Opustila KDH a rokuje s SaS, PS aj Demokratmi. Martina Bajo Holečková podľa experta veľa vody nenamúti

Rozhovory s odídenkyňou z klubu KDH potvrdil predseda SaS Branislav Göhling. „S poslankyňou Holečkovou nás viac vecí spája ako rozdeľuje. Je výrazne ukotvená proti vláde Smeru, Hlasu a SNS a ich korupčnej politike, v ktorej sa starajú iba sami o seba a nestarajú sa o krajinu,“ uviedol Gröhling pre TASR s tým, že by šlo o vstup do poslaneckého klubu SaS.

Bajo Holečková nevylučuje ani vstup do samotnej strany, no prezradila že rokuje aj s inými subjektami. Výsledky rozhovorov by mohli byť známe ešte tento mesiac.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Martina Holečková Poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková

„Rokujem aj s SaS, ale sú tu ešte nejaké strany, s ktorými verím, že to v tomto mesiaci nejako dotiahneme do konca,“ uviedla pre Pravdu.

Na otázku, o aké subjekty ide, prezradila: „Demokrati, samozrejme, a aj Progresívne Slovensko.“ Návrat do KDH nezvažuje a potvrdila, že s hnutím nevedie žiadne debaty.

Témy, ktoré trápia ľudí

Podľa Gröhlinga SaS s Bajo Holečkovou spájajú viaceré témy. Poslankyňa sa sama zameriava na to, aby vstúpila do strany, v ktorej sa stotožní s pohľadmi na sociálne veci, zdravotníctvo či školstvo. „Pre mňa sú dôležité najmä tie témy, ktoré naozaj trápia ľudí,“ uviedla s tým, že práve s SaS, PS a Demokratmi má „určite prienik“.

„Samozrejme, hodnotovo tu sú isté rozdiely a práve to si musím najmä s PS a SaS nejakým spôsobom vydebatovať a povedať si, kam strany chcú v týchto témach ísť, posúvať sa a kde sa vidia,“ dodala pre Pravdu.

Veľa vody nenamúti

Líder liberálov Gröhling vyzdvihuje, že Bajo Holečková sa okrem iného venuje téme jednorodičovských rodín a SaS by sa podľa neho mala usilovať, aby boli rodiny silné a sebestačné. Sám by chcel, aby si ich SaS zastávala a pomohla im stať sa nezávislými od štátu a dávok.

„My môžeme každému jednému záujemcovi s podobnými hodnotami ponúknuť nejaké personálne zázemie a priestor na realizáciu. Ten sa musí potom rozhodnúť, či je to pre neho vyhovujúce,“ doplnil predseda SaS.

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka by vstup Bajo Holečkovej do SaS v prípade preferencií strane nepomohol.

„Pani Holečková nie je taká hviezda, o ktorej by sa až tak intenzívne hovorilo. Na druhej strane by to mohlo vyvolať rozporuplné reakcie vzhľadom na to, že predtým bola v Kresťanskode­mokratickom hnutí. To znamená, že ideologicky je na opačnom póle ako práve SaS,“ uviedol odborník pre Pravdu.

Štefančík však pripomína, že v minulosti už rovnaký prestup medzi stranami skompletizoval Alojz Hlina, no ten bol podľa neho silnejším politikom než Bajo Holečková. SaS by s novou členkou teda nezískala viac percent, no na druhej strane by mohla zvýšiť váhu svojho poslaneckého klubu. „Ale myslím si, že to bude taká ojedinelá epizóda v slovenskej politike, ktorá veľa vody nenamúti,“ dodal politológ.

V Progresívnom Slovensku by sa Bajo Holečková podľa Štefančíka stratila a Demokratom by zas zrejme pomohla získať nejaké menšie preferencie, ktoré by im vo voľbách mohli pomôcť prekonať hranicu zvoliteľnosti. Mimoparlamentná strana pod vedením Jaroslava Naďa by tak mala v podobe Ľubomíra Galka a Martiny Bajo Holečkovej dvoch členov, ktorí sú aj poslancami národnej rady.