Z 1. januára je čoskoro. Policajti čakajú na vlaky zadarmo

Policajti by mohli už čoskoro cestovať vlakom za zvýhodnených podmienok. Ako informoval policajný hovorca Roman Hájek, Ministerstvo vnútra a Železničná spoločnosť Slovensko uzavreli v decembri minulého roka Dohodu o používaní železničných preukazov príslušníkmi PZ.

V rámci nej sa zaviazali k tomu, že policajtom budú poskytnuté cestovné výhody. Väčšinu sumy cestovného lístka uhradí rezort vnútra, samotný policajt zaplatí 20 eur, a to formou jednorazovej zrážky z platu. „Policajti, ktorí majú záujem o zvýhodnené cestovanie, ale zatiaľ svoj záujem nenahlásili nadriadeným, by tak mali urobiť čo najskôr. Aktuálne sa už finišuje so skompletizovaním zoznamu záujemcov,“ doplnil Hájek.

Čítajte viac Čo plánuje Ráž v 2025? Milióny do železníc, lety do Košíc aj nové cesty. Tunel Karpaty medzi výzvy nezaradil

Nasledovať bude výroba železničných preukazov, ktoré policajtom poslúžia ako cestovný lístok. Vo vlakoch sa nimi budú preukazovať spolu so služobným preukazom. „Železničné preukazy budú odovzdané policajtom na pracovisku v priebehu februára,“ dodal Hájek s tým, že preukazy budú platiť do konca kalendárneho roka, a následne sa ich platnosť predĺži.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) v decembri minulého roka informoval, že príslušníci Policajného zboru budú cestovať vlakmi zadarmo už od 1. januára 2025.

Čítajte viac Policajti budú od začiatku roka cestovať vlakom zadarmo. Stačiť im na to bude karta za 20 eur

Má ísť o jeden z benefitov, ktorý by mal prispieť k stabilizácii PZ. Cestovanie vlakmi zadarmo má však podmienku. V prípade, ak by sa vo vlaku udial bezpečnostný incident, tak príslušníci PZ budú povinní zakročiť a postarať sa o to, aby sa cestujúci vo vlakoch cítili bezpečne. „Myslím si, že toto je jedna z ciest, ako vieme poskytnúť vyššiu kvalitu a bezpečnosť pre cestujúcich a rovnako im vieme aj takouto formou pomôcť policajtom," doplnil Šutaj Eštok.