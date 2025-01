Koniec plastových kartičiek? Doklady budú v mobile. Odborník: Najväčšia výzva? Odpor ľudí a strach o bezpečnosť dát

Šutaj Eštok: Nové občianske preukazy majú najmodernejšie ochranné prvky a konečne slovenský redizajn Video Zdroj: TV Pravda

Používanie digitálneho občianskeho preukazu či digitálneho vodičského preukazu bude pre občanov dobrovoľné. Ako informoval rezort vnútra pod vedením ministra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas), možnosť ich zhotovenia nebude nijako meniť zaužívané vydávanie fyzických dokladov. Na vytvorenie elektronického dokladu v smartfóne si bude treba stiahnuť aplikáciu Doklady v mobile. Na tú si však ešte niekoľko týždňov počkáme.

Hoci médiá informovali, že od Nového roka si môžu Slováci vytvoriť digitálny občiansky aj vodičský preukaz, ak by ste sa druhého januára snažili nájsť v obchodoch s aplikáciami Doklady v mobile, hľadali by ste márne. Natrafiť by ste však mohli na českú obdobu digitálnych dokladov s názvom eDoklady, ktorá u našich susedov funguje už rok. S Novým rokom nadobudla na Slovensku len účinnosť novelizovaná legislatíva. Potrebné zmeny v zákonoch pre zavedenie digitálnych verzií dokladov parlament schválil ešte koncom novembra vlani.

Vychytať muchy a zaškoliť policajtov

Presný dátum, odkedy bude digitálna peňaženka dostupná pre širokú verejnosť, zatiaľ známy nie je. V ostrej prevádzke by podľa Šutaja Eštoka mohla byť na prelome februára a marca, po začiatku roka 2025 má ministerstvo spustiť len jej pilotnú prevádzku. Aplikáciu bude zatiaľ testovať skúšobná skupina ľudí, ktorá sa k nej dostane pred jej zverejnením.

„Nasadíme toto skúšobné riešenie tak, aby sme vychytali všetky technické muchy a následne otvorili túto aplikáciu, Doklady v mobile, aj pre verejnosť, s tým, že by sme postupne počas roka pridávali aj ďalšie doklady do tejto digitálnej peňaženky,“ uviedol šéf rezortu pre TASR. Po vstupe do ostrej prevádzky bude dostupná pre smartfóny s operačným systémom Android aj iOs (iPhone).

Testovanie by podľa Macka malo prebiehať aspoň na vzorke tisíc ľudí, ktorí pochádzajú z rozličných sfér. „Aby to neboli všetko len itéčkari, potom to nemá veľký význam. Aby to boli ľudia, ktorí sú bežní používatelia. Skutočný test príde až potom, keď aplikáciu reálne pustia do používania a ľudia si ju začnú inštalovať na rôzne mobilné telefóny s rozličnými operačnými systémami. Vtedy sa ukáže, nakoľko je pripravená,“ uviedol pre Pravdu.

Plastové kartičky nezaniknú

Kým sa bude môcť digitálna verzia dokladov používať, školením musia prejsť policajti. Práve polícia bude prvým orgánom štátnej správy, ktorý bude doklady v mobile akceptovať. Ak vás policajt zastaví a vyžiada si od doklad totožnosti, plastovú kartičku nebude treba z peňaženky vyťahovať. Postačí verzia z telefónu.

„Predloženie digitálneho občianskeho preukazu osobe, ktorá má k dispozícii overovaciu mobilnú aplikáciu podľa odseku 2 a sú u nej splnené technické podmienky jej používania, má rovnaké účinky ako predloženie občianskeho preukazu,“ uvádza sa v zákone o občianskych preukazoch.

V prvej fáze zavádzania elektronických dokladov ich bude možné predkladať len poriadkovej, dopravnej a železničnej polícii. Pri hraničných kontrolách sa podľa medzinárodných predpisov musia vyžadovať doklady spĺňajúce dané fyzické predpoklady.

Aj keď bude človek používať doklad len z mobilu, musí ho mať aj vo fyzickej podobe vo forme klasickej kartičky. Elektronická verzia bude jej doplnkom. Bez fyzického dokladu nebude možné vlastniť digitálny občiansky preukaz.

„Digitálny doklad bude rovnopisom, inak povedané doslovným odpisom fyzického dokladu. To znamená, že ak napríklad dôjde k zadržaniu vodičského preukazu, nebude možné používať ani jeho elektronickú verziu,“ informovalo ministerstvo vnútra. Informácia o zadržaní či strate bude zaznamenaná aj priamo v aplikácii.

Na začiatok bude možné digitálne doklady overiť len s dostupným internetom. Do budúcna sa pripravuje aj takzvaný off-line scenár, teda aby doklady mohli byť verifikované v prípade nedostupnosti či nemožnosti použiť internetové pripojenie. Neskôr by sa mali k digitálnym občianskym a vodičským pridať aj ďalšie doklady, ktoré bežne ľudia nosia v peňaženkách a potrebujú ich na komunikáciu so štátom. Ministerstvo by ich mohlo implementovať už tento rok. Okrem iného pôjde napríklad aj o zbrojný preukaz.

Drahšie je aplikáciu vyvinúť

Aplikácií slúžiacich ako digitálna peňaženka je na trhu už niekoľko. Pravda sa preto pýtala ministerstva vnútra, či uvažovalo aj nad využitím už existujúcich riešení. Do uzávierky printového vydania nám však neodpovedalo. Macko sa domnieva, že štát by sa nimi mohol inšpirovať, no aplikácia by musela byť prispôsobená pre štátnu správu. „Samotná technológia zabezpečenia a celkové fungovanie, tieto skúsenosti si myslím, že štát môže využiť, ak už existujú,“ hovorí.

Takisto nás zaujímalo, či vzhľadom na platnú legislatívu sa bude možné preukazovať digitálnym dokladom z komerčnej aplikácie. Zákon o občianskych preukazoch však spresňuje, že rovnopis si môže občan Slovenska vytvoriť len cez mobilnú aplikáciu v správe ministerstva vnútra. „Na vytvorenie digitálneho dokladu sa použije aplikácia Doklady v mobile v správe Ministerstva vnútra SR, ktorá zabezpečí okrem iného i jeho potrebnú verifikáciu,“ spresňuje ministerstvo na svojom webe.

Ak by sme mali porovnať cenu komerčného produktu a produktu, ktorý si štát naprogramuje sám, lacnejšie by podľa Macka jednoznačne bolo kúpiť hotovú aplikáciu. „Najdrahšie je vyvíjať všetko od začiatku, ale zároveň ste majiteľom všetkých licencií a nie ste vazalom inej firmy,“ priblížil. Najjednoduchšie je podľa neho kúpiť hotový produkt, pri ktorom by však malo byť zabezpečené, aby sa kupujúci nestal „vazalom“ vývojárskej firmy.

Koľko celá aplikácia a jej vývoj budú napokon stáť daňových poplatníkov, nateraz známe nie je. Suma sa môže podľa Macka pohybovať v desaťtisícoch eur. „A to si myslím, že som ešte pri zemi. Normálna firma by to vyvinula povedzme do 20-tisíc eur aj s testovaním. Ak to bude robiť štát, bude to tak trikrát drahšie,“ dodal.

Najväčšia výzva? Odpor ľudí

Macko hovorí, že najväčšou výzvou pri vyvíjaní aplikácie bude prekonať odpor ľudí, aby si nemysleli, že ak stratia telefón, prídu aj o svoje doklady. „Bude potrebné predovšetkým presvedčiť ľudí, že je to naozaj dobre zabezpečené. Na to sa ľudia budú pýtať ako prvé,“ uviedol. Ak má podľa neho používateľ mobilu dobre nastavenú kontrolu vstupu do zariadenia, vývojárom stačí využiť to, čo operačný systém využíva.

„Najväčší problém bude urobiť to pre ľudí, ktorí nemajú zabezpečený mobilný telefón. To znamená, že naštartujú mobilný telefón a nepotrebujú zadať žiaden PIN kód a môžu hneď telefonovať. Takých je dosť veľa,“ podotkol Macko. „Aplikácia to bude musieť od nich vyžadovať a logicky ich dostať k tomu, aby si nastavili ochranu PIN kódom, alebo ideálne odtlačkom prsta,“ pokračoval.

Podľa iného pracovníka v IT sfére, s ktorým sa Pravda zhovárala, sa na vývoji aplikácie musí podieľať niekoľko desiatok ľudí. Pri jej vyvíjaní aj spustení bude podľa neho najväčšou výzvou dosiahnuť dostatočnú bezpečnosť dát užívateľa. Aby sa do aplikácie v smartfóne nik iný nedostal a neukradol dáta, musí mať podľa neho aplikácia prístupový kľúč vo forme číselného PIN kódu alebo biometrických údajov. „Ak chcete prístup do aplikácie, tak by si to malo vyžiadať odtlačok prsta alebo scan tváre, podobne, ako napríklad keď idete platiť kartou alebo chcete vstúpiť do aplikácie vašej banky,“ priblížil.

Zložitejšou bezpečnostnou výzvou podľa itéčkara je overenie občana, že je to skutočne on, kto si pridáva občiansky preukaz do aplikácie. „Aby sa napríklad nemohlo stať, že v hoteli niekomu podáte občianku a kým sa nepozeráte, pridá si ju do svojej aplikácie. Alebo na stole niekomu nájdete peňaženku a pridáte si občianku do aplikácie a podobne,“ uviedol.

Viac naklonená používaniu Dokladov v mobile bude podľa Macka mladšia generácia. A to preto, že jej používanie bude jednoduchšie, ako nosiť so sebou fyzické doklady. Otázne podľa neho však je, nakoľko budú digitálne doklady akceptovať ani nie tak úrady štátnej správy, ale inštitúcie, kde bude potrebné overiť totožnosť pri vstupe do objektu. „Vtedy to začne mať pre ľudí význam,“ myslí si.

V Česku eDoklady fungujú v praxi z jeho pohľadu celkom pohodlne, no vo výsledku to funguje tak, že ľudia sa nimi preukazujú pomocou mobilu a nosia so sebou aj fyzický preukaz. „Nie všade to funguje a obávajú sa toho, že keď sa im vybije mobilný telefón, tak nebudú môcť sa preukázať, kto sú,“ priblížil.

Zavádzanie elektronických preukazov na Slovensku je prepojené s európskou legislatívou a cieľmi únie v oblasti digitálnej identity. Európska peňaženka digitálnej identity bude primárne slúžiť na uloženie všetkých osobných dokladov. Jej povinnou súčasťou bude aj elektronický podpis.