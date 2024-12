Vrátia sa na Slovensko turisti? Keketiho rezort má v hľadáčiku dva trhy. Najskôr musí presvedčiť, že nové ministerstvo má zmysel

Danko a Keketi o spolupráci pri OH v Maďarsku Video Zdroj: tasr

Rezort pod vedením Dušana Keketiho (nom. SNS) rozdelil svoje výzvy na dve časti. V rámci cestovného ruchu sa zameral na štyri oblasti, medzi ktorými je zvýšenie počtu turistov zo zahraničia k rekordnej úrovni pred pandémiou. Zamerať sa chce aj na nové trhy v Škandinávii a Rumunsku. V rámci športu je výzvou rezortu presadzovať zákony o športe a zákone na podporu športu v podobe v akej sú predložené do parlamentu.

Na druhej strane, od novozriadeného ministerstva majú očakávania aj Slovenský futbalový zväz a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Dúfajú, že sa mu podarí presadiť športové zákony a bude iniciatívne prichádzať aj s návrhmi, ktoré majú presah na iné rezorty.

Aké sú hlavné priority v oblasti športu a turizmu v roku 2025? Odpovedalo ministerstvo športu a cestovného ruchu.

Cestovný ruch

1. Zvýšiť počet zahraničných návštevníkov a turistov k rekordnej úrovni z roku 2019

Podporou príjazdového cestovného ruchu pre touroperátorov a prepravcov.

Rozvíjaním marketingových aktivít na nových trhoch – škandinávske krajiny, Rumunsko.

Podpora produktových kampaní.

2. Zvyšovať kvalitu destinačného manažmentu organizácií cestovného ruchu

Realizovať kooperačné projekty organizácií na území, v ktorom pôsobia s cieľom vytvárať rozvojové línie, produkty cestovného ruchu a spoločné marketingové kampane.

Využívanie pasportizácie bodov záujmu pri tvorbe produktov.

Zber a využívanie dát z územia na zefektívnenie tvorby produktov a kampaní.

3. Zvyšovať kvalitu a konkurencieschop­nosť služieb cestovného ruchu

V ubytovaní zavedením jednotnej klasifikácie pre hotely a penzióny.

Vytvorenie registra ubytovateľov a následnej digitalizácie procesov a zberom dát.

Realizácia prieskumov o kvalite služieb.

4. Zvýšenie atraktivity ponuky

Realizácia výziev na výstavbu, obnovu infraštruktúry prostredníctvom Fondu na podporu CR.

Šport

1. Presadenie návrhov zákona o športe a zákona o fonde na podporu športu v podobe v akej sú predložené do NR SR.

2. Reforma top teamu s cieľom zefektívniť jeho zloženie a jeho kritériá, tak aby lepšie odrážal svoju úlohu podporovať tých najlepších športovcov s najvyšším potenciálom dosahovať úspechy.

3. Zvážiť zriadenie centier olympijskej prípravy pri stredných školách ako systémového nástroja na zabezpečenie komplexnej starostlivosti mladých talentovaných športovcov na profesionálnej úrovni v spojitosti so vzdelaním – duálna kariéra. So zameraním na vybrané individuálne aj kolektívne športy a v spolupráci so zriaďovateľmi škôl, najmä so samosprávnymi krajmi.

4. Úspešné zvládnutie organizácie významných športových súťaží medzinárodného charakteru, ktoré sa organizujú na Slovensku, predovšetkým Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov, ktoré štát zásadne podporil.

5. Podpora výstavby športovej infraštruktúry národného významu.

Čo očakávajú od Keketiho SFZ a SOŠV

Odborník na šport a hovorca Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Juraj Čurný hovorí, že novovzniknuté ministerstvo cestovného ruchu a športu čaká hlavná a neľahká úloha presvedčiť nemalú časť verejnosti o tom, že jeho zriadenie malo zmysel a pomôže športu na Slovensku.

„My sme presvedčení, že to bol jeden z najdôležitejších a najsprávnejších krokov k tomu, aby sa šport, z hľadiska riadenia a aj jeho postavenia v rámci spoločnosti, dostal tam, kam patrí,“ uviedol pre Pravdu Čurný.

Veľmi dôležité podľa neho bude definitívne schválenie noviel zákona o športe a zákona o Fonde na podporu športu. Novely sa podľa Čurného stali do veľkej miery „obeťami vnútropolitických sporov nemajúcich so samotným športom takmer nič spoločné“.

Na rozdiel od iných rezortov športová obec podľa odborníka so „svojím ministerstvom“ nebojuje, ale spoločne sa snaží nájsť také riešenia, ktoré budú pre šport prospešné. „Z našej strany urobíme všetko preto, aby to tak zostalo, a verím, že tá istá ambícia je aj na strane ministerstva,“ dodal hovorca SFZ.

Ako výzvu na rok 2025 vníma prijatie oboch športových zákonov aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel. „Očakávame, že sa podarí väčšinu poslancov presvedčiť, že tieto zákony, ktoré prešli riadnym legislatívnym procesom, sú veľmi potrebné a že aj poslanci si pri ich schvaľovaní spomenú, čo sľubovali vo svojom poslaneckom sľube,“ uviedol pre Pravdu Siekel.

Ako druhú veľmi dôležitú výzvu pre najmladšie ministerstvo Siekel vníma komunikáciu s inými rezortmi. „Konkrétne v prípade komunikácie s ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže by malo ísť o programy v oblasti podpory školského športu,“ pokračoval.

Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS)

Od ministerstva športu tiež očakáva, že bude prichádzať aj s návrhmi a témami na rokovania s ministerstvom zdravotníctva a to v prípade využitia „športu ako zdravotnej prevencie“. Iniciatívne by sa Keketiho ministerstvo malo podľa Siekela postaviť aj voči rezortu investícií pod vedením Richarda Rašiho (Hlas), a to najmä v prípade využívania eurofondov.

„Očakávam, že v oblastiach, v ktorých športové hnutie ani SOŠV objektívne nemajú veľký priestor, bude záujmy športu zastupovať rezortný minister,“ dodal Siekel.

Odpovede od odborníka na cestovný ruch sa Pravde do uzávierky nepodarilo získať.