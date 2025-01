Danko sa chystá do Moskvy, o Ficovej ceste za Putinom vedel. Šéf SNS: Bratislava je ideálna na mierový summit, Čaputová by mala presvedčiť Zelenského

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa chystá v najbližších dňoch do Moskvy a berie so sebou aj viacero koaličných poslancov. Ešte pred Vianocami sa zišiel v Rusku s Vladimirom Putinom slovenský premiér Robert Fico, ktorého kroky Danko podporuje a o jeho inak tajnej ceste vraj vedel. Myslí si, že mierové rokovanie Ukrajiny a Ruska v Bratislave je reálne a zapojiť do príprav by sa mala aj exprezidentka Zuzana Čaputová.