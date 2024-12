Drucker: Platy učiteľov by mohli byť previazané s výsledkami medzinárodných testov

Platy učiteľov by do budúcna mohli byť prepojené s výsledkami vzdelávania. Zvyšovanie platov by sa previazalo na zásluhovosť a automaticky sa spúšťalo v prípade zlepšenia slovenských žiakov v medzinárodných testoch.

V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že o tom budú ešte diskutovať.

Ondek a Drucker u Pellegriniho o školstve a platoch Video

V prípade základných škôl by platy učiteľov naviazali zákonným spôsobom na automatický rast, ktorý by sa spustil, ak by sa výsledky slovenských žiakov v medzinárodných testovaniach zlepšili. Ak by výsledky stagnovali alebo sa zhoršovali, platový rast by sa spomalil.

„Toto je jedna z vecí, ktorej sa chceme venovať, pretože nám záleží na deťoch. Slovensko, naša ekonomika a budúcnosť nás všetkých, čo tu žijeme, závisí od budúcich generácií. Ale bez učiteliek, učiteľov a odborných zamestnancov to nepôjde. Len musíme na to vytvoriť dobré motivačné prostriedky,“ doplnil minister.

Predpokladá, že ak má mať Slovensko lepšie výsledky vo vzdelávaní, je potrebné zlepšiť aj hodnotenie a odmeňovanie učiteľov. Rezort školstva sa pritom podľa jeho šéfa bude aj naďalej venovať vzdelávaniu učiteľov, ich podpore a ich príprave na budúce povolanie.