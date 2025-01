Dosť bolo Ruska. Pred Úradom vlády sa dnes bude protestovať

Fico v Kremli rokoval s Putinom Video

Ako OZ informovalo na sociálnej sieti, ide o prvé zo série veľkých protestných zhromaždení a je pozvánkou na veľké protestné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v piatok 10. januára. „V piatok 3. januára budeme bez príhovorov, ale rázne a nahlas protestovať s píšťalkami, rapkáčmi, vlajkami, budíkmi či transparentmi,“ uvádza iniciatíva. Účastníkov vyzýva, aby si priniesli mobily, rapkáče, píšťalky či budíky, ale aj slovenské vlajky a vlajky Európskej únie.

Protestné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 10. januára, by malo byť aj s pódiom a rečníkmi. Združenie poukazuje na to, že slovenský premiér sa nedávno stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čím postavil seba i Slovensko na Putinovu stranu. Združenie zdôraznilo, že Slovensko patrí do Európy.

Predstavitelia hnutia Slovensko uviedli, že sa zúčastnia na občianskom zhromaždení pred Úradom vlády SR. Hnutie súčasne pozýva všetkých občanov, ktorí sa už nechcú nečinne prizerať na to, ako predseda vlády Robert Fico robí zo Slovenska „ruskú guberniu“.

„Robert Fico túži zo Slovenska urobiť Bielorusko a svojimi krokmi nás ťahá preč z Európskej únie aj NATO. Ani sa nenazdáme a zo dňa na deň sa môžeme prebudiť do ďalšieho augusta 1968. Ak chce Fico paktovať s vrahmi, nebránime mu v tom – nech odletí do Moskvy raz a navždy a nech dá Slovensku konečne pokoj,“ vyhlásil predseda hnutia Slovensko Igor Matovič.