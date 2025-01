Fico podľa Ukrajiny ohýba pravdu o rozhovoroch o ruskom plyne. Hlas hrozí Kyjevu stopkou vstupu do EÚ

Tvrdenia Slovenska, že Ukrajina zmarila rokovania o energetických dodávkach v Bruseli, neodrážajú realitu, povedal pre bruselský magazín Politico ukrajinský veľvyslanec pri EÚ Vsevolod Čencov. Samotné rozhovory podľa neho inicioval Kyjev, no nemali sa týkať tranzitu plynu, ale hrozieb zo strany Bratislavy.

Slovenskí a ukrajinskí ministri sa mali v utorok stretnúť v Bruseli na rokovaniach o následkoch zastavenia tranzitu ruského plynu cez ukrajinské územie. Sprostredkovať ich mala Európska komisia.

Úrad vlády v utorok informoval, že rokovanie vládnej delegácie o zastavení tranzitu plynu sa uskutoční vo štvrtok 9. januára v Bruseli. O zastavení dodávok plynu na Slovensko bude rokovať predseda vlády SR Robert Fico (Smer) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) spolu s predstaviteľmi Európskej komisie.

Iba niekoľko hodín pred uskutočnením utorkových rozhovorov vydala slovenská vláda stanovisko, podľa ktorého sa ich ukrajinská strana napokon nechystala zúčastniť, a preto Komisia rokovania zrušila.

Čencov trvá na tom, že tieto tvrdenia SR sú nepravdivé a že bruselské stretnutie inicioval Kyjev. Diskusia sa však podľa jeho slov mala dotýkať varovaní zo strany Fica, že môže zastaviť dodávky elektrickej energie na Ukrajinu. Okrem toho slovenská vláda avizovala možnosť zastavenia pomoci pre ukrajinských utečencov na Slovensku.

„Ukrajina spustila mechanizmus včasného varovania v súvislosti s dodávkami elektrickej energie po Ficových hrozbách o zastavení dodávok, a nie kvôli rokovaniam o tranzite plynu,“ povedal ukrajinský diplomat.

Zložitá situácia doma

Čencov tvrdí, že ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko sa na schôdzke v Bruseli plánoval zúčastniť, ale musel zostať na Ukrajine „z dôvodu zložitej situácie v energetickom sektore“. A namiesto toho, aby predstavitelia Komisie prijali návrh Kyjeva na online stretnutie, navrhli, aby sa rokovania presunuli na iný termín, zdôraznil veľvyslanec.

„Komisia je pripravená diskutovať o dôsledkoch ukončenia tranzitných dohôd so všetkými dotknutými stranami. Zostávame (s nimi) v úzkom kontakte,“ uistil hovorca EK pre Politico.

SR spolu s Maďarskom lobovali za predĺženie zmluvy o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu, ktorá platila do 31. decembra 2024. V tejto súvislosti varovali, že zastavenie dodávok by spôsobilo veľkú cenovú krízu alebo nedostatok zásob. Podľa predstaviteľov EÚ sa však tieto obavy zatiaľ nenaplnili.

Hlas vytiahol kartu vstupu do EÚ

Slovensko príde na základe kroku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o stámilióny eur tak pri nákupe plynu od iného dodávateľa, ako aj pri ušlých poplatkoch za tranzit do iných krajín. Ak chce ukrajinský prezident pokračovať v takomto prístupe voči Slovensku, je na mieste otázka, či SR bude aj naďalej podporovať vstup Ukrajiny do EÚ, uviedla to strana Hlas v stanovisku k zastaveniu dodávok plynu z Ukrajiny.

„Ak chce byť prezident Zelenskyj vnímaný ako partner, musí sa podľa toho aj správať. Slovensko už ukázalo, čo znamená skutočné partnerstvo – Ukrajine sme poskytli výraznú vojenskú, politickú a humanitárnu pomoc a zároveň sme podali pomocnú ruku aj všetkým ľuďom utekajúcim pred nezmyselným vojnovým konfliktom,“ zdôraznila koaličná strana.

Teraz je podľa Hlasu načase, aby rovnaká úroveň rešpektu a spolupráce bola prejavená aj z jeho strany. Strana uprednostňuje riešenie otvorených otázok formou rokovaní (aj za aktívnej účasti Európskej komisie) a nie jednostranných krokov zo strany Ukrajiny.