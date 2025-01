Drucker avizuje vyššie platy: Rok 2025 bude v školstve rokom pravdy

Jednou z priorít bude lepšie ohodnotenie zamestnancov školstva. Podľa Druckera je potrebná spoločenská dohoda na lepšom ohodnotení učiteľov. Vyjadril presvedčenie, že rok 2025 prinesie markantnú zmenu. Zdôraznil, že sú blízko dohody s odborármi, a je pripravený na diskusiu o platovom automate, no ten by mal byť podľa neho naviazaný na zlepšenie výsledkov v slovenskom školstve. Na margo kompenzačného príspevku minister uviedol, že v ňom budú pokračovať aj v tomto roku, no je pravdepodobné, že to už nebude v rámci celého Slovenska, ale len v niektorých oblastiach. Malo by ísť o Bratislavu, Trnavu a Košice. Ďalšiu zmenu avizoval vo vzdelávaní učiteľov, napríklad v oblasti prípravy učiteľov na povolanie. Ostatné prostriedky, ktoré boli pôvodne určené na kompenzačný príspevok, by sa mali presunúť na valorizáciu.

Ďalšou prioritou ministerstva školstva je predškolská dochádzka. Minister uviedol, že Slovensko podľa neho potrebuje zníženie veku povinnej predškolskej dochádzky. Avizoval zámer znížiť vek povinnej predškolskej dochádzky najprv na štyri roky veku dieťaťa a neskôr na tri. Poukázal v tomto smere na nerovnosť a výzvy, ktorým čelia deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, predškolské vzdelávanie by mohlo podľa Druckera zlepšiť ich šance. V prípade zmien v predškolskej dochádzke minister zdôraznil potrebu mať dostatok materských škôl.

Medzi prioritami rezortu školstva je aj optimalizácia siete škôl. Drucker uviedol, že so samosprávnymi krajmi začali pracovať na optimalizácii stredných škôl a jeho ministerstvo v súčastnosti posudzuje optimalizačné projekty, ktoré predložili. Potrebná je podľa neho aj optimalizácia v základnom školstve, o ktorej by chceli začať diskutovať tento rok. „Uvedomujeme si, že ide o citlivú tému, ale ak sa chceme pohnúť dopredu musíme nájsť riešenia, ktoré budú efektívne a dlhodobo udržateľné,“ vraví Drucker. Medzi priority svojho rezortu zaradil aj využitie umelej inteligencie (AI) vo vzdelávaní. Podľa Druckera má potenciál uľahčiť prácu učiteľom i podporiť žiactvo. Rezort školstva zároveň chce pokračovať v najväčšej digitalizácii škôl, ktorú započali v uplynulom roku. Drucker v tomto smere spomenul i svetové vzdelávacie fórum OECD, ktoré bude Slovensko hostiť v septembri, kde bude tiež hlavnou témou umelá inteligencia. Drucker uviedol, že dovtedy by chceli pripraviť plán na to, ako AI začleniť do vzdelávacieho systému.

Medzi ďalšími témami sú aj nová učebnicová politika, reforma maturitných skúšok, ale aj nová legislatíva pre vysoké školy či pokračovanie v kurikulárnej reforme. Ďalšie opatrenia by sa mali týka podpory detí so špeciálnymi potrebami, duševného zdravia či desegregácie. „Školy sa nedajú zmeniť príkazom z Bratislavy. Nepotrebujeme ďalšie veľkolepé plány bez konkrétneho výsledku. To, čo školstvo potrebuje, sú poctivé opatrenia, ktoré budú mať reálny vplyv na život žiakov, učiteľov a celej spoločnosti. S podporou všetkých – od vlády cez samosprávy až po zamestnancov školstva – máme jedinečnú šancu tieto zmeny konečne urobiť,“ uzavrel Drucker.