Nájde Drucker milióny pre učiteľov? Je daný finálny termín. Minister pripustil debatu o platovom automate

Požiadavky stále platia, učitelia sú aktuálne v štrajkovej pohotovosti, ak sa za niečo vyše troch týždňov nedohodnú, vyjdú do ulíc. Krajnou možnosťou je aj štrajk. Na platy učiteľov by tak bolo potrebných minimálne viac ako pol miliardy eur.

Jedným z cieľov ministerstva je aj optimalizácia siete základných i stredných škôl, kde by štát ušetril zhruba sto miliónov eur, ktoré by sa mohli použiť práve na valorizáciu. Šéf školstva je otvorený aj diskusii o platovom automate, podľa Ondeka je Drucker za desať rokov jediným ministrom, ktorý je ochotný o tejto téme diskutovať.

Termín je do konca januára

Hlavnou prioritou ostáva pre ministra školstva lepšie ohodnotenie zamestnancov školstva. „Musíme dosiahnuť spoločenskú dohodu o lepšom finančnom ohodnotení, pretože čo sa týka porovnania ich priemerných miezd k mzdám vysokoškolsky vzdelaných ľudí, tak sú slovenskí učitelia na chvoste Európskej únie. Som presvedčený, že v roku 2025 prinesieme zásadnú zmenu,“ povedal Drucker.

Ondek a Drucker u Pellegriniho o školstve a platoch Video Zdroj: TASR

„Sme blízko k dohode aj so školskými odbormi na to, aby sme zabezpečili udržateľné financovanie a zvyšovanie platov,“ skonštatoval. Ondek pre Pravdu uviedol, že najbližšie rokovanie s Druckerom majú naplánované už na tento piatok. „Budú tam prítomní podpredsedovia zväzu a odborníci, a to aj za stranu ministra. Budeme hovoriť o navýšení platov a uzavretí možnej dohody medzi ministerstvom školstva a odborovým zväzom na dva roky,“ uviedol.

Požiadavkou ostáva navýšenie platov o desať percent a hovoriť chcú aj o ďalších požiadavkách, ktoré sa týkajú najmä financovania, najmä, aby všetci zamestnanci prešli do preneseného výkonu kompetencií, najmä čo sa týka osobných nákladov. Význam prenesenia výkonu časti štátnej správy na obec spočíva v urýchlení a zjednodušení výkonu verejnej správy. „Ďalšia požiadavka je, aby všetci zamestnanci školstva boli pod jedným rezortom, najmä čo sa týka tabuľkového financovania, čiže všetky profesie by takisto prešli pod ministerstvo školstva,“ pokračuje šéf odborárov.

Čítajte viac Čo čaká školstvo v roku 2025? Učitelia v štrajku, stopka pre segregáciu či rozsiahla podpora. Odborník: Štát musí pridať

Jedna z požiadaviek sa týka aj kurikulárnej reformy. „Pán minister by bol rád, pokiaľ by tie rokovania skončili aj preňho, aj pre nás úspešne do konca mesiaca január,“ povedal Ondek. Platí, že pokiaľ by rokovania nedopadli úspešne, rada zväzu odsúhlasila protesty a ako krajné riešenie aj štrajk. „Pokiaľ by sme sa dovtedy dohodli a naplnia sa požiadavky, ktoré máme, tak budeme radi, pokiaľ nie, budeme pokračovať,“ hovorí Ondek.

„Predpokladáme, že pán minister vynaloží toľko úsilia. Nezávisí to len na ňom, potrebuje viac financií do rezortu, ktoré môže získať financie môže získať po debate na koaličnej rade a aj po určitej diskusii s predsedom vlády,“ skonštatoval šéf odborárov s tým, že termín začiatku protestov sa verejnosť dozvie, keď to bude aktuálne. Aktuálne sú učitelia v štrajkovej pohotovosti od 17. decembra minulého roka. Drucker ešte v polovici decembra uviedol, že je presvedčený, že štát bude na budúci rok schopný platy zamestnancov v školstve valorizovať, no na úrovni päť až sedem percent, nie desať, ako požadujú odborári.

Na ročnej báze predstavovalo dodatočné náklady asi 380 miliónov eur. „Bude si to vyžadovať ďalšie konsolidačné opatrenia,“ povedal minister a nevylúčil ani ďalšie možné zvyšovanie daní. Ak by sa navýšenie platov dohodlo od septembra, súhrnne by mohlo ísť za roky 2025 a 2026 o niečo vyše pol miliardy eur. Zatiaľ však nie je jasný ani termín a ani finálne percento zvýšenia platov.

Ako podmienku však uviedol dohodu s partnermi napríklad na tom, že niektoré profesie nebudú financované osobitne – napr. podpora stredného manažmentu či pozície supervízorov. Kompenzačný príspevok by zároveň mal kompenzovať len tie najväčšie rozdiely v niekoľkých lokalitách a zvyšok bude použitý na valorizáciu miezd. „V prípade dohody na určitej valorizácii v roku 2025 sa všetky zmeny odzrkadlia aj v požiadavkách na rozpočty v ďalších rokoch,“ dodal.

Platový automat dostal zelenú na rokovaniach

Čo sa týka kompenzačného príspevku, ktorý zaviedli prvýkrát v roku 2024 a platí od januára tohto roka, dôvodom jeho zavedenia boli veľké nerovnosti ekonomického charakteru medzi regiónmi. „Nie z titulu platov, skôr kvôli nákladom, ktoré majú zamestnanci v bežnom živote predovšetkým nákladov na bývania,“ uviedol Drucker s tým, že nejde o princíp odmeňovania, ale kompenzácie, v ktorej chcú pokračovať aj tento rok.

Analytik z Centra vzdelávacích analýz Rehúš: Platový automat má mnoho výhod Video Zdroj: TV Pravda

Minister v utorok spresnil, že by už kompenzačný príspevok týkal len troch krajov, resp.l troch miest – Bratislavy, Trnavy a Košíc. „Zvyšok finančných prostriedkov, ktoré by na to boli určené, sa presunie na valorizáciu miezd,“ hovoril Drucker. Ďalšie financie by mohlo školstvo podľa Druckera získať aj z optimalizácie siete základných a stredných škôl a zefektívnenia ich prevádzky.

„Naozaj ide o zhruba 100 miliónov eur, ktoré idú na viac na najmenšie školy. Nehovoríme iba o malotriedkach, ale často hovoríme aj o školách v mestách, ktoré nemajú zákonný limit – minimálny zákonný počet žiakov v triedach a dostávajú teda extra peniaze na to, aby prežili, hoci sa v ich blízkosti nachádzajú ďalšie školy, ktoré nedokážu kvalitou konkurovať,“ uviedol. Aby však odborári a ministerstvo nemuseli rokovať „ako na trhu“ každý rok, navrhli odborári zavedenie platového automatu, čo schvaľujú viacerí odborníci.

Diskusiu o platovom automate prvýkrát pripustil aj Drucker. „Som pripravený na diskusiu o tzv. platovom automate, teda automatickom nadväzovaní miezd v školstve napríklad na priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Ale otvoril som voči tomu kontratému – či a akým spôsobom budeme takéto automatické zvyšovanie dávať do vzťahu s lepšími výsledkami vo vzdelávaní,“ povedal.

Čítajte viac Inštitút doučovania či párový učiteľ. Ako školám pomôžu podporné opatrenia? Analytička: Systém treba sledovať

Poukázal pritom na hodnotenia medzinárodných testov, ktoré označil pred pár mesiacmi za „národnú tragédiu“. „Či dokážeme napríklad medzinárodné hodnotenia previazať týmto platovým automatom. Možno nie a zostaneme v kolektívnom vyjednávaní, ale otázka je, do akej miery chceme túto diskusiu poctivo viesť,“ hovorí minister. V súvislosti s tým, hovoril aj o kompletnej zmene vzdelávania učiteľov, ale aj zmene prípravy mladých učiteľov na ich povolanie.

„Netreba sa báť, že to niekto bude pripravovať bez komunikácie a dialógu. Iba som povedal, že som pripravený na diskusiu platovom automate za predpokladu, že ho vieme zviazať aj s nejakými výsledkami,“ dodal. Týmto nápadom však Ondek nie je príliš nadšený. Ocenil však, že je minister ochotný diskutovať. „Sme veľmi radi, že je prvým a jediným ministrom, ktorý si zobral náš návrh a povedal, že áno, budeme sa rozprávať a hovoriť o možnom automate. Presadzujeme ho už 10 rokov. Pokiaľ to bude konštruktívne, tak sa dohodneme,“ uviedol. V najbližších dvoch rokoch však nepredpokladá, že by sa platový automat zaviedol, keďže rokujú o zvyšovaní platov na roky 2025 a 2026. Najskôr by sa tak platový automat mohol zaviesť od roku 2027.

Čo sa týka naväzovania platového automatu na lepšie výsledky, Ondek to považuje za jeden z návrhov. „Momentálne si to nevieme takto jednoducho predstaviť, pretože keď zoberieme, že máme žiakov v rôznych triedach, máme rôzne školy, bolo by to veľmi ťažké. Tam, kde sú lepší žiaci v triede, tak bude učiteľ dosahovať lepšie výsledky, naopak tam, kde sú slabší žiaci a nedosiahnu až také vedomosti, tam môžeme očakávať výsledky horšie. Je to „tvrdé“, posudzovať alebo hodnotiť finančne učiteľov na základe týchto výsledkov. Nemyslím si, že to je správne riešenie,“ zhodnotil. Okrem toho dnes podľa neho existuje určité ohodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré má na starosti riaditeľ školy. „Riaditeľ na to páky má, ale nemá na to peniaze,“ dodal Ondek.

Ďalšie ciele Druckera

Drucker na utorkovej tlačovke predstavil aj ďalšie priority, no zdôraznil, že bude potrebovať širokú politickú podporu a dohodu. Legislatívne zmeny by chcel predstaviť na jeseň tohto roka, zákony by tak mali prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním ešte pred letom. Na sfinalizovanie návrhov má tak rezort školstva štyri až päť mesiacov. „Našou snahou bolo vždy prinášať realistické a praktické riešenia, ktoré krok za krokom zlepšujú podmienky pre všetky deti na Slovensku,“ povedal.

Aké sú hlavné výzvy pre školstvo v roku 2025? Odborník: Vyriešiť sa musia platy aj segregácia Video Zdroj: TV Pravda

Zopakoval cieľ zaviesť povinnú predškolskú dochádzku pre deti od troch rokov. „Slovensko ťahá asi za najkratší koniec a má jedny z najhorších výsledkov. Deti z chudobnejších rodín majú horšie výsledky, čo im naozaj sťažuje ich šancu na lepší život,“ uviedol Drucker s tým, že s Európskou komisiou rokujú aj o tom, aby boli Slovensku pridelené aj ďalšie zdroje, aby sa mohlo budovať viac škôlok. Od 1. januára tohto roku má každé dieťa vo veku troch rokov nárok na miesto v materskej škole. „Chceme priniesť legislatívnu zmenu, ktorou postupne budeme zavádzať povinnú predškolskú dochádzku od štyroch a následne od troch rokov,“ uviedol.

Dôležitou prioritou je pre ministra aj príprava plánu integrácie umelej inteligencie (AI) do vzdelávacieho systému tak, aby uľahčila prácu učiteľom, podporila žiakov a zvýšila efektivitu celého systému. V roku 2025 bude pokračovať najväčšia digitalizácia základných a stredných škôl, do ktorej smeruje 225 miliónov eur. Zabezpečí aj technické podmienky na zavedenie AI nástrojov. „Slovensko má šancu stať sa lídrom v oblasti využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní,“ zdôraznil Drucker.

Čítajte viac Búrlivý politický rok 2024. Aké sú trendy? Sociológ: Atentát naštartoval rast Republiky, voliči Hlasu sa zmenili

Ministerstvo bude okrem štyroch hlavných priorít riešiť aj novú učebnicovú politiku, reformu maturitných skúšok, nový zákon o vysokých školách, nový zákon o odbornom vzdelávaní, úplne nový systém stredných priemyselných škôl, ktoré chce rezort školstva smerovať na vyššie stredné školstvo, no venovať sa bude aj podpore detí so špeciálnymi potrebami, otázkam duševného zdravia, pokračovaniu kurikulárnej reformy, keďže od roku 2026 prejdú na nové kurikulum povinne všetky školy a dlhodobou prioritou ministra Druckera je aj riešenie segregácie na školách.

„Pre mňa je dôležitá poctivá práca, nie o tom iba rozprávať, ale to aj implementovať, pretože pokiaľ budeme rozprávať len o veľkolepých plánoch, tak to zostane tak ako to bolo – plné skrine dobrých nápadov, ktoré sa nezrealizovali. Rok 2025 bude naozaj testom našej schopnosti posunúť slovenské školstvo na novú úroveň. Školy sa nedajú zmeniť jednoduchým príkazom z Bratislavy,“ do­dal.