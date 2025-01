Nákup rukavíc pre policajtov a vojakov mal byť šitý na mieru, tvrdí Matovič. Podáva podnet na ÚVO

Šutaj Eštok v Ide o pravdu: Verím, že koalícia opäť bude mať 79 poslancov. Rašiho zvolíme za šéfa parlamentu Video Zdroj: TV Pravda

Ministerstvá obrany a vnútra chcú nakúpiť konkrétne rukavice českej značky Holík pre vojakov a policajtov. Podľa opozičných poslancov z hnutia Slovensko však ide o zmanipulovanú súťaž, ktorú ministri Kaliňák a Šutaj Eštok pripravili na mieru pre jednu konkrétnu firmu. Faktom je, že do súťaže sa skutočne nezapojila žiadna iná spoločnosť.

Poslanec za hnutie Slovensko Gábor Grendel hovorí, že ak tieto nákupy ministrom prejdú, bude to znamenať koniec verejného obstarávania na Slovensku. Rezorty vnútra a obrany podľa poslanca formulovali súťažné podklady tak, že prekopírovali opis rukavíc od českej značky Holík. Šlo preto o predstieranú súťaž, do ktorej sa mohla prihlásiť iba firma schopná dodať tieto konkrétne rukavice. V tomto prípade šlo iba o jednu konkrétnu spoločnosť a tá súťaž aj vyhrala.

„Víťaznou spoločnosťou sa stala firma REMPO,“ doplnil Grendel. Podľa jeho slov ide o spoločnosť, ktorú riadi rodina Dvoreckých a už v roku 2018 spájala s biznisom s vtedajším ministrom vnútra Tomášom Druckerom.

„Ak takýto postup úrad pre verejné obstarávanie odobrí, bude to znamenať koniec verejného obstarávania na Slovensku a o miliónových zákazkách už nebude rozhodovať súťaž viacerých uchádzačov, ale politici, ktorí takýmto spôsobom budú manipulovať nákupy zo štátnych peňazí,“ hovorí Grendel. Poslanci za hnutie Slovensko preto na ÚVO podávajú podnet a požadujú, aby úrad tento postup prešetril a posúdil.

Len taký fukot

Grendel hovorí, že na ministerstve obrany už k rukaviciam aj bola podpísaná zmluva. Na vnútri zatiaľ nie, ale rezort už mal vybrať dodávateľa za milióny eur. „Nikto nespochybňuje to, že policajti a vojaci potrebujú rukavice,“ podotýka Grendel s tým, že ale v tomto prípade ide o predstieranú súťaž, v ktorej žiadna nezávislá firma nemá šancu vyhrať. Ministerstvo zaplatí viac, ako by to mohlo byť pri férovom obstarávaní, a v takom prípade má k dispozícii viac peňazí, ktoré sa mohli len tak zrazu „stratiť“.

Bývalý minister vnútra Roman Mikulec upozornil, že zvláštnym spôsobom sa uskutočnila aj súťaž na nákup hasičských áut rezortom Šutaja Eštoka, čo taktiež kontroloval ÚVO. Vyhrala ju firma bez akejkoľvek finančnej histórie a minulosti.

Podobne ani Kaliňák nedokázal vysvetliť, prečo Slovensko potrebovalo lietadlá Bombardier Global 5000 za desiatky miliónov eur, ktoré kúpil jeho rezort tesne pred Vianocami. Ide totiž o poriadne luxusné lietadlá využívané v celebritnom svete, pričom Mikulec spochybňuje ich význam pre armádu. Ministrom zo Smeru a Hlasu podľa neho žiadna súťaž nevyhovuje a koalícia verejné obstarávania obchádza tak, aby to bolo výhodné pre ňu a nie občanov, podotkol.

REMPO a vláda

„Šutaj Eštok s Kaliňákom zo Slovenska urobili krajinu moskovských spôsobov verejného obstarávania,“ hovorí predseda hnutia Slovensko Igor Matovič. „Politicky sme ešte súčasťou Západu, Európskej únie či NATO, ale mentálne sa už títo ľudia nachádzajú niekde inde.“

Matovič uviedol, že spoločnosť Rempo mala kšefty s členmi vlády Smeru aj v minulosti pred pandémiou a vojnou na Ukrajine. Keď na čele rezortu vnútra stál súčasný poslanec Hlasu Tomáš Drucker, jeho manželka sa cez túto firmu dostala k veľkým majetkom a Drucker sa mal podieľať na „rozkrádačkách“, tvrdí šéf hnutia Slovensko. Nevedel pritom vysvetliť, ako sa jeho manželka dostala k lukratívnym pozemkom v hodnote miliónov eur. Získať ich mala od majiteľa firmy Dušana Dovereckého za pár desiatok tisíc, tvrdí Matovič.

Paradox podľa rezortu vnútra

Ministerstvo vnútra pre Pravdu uviedlo, že minister Šutaj Eštok má za absolútnu prioritu zabezpečiť čo najlepšiu a najkvalitnejšiu výstroj. Tá má slúžiť na ochranu a napĺňanie potrieb policajného zboru. Parametre požadovaných rukavíc boli podľa hovorcu rezortu Mateja Neumanna „presne vyšpecifikované na základe konkrétnych požiadaviek policajtov práve preto, aby mali kvalitnú výstroj a nie lacný tovar z čínskeho obchodu“.

Rezort pritom považuje za paradoxné, že verejné obstarávanie kritizuje hnutie Igora Matoviča. Romana Mikulca v stanovisku označuje za „najväčšieho deštruktora policajného zboru“. Exministra obviňuje z pravidelného pochybného obstarávania.

„Doslova prihrával lukratívne zákazky svojim kamarátom, čo bolo napokon aj mnohokrát medializované. Je až úsmevné, že kritika od týchto ľudí prichádza v čase, keď nedávno vyšla správa NKÚ, ktorá konštatovala nehospodárne nakladanie v sume 320 miliónov eur za takzvané MOM-ky, a je možné, že predstaviteľom hnutia Slovensko a ich nominantom bude zato hroziť aj trestnoprávna zodpovednosť,“ píše sa v stanovisku.

Konkrétne k nákupu rukavíc rezort vnútra uviedol, že potenciálni uchádzači mali viac ako mesiac, od 15. októbra do 18. novembra, na to, aby sa do súťaže zapojili. Prihlásila sa však len jedna spoločnosť a k tvrdeniam hnutia Slovensko, že súťaž bola navrhnutá presne tak, aby sa iné firmy o zákazku nemohli uchádzať, sa rezort nevyjadril.

Vedúci tlačového oddelenia ministerstva obrany Michal Bachratý pre Pravdu uviedol, že rukavice si vybrali sami vojaci. „Verejná súťaž bola nastavená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Vojaci si vybrali rukavice, ktoré im najviac vyhovujú a na základe toho boli vypísané podmienky súťaže. Keď má niekto pochybnosti, kľudne sa môže na tú vec pozrieť a kľudne ju môže preskúmať,“ uviedol Bachratý.

Ministerstvo obrany aj rezort vnútra potvrdili, že ak ÚVO vykoná pri nákupe rukavíc kontrolu, tak s úradom budú spolupracovať. Pravda oslovila s prosbou o reakciu aj spoločnosť Rempo. O ich stanovisko článok budeme aktualizovať.