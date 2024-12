Gröhling v Ide o pravdu: Slovensko potrebuje pravicovú vládu, ale s Matovičom si už spoluprácu neviem predstaviť

Vláda Roberta Fica musí padnúť, ťahá nás do Ruska a do Moskvy, uviedol predseda SaS a poslanec Branislav Gröhling v relácii Ide o pravdu. Chce zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Zatiaľ ešte nedostal spätnú väzbu, či sa pod návrh na odvolávanie vlády podpíšu PS a KDH. Predpokladá, že sa to vyrieši v priebehu januára.