedný za státisíce mŕtvych a zmrzačených Rusov, a politikom ktorý cielene rozkladá medzinárodný mierový systém, to ešte prehĺbi nepochopenie správania našej vlády a jej lídra,“ vyjadril sa diplomat.

Aj preto si Demeš myslí, že prezident Pellegrini by mal v týchto chvíľach byť ráznejší a oznámiť, kedy pocestuje na návštevu Ukrajiny. Ficova vláda od začiatku mandátu vyhlasuje, že jej zahraničná politika je smerovaná na všetky štyri svetové strany.

„Myslím si, že prezident republiky Peter Pellegrini by mohol teraz ráznejšie a jednoznačnejšie vystúpiť a oznámiť, kedy pôjde na návštevu do Kyjeva, aby našim slovanským susedom ukázal inú tvár Slovenska. Mohol by so sebou vziať reprezentantov občianskej spoločnosti, samospráv a cirkví, ktorí trpiacim ľuďom na Ukrajine dlhodobo pomáhajú,“ zdôraznil Demeš.

Blanár mlčí

Diplomat Demeš sa domnieva, že Fico dostáva Slovensko v rámci krajín EÚ a NATO, ktorých sme členom, do nezávidenia hodnej situácie. Podotkol, že kým Fico v minulosti doslova bojoval o naše členstvo v jadre únie, teraz nás dostal na jej „úplnú perifériu, čo nezostane bez odozvy a následkov“.

O členstvo v únii sa navyše uchádza aj Ukrajina. Kým na prístupové rokovania o členstvo v EÚ dostala z Bruselu zelenú, na vstup do partie NATO to zatiaľ nevyzerá, hoci prejavila záujem.

Podľa Demeša si v prvom rade musíme urýchlene „vyhodnotiť túto moskovskú cestu doma“. „Jasne sa k nej musia postaviť prezident republiky (nezávidím mu jeho prvý novoročný prejav), parlament a všetky jeho strany, členovia vlády, vrátane mlčiaceho rezortu diplomacie, ktorý by mal verejnosti zrozumiteľne objasniť prečo premiér šiel do Moskvy, o čom tam rokoval, čo sa mu podarilo vyrokovať pre Slovensko a aké sú ďalšie kroky. A čo znamenajú slová o štandardizácii vzťahov s agresívnym, neo-imperiálnym Ruskom,“ uviedol.

Šéf diplomacie Juraj Blanár (Smer), ktorý sa viackrát od nástupu do funkcie stretol s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, sa k ceste Fica zatiaľ nevyjadril. Na sociálnej sieti uverejnil v pondelok pred poludním len video s vianočným odkazom.

Demeš si myslí, že vyjadriť by sa mohli aj podnikateľskí, akademickí a cirkevní lídri a sociálni partneri, ktorých si Fico vybral, nech mu radia. „Osobne si myslím, že Robert Fico sa dopustil na sklonku roka 2024 obrovskej chyby, na ktorú doplatí politicky i ľudsky,“ dodal.