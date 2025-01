Lacnejšie nehnuteľnosti či masívne prepúšťanie v súkromných firmách. Odborníci pripravili „šokujúcu“ prognózu na rok 2025

Konsolidačný balíček: Najviac ho pocítia mladší pracujúci bez detí, čistými víťazmi sú dôchodcovia. Prečo? Video Zdroj: TV Pravda

Inšpirovali sme sa najmä každoročnou Šokujúcou predpoveďou švédskej Saxo Bank. Analytici tejto spoločnosti predstavujú sériu udalostí, ktoré, hoci nie sú veľmi pravdepodobné, nie sú ani úplne nereálne. Svedčí o tom aj skutočnosť, že niektoré z predpovedí z uplynulých rokov sa čiastočne naozaj naplnili. Každoročné šokujúce predpovede Saxo Bank majú za cieľ podnietiť zamyslenie a pripraviť sa na „nemožné“.

Podobnú predpoveď pre Slovensko na žiadosť Pravdy pripravili analytik spoločnosti XTB Marek Nemky a analytik Across Private Investments Dominik Hapl. Odborníkov na finančný trh a ekonomiku sme totiž poprosili pomenovať udalosti, ktoré by sa podľa všetkého nemali stať. Ak by sa však predikcia naplnila, čitatelia Pravdy by na tento nepravdepodobný vývoj boli vopred pripravení.

Rast nezamestnanosti

V ďalšom roku sa materializuje množstvo rizík, čo v kombinácii s konsolidáciou verejných financií spôsobí ekonomické problémy na Slovensku. Zavedenie dane z finančných transakcií zvýši počet stratových podnikov, ktoré budú nútené ukončiť svoju činnosť a začnú prepúšťať svojich zamestnancov.

Zároveň táto daň odradí mnohé podnikateľské nápady, ktoré by sa pri inom nastavení pravidiel zrealizovali. Ďalšie dane a štátne regulácie, ako zvýšenie minimálnej mzdy o 8,8 %, spôsobia, že niektoré podniky nezvládnu ufinancovať vyššie mzdové náklady. Aj tie budú musieť ukončiť svoje podnikanie a svojich zamestnancov prepustiť, čo bude mať za následok rast nezamestnanosti.

Čítajte viac Slovensko má rekordne nízku nezamestnanosť, patrí k tomu lepšiemu v EÚ. V najviac problémových regiónoch z toho veľa nemajú

Ekonomika v poklese

Ďalším vážnym rizikom pre vysoko proexportne orientovanú ekonomiku bude oslabenie globálneho dopytu a spomalenie medzinárodného obchodu v dôsledku obchodných vojen, ktoré vyvolá nový americký prezident. Takéto opatrenia znížia dopyt po našich exportoch a negatívne ovplyvnia hospodársky rast.

Domáca spotreba sa tiež neobnoví, keďže rast cien opäť prekoná rast miezd a spotrebitelia tak pocítia to, čo zažili v roku 2023. Budú opäť šetriť a pripravovať sa na neočakávané situácie. Nižšia spotreba domácností v spojení s nižším globálnym dopytom a poklesom čistých exportov spôsobí pokles HDP, a to napriek silnejšiemu rastu vládnych výdavkov a investícií.

Čítajte viac Konsolidačné opatrenia vážne poškodzujú ekonomiku. Aj tak sa ich oplatí robiť, odkazuje analytička

Lacnejšie nehnuteľnosti

Ďalšie znižovanie úrokových sadzieb síce do eurozóny príde, avšak nebude natoľko výrazné, aby vytvorilo vyšší dopyt po nehnuteľnostiach a výraznejšie upravilo nastavené úrokové sadzby na hypotékach v bankách. Domácnosti taktiež budú pociťovať opätovnú vlnu inflácie z dôvodu konsolidačného balíčka, pričom rast miezd nebude dostatočný, aby to výraznejšie pocítili. Ich rozhodnutie bude sporiť a odložiť súčasnú spotrebu, aby sa pripravili na neočakávané situácie v budúcnosti, čo bude limitovať aj dopyt po nehnuteľnostiach.

Na druhej strane výstavba nových nehnuteľností bude aj naďalej pokračovať súčasným tempom. Developeri tak budú mať vyššie zásoby a budú musieť nových zákazníkov prilákať nižšími cenami. Znižovanie cien novostavieb sa prejaví na celom trhu, takže v ďalšom roku uvidíme ceny nehnuteľností nižšie ako v súčasnosti.

Čítajte viac Kollárovi to nevyšlo, Fico to skúša inak. Štátne nájomné byty plánuje vláda stavať už čoskoro

Potraviny budú konečne lacnejšie

Konsolidácia financií sa zameriava aj na ceny potravín, pri ktorých sa od budúceho roka znižuje DPH. Pri vybraných základných potravinách sa sadzba zníži z 10 % na 5 %, zatiaľ čo pri ostatných potravinách klesne z 20 % na 19 %. To, v spojení so slabším dopytom, spôsobí, že koncom roka uvidíme ceny potravín mierne nižšie ako v tomto roku. Pozitívny vplyv bude aj pri niektorých potravinách, s ktorými sme mali problém v minulosti, napríklad maslo a vajcia. Vyššie ceny týchto položiek v súčasnosti vytvoria vysokú základňu, takže budúcoročné porovnanie prinesie pokles cien, keď lokálny trh vyrieši problémy v produkcii.

Globálny fenomén La Niña prinesie lepšiu produkciu v Indii, Vietname a strednej Afrike, čo zlepší dostupnosť komodít, ako sú káva alebo kakao. To by malo uvoľniť cenové tlaky a umožniť pokles cien aj na poličkách v supermarketoch.

Čítajte viac Rast cien potravín sa nezastaví, odkazuje NBS. Vláda svoj sľub nesplní ani v budúcom roku

Masívne prepúšťanie

Dianie na Slovensku budú v budúcom roku ovplyvňovať viaceré významné faktory, ktoré sa dotknú ekonomiky, investorov aj bežných občanov. Opatrenia konsolidačného balíčka prinesú vyššiu infláciu, ktorá sa podľa predikcie NBS vyšplhá takmer na dvojnásobok predchádzajúcich úrovní – približne na 5 %. Tento nárast inflácie spolu s nižším hospodárskym rastom vytvorí tlak na ekonomiku.

V dôsledku transakčnej dane stúpnu náklady aj právnickým osobám, čo môže ovplyvniť ich ochotu zvyšovať mzdy. Predpokladá sa, že hospodársky rast Slovenska sa vplyvom konsolidačného balíčka zníži na 2,4 %, namiesto pôvodne očakávaných 3 %, pričom niektoré predikcie hovoria o ešte výraznejšom spomalení. Slabší rast ekonomiky môže limitovať rast miezd a už dnes sa hovorí o prepúšťaní tak v štátnom, ako aj v súkromnom sektore. Problémy nemeckého priemyslu, ktorý je so slovenským vysoko prepojený, môžu situáciu ešte zhoršiť.