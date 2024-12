Fico v Moskve „loboval“ za mierový summit, tvrdí Putin. Návrh sa mu páči, na Slovensko rokovať s Ukrajinou by však neprišiel

Fico o plyne a prípadnej odvete, ak z Ukrajiny nepotečie Video Zdroj: FB Robert Fico

Slovenský premiér sa o svojej ceste do Moskvy doteraz podrobne nevyjadril. Ruskú metropolu pred týždňom navštívil takmer v utajenom režime: o chystajúcich sa rokovaniach s ruským prezidentom vopred neinformoval, ako to bežne býva pri iných zahraničných misiách predsedu vlády. O Ficovej návšteve Moskvy sa dva dni pred stretnutím preriekol srbský prezident Aleksandar Vučić, ktorý naznačil, že Fico ide do Ruska rokovať o dodávkach plynu.

Vučić však nepresne uviedol dátum stretnutia, tvrdil totiž, že sa Fico s Putinom majú stretnúť v pondelok, schôdzka sa však konala o deň skôr. Nie je známe ani to, koľko dní návšteva Ruska nakoniec trvala – Úrad vlády neinformoval ani o odlete premiéra, ani o jeho návrate. Tiež nie je známe, ako sa Fico do ruskej metropoly dostal – všetky štyri vládne lietadlá v čase návštevy boli uzemnené na bratislavskom letisku. Komerčné lety do Ruska sú pozastavené od vypuknutia vojny a cestovať tam je možné buď s prestupom v niektorej tretej krajine, alebo vládnym či súkromným lietadlom.

Fico za summit „loboval“

Nie sú známe ani bližšie podrobnosti o samotných rokovaniach. Fico k téme zverejnil niekoľko statusov na sociálnej sieti. V prvom uviedol, že pred odletom do Moskvy vopred informoval najvyšších predstaviteľov Európskej únie a že okrem plynu sa s ruským prezidentom rozprával aj o vojne. „V dlhom rozhovore sme si s V. Putinom vymenili názory na vojenskú situáciu na Ukrajine, možnosti skorého mierového ukončenia vojny a na vzájomné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, ktoré mienim štandardizovať,“ napísal premiér pred týždňom.

Foto: SITA/AP, Artyom Geodakyan fico putin Premiér Robert Fico (vľavo) a ruský prezident Vladimir Putin v Moskve 22.12.2024

V ďalšom statuse sa vyjadril k návrhu zorganizovať na Slovensku mierový summit. „Ak sa na nás ktokoľvek obráti so záujmom zorganizovať na Slovensku akékoľvek mierové rokovanie vo veci ukrajinsko-ruského konfliktu, môže rátať s našou pohostinnosťou,“ uviedol premiér. Slovenská republika je podľa neho síce malou, ale mimoriadne aktívnou krajinou v medzinárodných vzťahoch.

Viac podrobností o prípadnom mierovom summite nečakane priniesol Putin. Takmer týždeň po stretnutí s Ficom uviedol, že slovenský premiér počas dvojhodinových rokovaní hovoril predovšetkým o mierovom riešení situácie na Ukrajine, nie o dodávkach plynu na Slovensko. „Fico predovšetkým a hlavne hovoril o mierovom urovnaní na ukrajinskom smere. (…) Práve o tom hovoril, na to sústredil svoju pozornosť,“ povedal Putin pred ruskými novinármi. „Za toto, ako sa hovorí, „loboval“ a „presadzoval“ tento návrh,“ dodal ruský prezident.

Podľa Putinových slov Fico navrhol uskutočniť rozhovory o mierovom urovnaní konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou na území Slovenska. „Čo sa týka miesta konania, on povedal, že by na Slovensku boli radi poskytnúť miesto pre uskutočnenie takýchto rozhovorov,“ povedal Putin. „Áno, my nie sme proti, ak by k tomu došlo. Prečo nie? Slovensko zaujíma z nášho pohľadu neutrálnu pozíciu, a táto pozícia je pre nás prijateľným variantom,“ podotkol Putin.

Pritom ešte v polovici decembra ruský prezident v rozhovore s premiérom susedného Maďarska Viktorom Orbánom tvrdil, že mierové urovnanie vojny na Ukrajine neprichádza do úvahy.

Návrh podporil aj Pellegrini

Návrh na zorganizovanie mierového summitu na slovenskom území v piatok (27. 12.) podporil aj prezident SR Peter Pellegrini. „Prezident dlhodobo hovorí o ukončení vojny na Ukrajine a vo svojich verejných vystúpeniach ponúkal ideu usporiadania rusko-ukrajinského summitu v Bratislave,“ priblížil odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Slovenská diplomacia je pripravená aktívne prispieť k mierovému procesu medzi Ruskom a Ukrajinou, vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer). „Tento rok som sa zúčastnil mierového summitu vo Švajčiarsku, kde sa všetci účastníci zhodli na tom, čo presadzuje naša vláda – že ďalšie mierové rokovania sa musia uskutočniť za účasti všetkých strán, a teda i Ruska," priblížil Blanár.

Príprava druhého summitu bude podľa neho prebiehať na rôznych úrovniach a Slovenská republika takúto možnosť komunikovala podľa Blanára aj ukrajinským partnerom na spoločnom medzivládnom rokovaní začiatkom októbra v Užhorode.

Putin zrejme nepríde

Ak by sa Slovensku naozaj podarilo zorganizovať mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, je len málo pravdepodobné, že by obe krajiny na týchto rokovaniach zastupovali prezidenti. Na Vladimira Putina je totiž od marca 2023 vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC) pre obvinenie z vojnových zločinov na Ukrajine. Pre Slovensko, ako krajinu, ktorá podpísala Rímsky štatút, je výkon tohto zatykača záväzný. To znamená, že slovenské orgány činné v trestnom konaní by mali ruského prezidenta zadržať hneď po tom, ako prekročí naše hranice.

Ako by tento proces vyzeral v praxi, však nie je jasné. Slovenské bezpečnostné zložky sa k hypotetickej situácii vyjadrovať nechcú. Komunikačné oddelenie Prezídia Policajného zboru presmerovalo naše otázky ohľadom výkonu zatykača Medzinárodného trestného súdu na prokuratúru s odkazom, že o realizácii takýchto zatykačov rozhoduje prokurátor. Na Generálnej prokuratúre uviedli, že podľa zákona prokurátor neposkytuje výkladové stanoviská „k právnym predpisom iným orgánom, právnickým ani fyzickým osobám.“

Putin od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu cestuje do zahraničia len vo výnimočných prípadoch. Od februára 2022 navštívil len deväť krajín, väčšinou bývalé sovietske republiky. Niektoré zahraničné návštevy musel ruský prezident zrušiť práve preto, že cieľové destinácie patrili do jurisdikcie ICC, a Putina by po príchode do nich mohli zadržať a vydať súdu.

Jedinou výnimkou je Mongolsko, ktoré síce podpísalo Rímsky štatút, no šéfa Kremľa počas jeho návštevy v septembri nezadržalo. Ignorovalo tiež výzvy Ukrajiny na zatknutie Putina, ako aj kritiku medzinárodných organizácií. Podľa Rímskeho štatútu, ktorým sa ICC riadi, sú jeho členské krajiny povinné konať na základe zatykača, avšak na jeho vynútenie neexistuje žiadny mechanizmus.

Bývalý šéf európskej diplomacie Josep Borrell pripomenul, že pre členské štáty EÚ sú zatykače Medzinárodného trestného súdu záväzné a európske vlády si nemôžu vyberať. „Štáty, ktoré podpísali Rímsky štatút, sú povinné vykonať rozhodnutie súdu. Nie je to dobrovoľné. Môžete vystúpiť a povedať, že už nie ste členom, ale pre členský štát je to povinnosť,“ uviedol Borrell koncom novembra.

Odputávanie pozornosti

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) a SaS Ficov zámer kritizujú a zhodujú sa, že jediným riešením ukončenia vojny je odchod ruských vojsk z územia Ukrajiny. Strana SaS s návrhom na usporiadanie mierového summitu v Bratislave nesúhlasí. „Mier nevznikne za rokovacím stolom, kde agresor diktuje podmienky a zároveň pokračuje v masakrovaní civilistov. Slovensko nikdy nesmie byť kulisou pre takúto tragédiu,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling. Slovensko nikdy nemôže byť vnímané ako neutrálna krajina, pretože je súčasťou EÚ a NATO, zdôraznil.

Podľa člena predsedníctva PS Ivana Korčoka ide zo strany Fica o cielenú inscenáciu. „Jeho jediným cieľom je prekryť blamáž, ktorú premiér utrpel ako v Bruseli, tak aj v Moskve, kde sa snažil predstierať rokovania o tranzite plynu cez Ukrajinu. Keďže nevybavil nič, prišiel s rozprávkou o mierových rokovaniach na Slovensku. Preto sa premiéra treba pýtať na tranzit plynu, a nie na summit,“ uviedol Korčok.

Opozičné KDH kritizuje, že Fico išiel do Kremľa bez informovania občanov SR o účele tejto cesty. „S odstupom času sa opäť z médií štátu, ktorý nás prehlásil za nepriateľa, dozvedáme, že išlo aj o pozvanie na mierové rokovania. A to všetko v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky na Ukrajinu a ruský minister zahraničných vecí zopakoval, že prímerie je cesta nikam,“ uviedlo hnutie. „Robert Fico nie je mierotvorca. Mierotvorcu predurčujú na túto významnú pozíciu predovšetkým kroky a rešpekt všetkých zúčastnených strán – najmä dvoch strán, medzi ktorými by mali mierové rokovania prebiehať,“ dodalo KDH.