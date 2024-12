Ruskí analytici: Ficova cesta do Moskvy mala dva ciele. Kremeľ prezentuje návštevu ako svoj diplomatický úspech

Fico v Kremli rokoval s Putinom Video Zdroj: TV Pravda

Primárnym cieľom návštevy slovenského premiéra v Moskve boli rokovania o dodávkach ruského plynu na Slovensko, ktoré budú zastavené už o týždeň, teda od 1. januára 2025. Aj keď Slovensko má ešte niekoľko rokov trvajúci kontrakt s ruskou štátnou spoločnosťou Gazprom, podľa ktorého plyn by mal k nám tiecť naďalej, prekážkou pri jeho plnení je postoj Ukrajiny. Susedná krajina ešte začiatkom tohto roka vyhlásila, že zastaví tranzit ruských palív cez svoje územie. Príjmy z obchodovania s plynom a ropou Putinov režim používa na financovanie vojny, argumentuje Kyjev.

Spoločný tlak na Ukrajinu

Fico sa najprv o pokračovaní tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu snažil dohodnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Rokovania však neboli úspešné a podľa medializovaných informácií sa skončili slovnou prestrelkou Fica s ukrajinským prezidentom. O niekoľko dní slovenský premiér išiel do Moskvy.

Podľa vedúceho experta Fondu národnej energetickej bezpečnosti Igora Juškova hlavným cieľom Fica bolo verejne ukázať, že Rusko a Európa majú rovnaký postoj a obidve strany chcú zachovať obchod s plynom. „Ukrajina predtým tvrdila, že nechce obchodovať priamo s Ruskom ani podpisovať zmluvy s Gazpromom,“ pripomína expert. Súhlasila však s možnosťou, že cez jej územie môže tiecť plyn, ktorý aspoň na papieri nie je ruský, lebo ho nakúpili európske krajiny a prepravovaná komodita je v podstate majetkom niektorého zo západných štátov. „Takýto formát spolupráce Ukrajina sama požadovala. Napriek tomu Kyjev teraz zámerne sabotuje dodávky plynu do Európy,“ skonštatoval Juškov v relácii ruského rozhlasu BFM.

Fico svojou návštevou podľa odborníka na energetiku chcel dosiahnuť dva ciele. „Po prvé, zvýšiť tlak na Ukrajinu a ukázať, že všetci sa už dohodli, iba ona je tá, ktorá nesúhlasí. Po druhé, pripraviť základy pre prípadné sankcie proti Ukrajine, ak by skutočne zastavila tranzit od 1. januára. V takom prípade by Slovensko mohlo napríklad zastaviť Ukrajine dodávky elektriny a dokonca ju vydierať tým, že Slovensko a Maďarsko by mohli prestať podporovať predĺženie protiruských sankcií,“ predpokladá ruský analytik. Nevylučuje ani teoretickú možnosť, že Fico v Kremli mohol rokovať aj o zintenzívnení tlaku na Ukrajinu, napríklad tým, že Slovensko sa môže pokúsiť blokovať na európskej úrovni hlasovania o predĺžení protiruských sankcií.

Zelenskyj si uvedomuje, koľko Slovensko zarába na tranzite ruského plynu, pripomína ruský politológ Ivan Preobraženskyj. Preto v Bruseli Ficovi navrhol porovnateľnú sumu ako kompenzáciu za to, aby Slovensko neblokovalo pozvánku Ukrajiny do NATO. „Tento komplexný návrh ukazuje, že nejde len o ekonomiku, ale aj o politiku. Ak Zelenskyj ponúka kompenzáciu za potenciálne straty z tranzitu ruského plynu pod podmienkou, že Slovensko nebude blokovať vstup Ukrajiny do NATO, je jasné, že podobné alebo väčšie financie môže Fico očakávať od Ruska výmenou za dodávky plynu, pričom blokovanie vstupu Ukrajiny do NATO by bolo veľkým ‚bonusom‘,“ uviedol Preobraženskyj pre Pravdu.

Úspech Kremľa

Pre ruskú vládu a propagandistické médiá je návšteva Roberta Fica v Moskve veľkým úspechom, ktorý sa bude snažiť dôkladne zdôrazňovať, dopĺňa politológ. „Po návšteve Viktora Orbána je to ďalší dôkaz, že Moskve sa darí prelamovať diplomatickú izoláciu nielen na východe, ale aj na západe. Je zjavné, že Kremeľ sa snaží prezentovať túto návštevu tak, akoby slovenský premiér prišiel k Vladimirovi Putinovi skôr s prosbami než s návrhmi,“ uviedol odborník.

Body však získal aj Fico, ktorý touto cestou svojim voličom ukázal, že môže ignorovať stanoviská Bruselu aj najväčších spojencov Slovenska v NATO. „Tento signál je pravdepodobne určený tým, ktorí si myslia, že úplné zastavenie podpory Ukrajiny by údajne viedlo k ukončeniu vojnového konfliktu. Takýto magický spôsob, pri ktorom zatvoria oči a vojna prestane, je typický pre voličskú základňu, na ktorú sa Fico podľa môjho názoru spolieha,“ uviedol Preobraženskyj.

Odborník na energetiku Juškov však zdôrazňuje, že stretnutie Fica s Putinom, aj keď bolo venované dodávke plynu, samo o sebe situáciu nevyrieši. „Teraz nás čaká intenzívna energetická diplomacia. Fico sa pravdepodobne pokúsi telefonovať Zelenskému, prípadne priamo navštíviť Kyjev. Myslím si však, že Ukrajina tlaku nepodľahne,“ hovorí expert. Predpokladá, že Zelenskyj Ficove rokovania s ruským prezidentom bude využívať ako argument vo svoj prospech: „Partnerom v Európe bude hovoriť: „Vidíte? Fico je agent Kremľa, a preto tranzit predĺžiť nemôžeme.“ V podstate teda výsledok návštevy Fica v Moskve bude úplne opačný a k riešeniu neprispeje,“ myslí si Juškov.

Ako to bude s plynom?

Politológ Preobraženskyj predpokladá, že s dodávkami plynu existujú dve riešenia. „Prvá možnosť je, že tento plyn nebude označený ako ruský, pretože kontrakt by bol uzavretý s niektorou z iných postsovietskych krajín, napríklad Azerbajdžanom, Kazachstanom alebo Uzbekistanom,“ uviedol pre Pravdu. Rusko by tak dodávalo do tejto krajiny určitý objem plynu, ktorý by sa následne „zriedil“, napríklad v kazašskom plyne, a takto by mohol prúdiť aj cez územie Ukrajiny.

Druhá možnosť zahŕňa fiktívnu zmenu pôvodu plynu, pokračuje Preobraženskyj. „Ukrajina túto schému využívala po roku 2014, keď ruský plyn pokračoval cez jej územie na Slovensko, ktoré oficiálne bolo majiteľom dodanej komodity. Potom sa tento plyn ako „neruský“ vrátil v rámci reverzného toku späť na Ukrajinu,“ poukazuje politológ. Predpokladá, že ak by sa „pôvod“ ruského plynu menil ešte pred jeho prepravou na územie Ukrajiny, dodávky by mohli pokračovať. „Ak by sa tento scenár uplatnil, plyn by mohol byť na území Ukrajiny označený napríklad ako slovenský alebo maďarský, čím by sa vyriešila táto dilema,“ myslí si politológ.

Ukrajinský prezident však naznačil, že táto možnosť pre neho nie je vhodným riešením, pretože pri tejto schéme by Rusko naďalej dostávalo od európskych krajín peniaze, ktoré by smerovali na financovanie vojny. Neoficiálne ukrajinská vláda pripúšťa, že by mohla prepravovať takýto „neruský“ plyn za podmienky, že Moskva dostane úhradu zaň až po skončení vojny.

„Domnievam sa, že tento problém môže byť potenciálne vyriešený diplomatickými snahami Viktora Orbána a Roberta Fica, ktorí sa snažia dosiahnuť tlak od európskych spojencov a USA na Ukrajinu, aby Zelenskyj nemal inú možnosť než prijať jednu z týchto schém,“ podotkol Ivan Preobraženskyj.

Zostáva však možnosť, že strany sa do konca roka nedohodnú a tranzit ruského plynu bude zastavený. V tomto prípade by Slovensko muselo obmedziť priemyselnú výrobu, najmä energeticky náročných produktov, hovorí expert ruského Fondu národnej energetickej bezpečnosti Stanislav Mitrachovič. „Napriek tomu je nepravdepodobné, že by došlo k komunálnej kríze – v krajnom prípade je možné kúpiť plyn od susedov v obmedzených objemoch, aj keď za vyššie ceny,“ zdôraznil odborník. Upozornil, že iné dodávky ako z Ukrajiny budú pre Slovensko výrazne drahšie, a dôvodom je najmä geografická vzdialenosť od morských hraníc.