Opozícia kritizuje vládu, že nerieši opravu zmien v elektronických receptoch hneď

Zmeny v predpisovaní e-receptov sú návratom do minulosti, podľa SaS sa zásadným spôsobom naruší chod ambulancií. KDH i hnutie Slovensko kritizujú vládu, že chce nechať ľudí chodiť po papierové recepty až do konca marca.

Ministerstvo zdravotníctva SR potvrdilo, že už intenzívne rieši problematiku s Národným centrom zdravotníckych informácií a zástupcami jednotlivých zdravotných poisťovní. Ich cieľom je čo najskôr zmierniť dopad na verejnosť po zmene zákona ohľadom predpisu lieku na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

„Celý súvisiaci legislatívny proces je nutné realizovať vo viacerých etapách. Posledná etapa procesu bude realizovaná v priebehu prvého kvartálu roku 2025. Ministerstvo zdravotníctva zároveň vykonáva všetky kroky tak aby nedochádzalo k akýmkoľvek zásahom do práv pacientov," uviedlo tlačové oddelenie MZ SR. Rezort zároveň zdôraznil, že Národná rada SR v polovici decembra schválila novelu zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá vyžadovala úpravy súvisiace so službou eRecept v súlade s právom Európskej únie (EÚ) na ochranu osobných údajov. Elektronický recept preto dočasne nebude možné vystaviť napríklad na lieky, ktoré sú plne hradené pacientom, a lekári budú musieť predpisovať papierové recepty.

SaS: Slovensko sa pod vládou Fica vracia do minulosti

Ako na piatkovej tlačovej konferencii uviedol člen opozičnej strany SaS a poslanec Národnej rady SR Tomáš Szalay a predseda SaS Branislav Gröhling, zmeny v predpisovaní e-receptov sú návratom do minulosti, zásadným spôsobom sa naruší chod ambulancií. Jedným z riešení podľa Szalaya je, že sa čo najrýchlejšie opraví chyba v zákone.

„Prečo by sme sa nemohli stretnúť v polovičke januára a v skrátenom legislatívnom konaní opraviť túto babrácku chybu vlády,“ pýta sa člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo Szalay.

Navrhuje tiež, aby lieky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, boli dočasne uhrádzané vo výške jedného centu za liek. „Len čo je ten liek aspoň jedným centom hradený z verejného zdravotného poistenia, musí ísť cez eRecept a vyriešili sme problém minimálne pre zmluvných lekárov, ktorí predpisujú takéto lieky,“ vysvetlil.

Podľa Szalaya by tretím riešením mohlo byť dočasné upustenie od byrokratických požiadaviek predpisovania papierových receptov, ako je špecifické tlačivo alebo farba sériového čísla, ktoré musia lekári zachovať. „Povedzme, že tri mesiace to môžu tlačiť na akúkoľvek A5. Nerobme z toho byrokratické peklo,“ poznamenal.

Szalay zdôraznil, že elektronické predpisovanie liekov výrazne šetrilo čas pacienta aj lekára. Upozornil tiež, že papierový recept sa nemusí dostať do zdravotníckej databázy, čím sa stratia informácie o tom, aké lieky pacient užíva a či hrozí interakcia medzi nimi.

Gröhling dodal, že kým sa celý svet modernizuje, iba Slovensko sa pod vládou Roberta Fica (Smer) vracia do minulosti. „Budeme našich partnerov znova žiadať o to, aby sme išli do odvolávania tejto vlády, do vyslovenia nedôvery,“ ozrejmil.

KDH očakáva, že koalícia príde s nápravou na najbližšiu schôdzu

Opozičné KDH i hnutie Slovensko kritizujú vládu, že nerieši opravu zmien v novele o e-zdravotníctve hneď, ale chce nechať ľudí chodiť po papierové recepty až do konca marca. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poslali TASR.

„Žiadame ministerstvo zdravotníctva, aby sa situácia vyriešila čo najskôr – a nie až v prvom kvartáli 2025 – a došlo k potrebnej legislatívnej úprave tak, aby sa pacienti a lekári nezaťažovali zbytočnými návštevami ambulancií a zbytočným papierovaním či chaosom v evidencii predpisovaných liekov,“ uviedlo KDH.

Zmenami platnými od januára sa podľa neho ministerstvo zdravotníctva SR pri predpisovaní liekov vrátilo v čase. Podotklo, že za to môže nezodpovedný pozmeňujúci návrh zo strany koalície. „Na výbor donesie koaličný poslanec vyše 70-stranový dokument. Ani sám nevie, čo predkladá. Tu máme výsledok. Čo si navarili, mali by si aj zjesť. Očakávam, že nie o tri mesiace, ale na najbližšiu schôdzu parlamentu príde koalícia s nápravou,“ dodal poslanec Národnej rady SR za KDH František Majerský.

Exminister zdravotníctva a poslanec za hnutie Slovensko Marek Krajčí podotkol, že návrat papierových receptov je výsledkom amatérskej a diletantskej práce vládnej koalície. „Ministerstvo zdravotníctva rok pripravovalo zákony, ktoré prišli do parlamentu také nekvalitné, že k nim vládni poslanci museli predkladať rozsiahle pozmeňujúce návrhy a aj tak ich neopravili v prospech pacientov. Výsledkom je, že časť pacientov už nemôže využívať elektronické recepty, ale lekári im musia vystavovať papierové,“ poznamenal.

Skritizoval vládu, že namiesto riešenia situácie si jej predstavitelia užívajú dovolenky a lyžovačky. „Namiesto toho, aby vláda svoje fatálne zlyhanie bleskovo opravila, rozhodla sa dovolenkovať. Včera sa pritom verejnosť dozvedela, že novela zákona bude pripravená až na konci marca. Je to výsmech do tváre pacientov aj lekárov od Smeru, Hlasu a SNS. Namiesto výhovoriek by mala vláda okamžite stiahnuť svojich poslancov z dovoleniek, ospravedlniť sa pacientom za svoje zlyhanie a začať riešiť túto situáciu na pôde NR SR,“ poznamenal exminister zdravotníctva a poslanec hnutia Marek Krajčí.