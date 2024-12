Dovoz elektriny na Ukrajinu je podľa odborníkov slušný biznis. Strela do vlastnej nohy - ak ho zastavíme, môžeme prísť o stámilióny

Ak na západ nepotečie plyn, na východ nepôjde elektrina. Takto v skratke znie ultimátum, ktoré pred niekoľkými dňami vyslovil slovenský premiér Robert Fico (Smer). Pokračoval tým v spore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý naďalej odmieta tranzit ruského plynu pre Slovensko cez územie svojej krajiny. Podľa odborníkov sa však Ficova „páka“ s dodávkami elektriny môže zmeniť na strelu do vlastnej nohy a zastavenie jej exportu na Ukrajinu bude znamenať ekonomické škody najmä pre Slovensko.

Ani rokovania v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ani spor s ukrajinským lídrom Zelenským zatiaľ nepriniesli žiadne ovocie. Dodávky plynu z Ruska cez ukrajinské územie sa skončia od začiatku nového roka. Slovensko bude podľa premiéra Fica uvažovať o recipročných opatreniach voči susednej krajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ vyhlásil predseda slovenskej vlády pred niekoľkými dňami.

Ukrajina je pritom na dodávky elektriny zo zahraničia doslova odkázaná. Počas troch rokov ruskej vojenskej invázie bolo zničených viac ako 80 percent jej energetickej infraštruktúry. Rusi totiž často mieria svojimi raketami práve na energetické objekty. Naposledy na ne napríklad útočili na Štedrý večer, keď odpálili na územie susednej krajiny viac než 170 rakiet a dronov. Išlo dovedna už o 13. rozsiahly útok na energetickú infraštruktúru Ukrajiny v priebehu tohto roku.

Predseda ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Ukrenergo Volodymyr Kudryckyj v rozhovore pre BBC uviedol, že totálnemu výpadku elektrickej energie, takzvanému blackoutu, v zime 2024–2025 bude možné predísť len vďaka dovozu elektriny z Európy. Slovensko zase v októbri prisľúbilo, že zabezpečí Ukrajine núdzové dodávky energie.

Ohrozí to Ukrajinu?

Podľa odhadov Ukrajina potrebuje na zimné obdobie okolo 17 gigawattov elektriny. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na jeseň vyhlásila, že Európska únia má za cieľ zabezpečiť pre Ukrajinu v zime 4,5 gigawattu elektrickej energie. EÚ by tak chcela pokryť vyše 25 percent potrieb krajiny.

Momentálne infraštruktúra umožňuje dovážať na Ukrajinu menšie objemy, okolo 1,7 gigawattu elektriny. EÚ má v pláne doviezť cez zimu väčší objem – dva gigawatty elektriny. Exportujú ju najmä susedné krajiny – okrem Slovenska sú to Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Moldavsko. Dodávky z nášho územia tvoria necelú pätinu z celého dovozu energií, ide teda o 0,32 gigawattu.

Ak by sa Slovensko naozaj rozhodlo zastaviť dodávky elektriny na Ukrajinu, nahradiť ich by sa dalo pomerne rýchlo. Už deň po Ficových vyhláseniach svoju pomoc ponúklo Poľsko. Nemenovaný predstaviteľ poľskej vlády pre agentúru Bloomberg uviedol, že Varšava je pripravená pomôcť a zintenzívniť dodávky elektrickej energie vojnou sužovanej krajine.

Prezident Zelenskyj v reakcii na vyhlásenia slovenského premiéra tiež pripomenul, že Ukrajina nedostáva elektrinu zo zahraničia zadarmo, ale komoditu nakupuje za trhové ceny. „Ficova krátkozraká politika už pripravila obyvateľov Slovenska o kompenzácie za stratu tranzitu ruského plynu. Teraz môže pripraviť Slovensko ešte o minimálne 200 miliónov dolárov (192 miliónov eur) ročne, ktoré Ukrajina platí Slovensku za dovážanú elektrinu. Áno, dovoz elektriny na záchranu nie je zadarmo, ide o značné finančné prostriedky,“ vyhlásil Zelenskyj.

Podľa jeho slov akékoľvek „svojvoľné rozhodnutia v Bratislave“ týkajúce sa elektriny neodrežú Ukrajinu od jej dodávok, ale môžu viesť k odlúčeniu súčasnej slovenskej vlády od európskeho spoločenstva.

Prídeme o stámilióny

Analytici sa zhodujú na tom, že zastavenie dodávok elektriny pre Ukrajinu v prvom rade bude škodiť najmä Slovensku. Po prvé, je zrejmé, že s týmto krokom nebude spokojná EÚ, lebo bude v rozpore so zámerom Bruselu podporiť napadnutú krajinu a jej obyvateľov v zime. Po druhé, Slovensko by si malo dať pozor, aby si v prípade zastavenia dodávok nestrelilo do vlastnej nohy, upozorňujú analytici z Dáta bez pátosu.

„Tú elektrinu dodá niekto iný a potečie cez nás. Dokonca to radi v rámci fungujúcich prenosových sústav aj za drobný poplatok sprostredkujeme. Dvakrát meraj a raz rež. A hlavne navrhujeme s porozumením používať dáta, čísla, informácie,“ uviedli na sociálnej sieti. Zrátali totiž, že celkový export elektriny zo Slovenska v roku 2024 bude asi 5,2 terawatthodín, z toho na Ukrajinu pôjde asi 2,8 terawatthodín elektriny. To je viac ako polovica nášho čistého exportu.

„Netvrdíme, že by sa nedala tá elektrina predať inde (Maďarsko, Balkán), ale po 100 eur za jednu megawatthodinu (odhad) je to slušný biznis za celkovo skoro 300 miliónov eur a aj 0,2 % nášho hrubého domáceho produktu,“ konštatovali analytici.

Elektrina nepatrí štátu

Bývalý minister hospodárstva Karel Hirman (Demokrati) dodáva, že elektrická energia, ktorú vyvážame na Ukrajinu, nepatrí vláde, ani štátnym spoločnostiam, ale európskym obchodníkom. „Jej dodávky sa totiž dejú na základe celoeurópskeho balansovania medzi operátormi elektrických sietí ENTSO-E a na Ukrajinu ju predávajú obchodníci s elektrinou a nie štát,“ skonštatoval na sociálnej sieti.

Trh s elektrinou v Európe je liberalizovaný, fungujú na ňom stovky obchodníkov z celého sveta a každý z nich sa môže zapojiť aj do exportu na Ukrajinu, dodáva analytik spoločnosti JPX Ján Pišta. „Elektrina sa na Ukrajinu dostane tak, že obchodník po príslušnej registrácii nakúpi najskôr cezhraničnú kapacitu v aukcii a potom nakúpi elektrinu na Slovensku. Túto nakúpenú elektrinu „spáruje“ v dennej nominácii s nakúpenou kapacitou a tým ju vlastne vyvezie na Ukrajinu,“ vysvetľuje odborník celý proces.

Pripomína tiež, že elektrina cez Slovensko na ukrajinské územie iba preteká, lebo u nás nie sú kapacity na výrobu takého veľkého objemu energie. „Áno, slovenská bilancia sa po spustení 3. bloku v Mochovciach dostala do kladných čísel, ale rozhodne nie je tak prebytková, aby sme mohli poslať z vlastnej výroby 2,4 terawatthodiny na Ukrajinu. Takýto prebytok nemáme. Je to elektrina vyrobená z českého uhlia, nemeckých OZE, francúzskych jadrových blokov a nórskych vodných elektrární,“ zdôraznil odborník.

Podľa Pištu elektrinu na Ukrajinu väčšinou vyvážajú súkromné spoločnosti a štát môže do ich podnikania zasiahnuť len vo výnimočných prípadoch. „Štát má možnosť v extrémnej situácii vyhlásiť mimoriadny stav a v rámci neho vydávať všeobecne platné príkazy, ktoré musia akceptovať spoločnosti bez ohľadu na to, či sú súkromné alebo štátne. Toto je podľa mňa jediná relevantná možnosť, ako zakázať export elektriny,“ rozmýšľa analytik nad otázkou, ako by zastavenie dovozu mohlo vyzerať v praxi. Nepovažuje však tento scenár za pravdepodobný.

Dodáva tiež, že ani koniec dodávok ruského plynu cez Ukrajinu nedostane Slovensko do energetickej krízy. „Naopak, všetky spoločnosti, dokonca aj štátny SPP, deklarujú, že sú na úplné zastavenie toku plynu cez Ukrajinu 100 percent pripravené, a tak nehrozí žiadna krízová situácia. Takisto nehrozia žiadne nové škody pre nikoho. Všetky spoločnosti – od obchodníkov, cez dodávateľov až k zákazníkom – už majú nové zvýšené ceny vo svojich zmluvách a sú na to pripravené,“ uviedol Pišta pre Pravdu.

Priznáva, že ceny plynu a elektriny stúpli aj na Slovensku, aj v celej Európe. „Je to dôsledok dobrovoľného rozhodnutia mnohých európskych obchodníkov vzdať sa lacnejšieho ruského plynu a namiesto neho nakupovať drahší LNG. Dôvod tohto rozhodnutia je jasný: nefinancovať ruskú vojnu na Ukrajine,“ skonštatoval. „Ak ktokoľvek tvrdí niečo iné, iba zahmlieva svoje skutočné dôvody, prečo to takto nechce. A tými sú peniaze, ktoré by získal vďaka lacnejšiemu plynu,“ podotkol analytik.