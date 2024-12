Poplatky za vývoz smetí idú mestá výrazne zvýšiť. Kde porastú o desať eur a kde v centoch? Odborník hovorí, čo je za tým

Obyvatelia viacerých slovenských miest sa musia od Nového roka pripraviť na zvyšovanie poplatkov za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Kým niekde je rozdiel v centoch, inde možno pozorovať nárast aj o desať eur. Obyvateľ Slovenska vyprodukoval ročne vlani takmer 500 kilogramov zmesového odpadu. Ak sa v triedení nezlepšíme, vyšším sadzbám sa zrejme nevyhneme ani do budúcnosti. Odborník na odpady hovorí, že vzhľadom na vyššiu minimálnu mzdu či vyššiu DPH budú poplatky zrejme rásť aj naďalej. Ak by sme sa však v separovaní zdokonaľovali aj naďalej, sumy nemusia rásť tak rapídne.

Miriam, ktorá žije v 20-tisícovom Novom Meste nad Váhom, si na budúci rok priplatí sa odvoz a likvidáciu zmesového odpadu celých desať eur navyše. Kým v roku 2021 a 2022 platila ročne poplatok vo výške 35 eur, v roku 2023 to bolo už 42 eur a rovnakú sumu platila aj vlani. Na budúci rok však bude musieť siahnuť do peňaženky hlbšie. Podľa všeobecne záväzného nariadenia, ktoré schválili mestskí poslanci, stúpol poplatok za vývoz komunálneho odpadu na 52 eur ročne na osobu.

V Trenčíne o euro, v Novom Meste o desať

Na porovnanie, vývoz komunálneho odpadu zdražel po roku aj v neďalekom krajskom meste Trenčín, odkiaľ zozbierané smeti ukladajú na skládku Luštek pri Dubnici nad Váhom. Od Nového roka porastie paušálny poplatok o tri percentá, teda o 1,17 eura na osobu a rok. O päť percent sa zase zvýši poplatok za množstvový zber.

Ako uviedla pre Pravdu hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, v prípade rodinných domov sa pri vývoze nádoby na komunálny odpad jedenkrát za 14 dní výška poplatku pre maximálne päťčlennú domácnosť zvýši ročne o 3,83 eura, pri vývoze nádoby jeden raz týždenne sa poplatok oproti roku 2024 zvýši o 7,67 eura.

„Smerom nahor sa upravuje o päť percent aj výška poplatku pre vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Aj po tejto úprave patria poplatky za komunálny odpad v Trenčíne k tým nižším v rámci slovenských miest. Sadzba poplatku pre bionádoby sa nemení,“ vysvetlila Ságová.

Poplatok odpúšťajú v Trenčíne napríklad vtedy, ak sa poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. O šesť eur ho vedia znížiť fyzickej osobe v hmotnej núdzi platiacej paušálny poplatok.

Za vyššie ceny lepšie služby

V neďalekej Dolnej Súči, kde žije Milan s manželkou a dvomi deťmi v rodinnom dome, zaplatila štvorčlenná rodina v roku 2023 celkovo 94,90 eura (23,70 eura/osoba). Tento rok to už bolo 124,44 eura (31,11 eura/osoba).

„Cena sa síce zvýšila, ale služby sú lepšie. Zberný dvor máme v obci otvorený dvakrát v priebehu týždňa. Plus jedenkrát mesačne nám plastový aj papierový odpad vo vreciach vyvážajú priamo spred domu. Keďže poctivo triedime, komunálny odpad nám vyvážajú raz za dva týždne. Ak by sme mali poškodenú takzvanú kuka nádobu, obec by nám ju na vlastné náklady vymenila za novú,“ priblížil Milan.

Púchovčanka Jarmila s manželom zaplatili tento rok poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 99,55 eura (49,77 eura/osoba). Pred dvoma rokmi, keď v spoločnej domácnosti žili ešte aj s dcérou a so synom, uhradila za odpad 134,32 eura (33,58 eura/osoba).

„Podmienky na separovanie sú v Púchove 100-percentné. Triedenie podporuje samospráva, ktorá nám dodáva aj vrecká, aj koše na bioodpad. Odpad poctivo triedia aj naši seniori, ktorí strážia navzájom susedov, aby dobre separovali. Nedávno som si našla v schránke lístoček, že som moje smeti vhodila do nesprávnej nádoby. Bolo to milé aj poučné,“ priblížila.

Hlavné mesto ceny nezdvíha

Soňa žije s partnerom v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Ako si všimla v platobnom predpise od správcu bytovky, cena za odvoz a likvidáciu odpadu im v priebehu tohto roka mierne narástla. Od 1. marca 2022 do 31. júla 2024 platili mesačne stabilnú sumu 3,70 eura na osobu. Od 1. augusta 2024 je to 4,70 eura na osobu. V roku 2023 ju teda vývoz a likvidácia odpadu vyšli na 44,40 eura na hlavu, tento rok zase 49,40 eura.

„Na rok 2025 nám prišiel nezmenený platobný výmer. Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu sa v uplynulom období zvýšil, čo podľa mňa možno čiastočne odôvodniť infláciou a rastúcimi nákladmi,“ myslí si vyštudovaná právnička. V domácnosti sa podľa jej slov snažia separovať čo najviac. „Zvyky súvisiace s triedením odpadu, ktoré sme si osvojili, nezmení ani rastúca výška poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu. Verím, že zvýšenie poplatku neoslabí motiváciu ani u iných rodín,“ dodala Soňa.

Hovorca Bratislavy Peter Bubla pripomenul, že poplatok za odvoz komunálneho odpadu sa v hlavnom meste upravoval minulý rok. Predtým sa nemenil celých deväť rokov. „Pre rok 2025 sa tento poplatok nijako nemení,“ zdôraznil Bubla.

Vlani sa poplatok podľa neho navýšil o úroveň kumulovanej inflácie za posledné tri roky, teda o 30 percent. „V konkrétnych číslach úprava tohto poplatku znamenala, že suma za odvoz 120-litrovej nádoby na odpad v dvojtýždňovom intervale sa zvýšila z 86 eur na 112 eur/rok. Podarilo sa tu však nájsť model úľavy, a to, že v prípade záujmu je možné prejsť na štvortýždňový interval odvozu odpadu a týmto spôsobom optimalizovať výdavky domácnosti na odvoz a likvidáciu odpadu. Suma za odvoz 120-litrovej nádoby na odpad v intervale raz za 28 dní je 56 eur/rok,“ priblížil hovorca hlavného mesta.

Zvyšovať sadzbu poplatku bude od Nového roka aj obec Gajary na Záhorí. Kým ešte tento rok platila jednočlenná domácnosť za vývoz 120-litrovej nádoby 45 eur, od Nového roka to bude 50 eur. Dvojčlenná domácnosť, ktorá používa 240-litrovú nádobu, bude zase musieť namiesto tohtoročných 90 eur platiť na budúci rok 100 eur.

V Košiciach budú platiť vyše 60 eur

Rozruch v súvislosti s poplatkami za vývoz komunálneho odpadu vyvolali ešte v prvej polovici mesiaca poslanci košického mestského zastupiteľstva, keď tajným hlasovaním schválili nárast sumy takmer o 14 percent. Ročný paušálny poplatok na osobu tak dosiahne v roku 2025 sumu 65 eur. Pri množstvovom zbere, spravidla v prípade rodinných domov, to bude pri vývoze 120-litrovej nádoby raz za týždeň 307 eur ročne.

Seniori vo veku od 62 do 65 rokov budú mať po novom namiesto 25-percentnej zľavy nárok na zľavu vo výške desať percent. Osoby vo veku nad 65 rokov budú mať nárok na 40-percentné zníženie sumy. Dosiaľ to bolo zníženie poplatku o polovicu. Pri ťažko zdravotne postihnutých nárok na zníženie zostáva na úrovni 50 percent.

Mesto argumentuje zvýšenie sadzby zákonnou povinnosťou mať vyrovnané hospodárenie pri nakladaní s komunálnym odpadom. „Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez úpravy sadzieb poplatku za komunálny odpad by predstavoval v roku 2025 stratu vo výške takmer troch miliónov eur,“ uviedlo mesto v dôvodovej správe. „Občania budú mať za odpad zvýšené poplatky o 0,66 eura mesačne. Je to síce zdražovanie, ale netreba to vnímať tragicky, povedal pre TASR primátor Jaroslav Polaček. Podľa jeho slov v dôsledku inflácie a konsolidačného balíčka zdraželo všetko.

Poplatok za komunálny odpad sa v Košiciach každoročne zvyšoval od roku 2022, keď paušálny poplatok na osobu predstavoval necelých 37 eur ročne a pre rodinné domy išlo o sumu 160 eur. Sadzba v tomto roku predstavuje 57 eur pre obyvateľov sídlisk a 270 eur pre rodinné domy.

V Banskej Bystrici ceny neporastú

V meste pod Urpínom ceny od Nového roka neporastú, naposledy bol poplatok za komunálny odpad zvyšovaný v roku 2023.

„Poplatok za komunálny odpad v roku 2024 bol vo výške 47,58 eura na osobu/rok a v roku 2025 to bude 47,45 eura na osobu/rok, pri ročnej sadzbe poplatku pre fyzické osoby na 0,13 eura na osobu/deň. Právnické osoby a podnikatelia platia poplatok za komunálny odpad za množstvový zber,“ priblížila vedúca oddelenia daní a poplatkov Viera Dudíková.

Zľavu z poplatku za komunálny odpad si môžu podľa Dudíkovej fyzické osoby uplatniť v zdaňovacom období na základe žiadosti a po predložení príslušných dokladov, ak pracujú alebo študujú mimo Banskej Bystrice. Odpad Banskobystričanov sa likviduje na regionálnej skládke odpadov v Šalkovej.

Z krajských miest víťazí Trnava

K prvému januáru mierne upravuje sadzbu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady aj Trnava. Jej odpadové hospodárstvo má na starosti firma FCC Trnava, ktorá prevádzkuje aj skládku komunálneho odpadu na Zavarskej ceste. Z doterajších deviatich centov na osobu a na deň cena porastie na 0,105 eura na osobu a na deň, čo je podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej najmenej spomedzi krajských miest. Dôvodom úpravy je podľa nej zohľadnenie novej legislatívy.

„Tento poplatok sme naposledy upravovali k 1. januáru 2023 (iba o 30 centov na osobu za mesiac, predtým sa menil ešte v roku 2020),“ uviedla Pravde Majtánová. Nárok na zníženie poplatku za odpad o 60 percent majú fyzické osoby v hmotnej núdzi a držitelia preukazu ZŤP. Seniori starší ako 62 rokov platia o 50 percent nižší poplatok, ako aj poplatníci, ktorí preukážu, že sa viac než 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavali na území mesta.

Čo sa ukrýva za poplatkami

V poplatkoch sa podľa odborníka na odpady Branislava Moňoka zo združenia Priatelia Zeme premietajú náklady na odpadové hospodárstvo v obci alebo meste. Povinnosť hradiť náklady vyplýva obciam priamo zo zákona. Poplatok podľa neho schováva celý systém nakladania s komunálnym odpadom – od zberu zmesových odpadov cez triedený zber biologických odpadov, objemného odpadu, drobných stavebných odpadov až po prevádzku zberného dvora či kompostáreň.

„Poplatok zahŕňa aj čierne skládky, odpad z cintorína či uličné smeti,“ uviedol pre Pravdu. Podotkol, že triedený zber papiera, plastov, skla, kovov, elektroodpadu či tetrapakov je hradený v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Ak obec nedisponuje spaľovňou, do poplatkov sa premieta aj cena za uloženie odpadov na skládku. Obce a mestá, ktoré odpad posielajú do spaľovne, zase platia náklady za spálenie odpadu prevádzkovateľovi zariadenia. Spaľovne komunálneho odpadu majú len Bratislava a Košice. „Plus, niektoré horľavé zložky sa môžu spaľovať v cementárňach, ktoré na to majú súhlas,“ vysvetlil.

Čítajte viac Čo plánuje Ráž v 2025? Milióny do železníc, lety do Košíc aj nové cesty. Tunel Karpaty medzi výzvy nezaradil

Vyššia minimálna mzda aj DPH

Ktoré položky v rámci poplatkov sú zvyčajne najdrahšie? Podľa Moňoka to závisí od celého systému nakladania s odpadmi. „Vo väčšine obcí je to nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom. To znamená kúpa nádoby na zmesový odpad, zber zmesového odpadu zberovou spoločnosťou a jeho uloženie na skládku,“ priblížil. K najvyšším nákladom by však zaradil okrem nevytriedeného odpadu aj zber objemného odpadu, no vysoké náklady môžu byť podľa neho aj na zber biologických odpadov.

Najvyššie poplatky za likvidáciu alebo energetické zhodnotenie komunálneho odpadu majú podľa odborníka tie mestá, ktoré triedia najmenej. Ak obec podporuje domáce kompostovanie a nemá zavedený zber záhradných a kuchynských odpadov, najvyššie náklady má na zmesový odpad. „Stále platí to, že čím viac triedime, tým menej platíme. Neznamená to však, že sa bude znižovať poplatok, bude sa nám len miernejšie zvyšovať,“ pokračoval. Obce musia podľa neho vytvoriť motivačné prostredie na to, aby ľudia čo najviac triedili.

Podľa údajov Štatistického úradu obyvateľ Slovenska v roku 2023 vyprodukoval priemerne 472 kg komunálneho odpadu. Prvýkrát v histórii sme však dokázali viac ako 50 percent recyklovať na opätovné použitie.

Vo zvýšených poplatkoch sa totiž ukrýva aj zvyšovanie minimálnej mzdy, drahšie pohonné hmoty, vyššia daň z pridanej hodnoty. Náklady narastajú aj prevádzkovateľovi skládky. „Musí platiť za kompaktor, ktorý chodí utláčať odpad, zaplatiť pracovníkov, celú réžiu skládky. Vieme, že sa zvyšuje daň z pridanej hodnoty, takže už je tam rast o tri percentuálne body,“ pokračoval a podotkol, že žiaden podnikateľ nepôjde na úkor svojich ziskov, ale zvýši poplatok. „Môže tam byť množstvo ďalších vecí ako elektrina či plyn, ktoré sa do toho zahŕňajú. Zvýšila sa DPH, hneď je drahšia nádoba či zvozové auto,“ dodal.