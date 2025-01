Fico informoval prezidenta, kde a dokedy bude dovolenkovať. Pellegrini miesto nekomentuje

Prezident Pellegrini: Témou roka 2025 má byť stabilizácia politickej situácie Video

Informáciu o tom, že Fico sa nachádza vo Vietname, priniesol v piatok ako prvý Denník N. Jeho čitateľ stotožnil zlaté závesy, starožitný telefón na konferenčnom stolíku a zelený starožitne pôsobiaci rám veľkoplošnej obrazovky z posledného Ficovho videa na facebooku so zariadením luxusného apartmánu Madame Butterfly v hoteli Capella Hanoi vo vietnamskom hlavnom meste. Noc v tomto apartmáne v päťhviezdičkovom hoteli s michelinskou reštauráciou v centre Hanoja stojí 6203 eur. O tom, kde sa premiér nachádza, sa špekulovalo celé sviatky. Posledná oficiálna oficiálna informácia o mieste jeho pobytu pochádzala spred 15 dní. Fico sa 22. decembra minulého roka v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pripomína SME.

Čítajte aj Premiér je v Hanoji a býva v hoteli, kde jedna noc stojí viac ako šesťtisíc eur, tvrdí Šimečka

Tajnosti okolo miesta pobytu premiéra kritizuje opozícia. Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska na sociálnej sieti napísal, že ide o situáciu, ktorá v demokratickom svete nemá obdobu. Premiér totiž nie je súkromná osoba ani počas dovolenky. „Úrad vlády nie je schopný už celé dni informovať o mieste pobytu premiéra. Nevedia, kde je. V tejto súvislosti pobyt premiéra v luxusnom hoteli vo Vietname už zďaleka nie je len výsmechom do tváre občanom, ktorí majú hlboko do peňaženky,“ napísal Korčok. Podľa neho je takéto správanie ústavného činiteľa flagrantným pošliapaním štátnych inštitúcií a všetkých pravidiel. „V tomto momente by sa o miesto pobytu mali zaujímať ďalší najvyšší predstavitelia, prezident a poverený predseda parlamentu. V opačnom prípade sa stávajú nečinnými svedkami paralýzy celej krajiny,“ dodal.